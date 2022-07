Grupa rosyjskich okrętów wojennych na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy została wzmocniona okrętem podwodnym - poinformowała ukraińska armia. Ukraina niczego nie oddaje; nasi żołnierze wycofali się z niektórych miejsc, w których wróg ma przewagę, ale wrócimy tam, dotyczy to również Lisiczańska - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wygłoszonym wieczorem. Najważniejsze wydarzenia związane ze 131. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji.

Zniszczenia po bombardowaniu w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Ukraina niczego nie oddaje; nasi żołnierze wycofali się z niektórych miejsc, w których wróg ma przewagę, ale wrócimy tam, dotyczy to również Lisiczańska - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wygłoszonym wieczorem.

Jeśli dowództwo naszej armii wycofuje żołnierzy z pewnych punktów frontu, gdzie wróg ma największą przewagę ogniową, w szczególności dotyczy to również Lisiczańska, oznacza to tylko jedno: że wrócimy dzięki naszej taktyce, dzięki nowoczesnej broni - mówił prezydent Ukrainy.

"Ukraina niczego nie oddaje - kontynuował Zełenski - a jak ktoś tam w Moskwie mówi coś dzisiaj o obwodzie ługańskim, niech przypomni swoje słowa i obietnice przed 24 lutego, z pierwszych dni tej inwazji, wiosną i teraz".

Ocenił, że rosyjscy dowódcy powinni "naprawdę ocenić, co osiągnęli w tym czasie i ile za to zapłacili". Ponieważ obecne doniesienia równie dobrze obrócą się w proch, jak wtedy. Stopniowo posuwamy się naprzód - zarówno w obwodzie charkowskim, jak i w obwodzie chersońskim oraz na morzu: Wyspa Węży jest tego dobrym przykładem. Nadejdzie dzień, w którym to samo powiemy o Donbasie - stwierdził.

Ukraiński prezydent powiedział też, że rosyjska gospodarka znalazła się w największym kryzysie od 50 lat. Świat odmawia kontaktów z Rosją. Słowa "upadek", "deficyt" i "ubóstwo" będą charakteryzować rosyjskie życie tak długo, jak długo to państwo zamierza być państwem terrorystycznym. Rosja straciła ponad 35 tysięcy żołnierzy, a to wciąż ostrożne szacunki. Po co to wszystko? By zadowolić szalonych propagandystów, którzy gdzieś w audycjach telewizyjnych pokazują na ruinach rosyjską lub radziecką flagę... Po prostu nie ma innej odpowiedzi - mówił Zełenski.

Po ciężkich walkach o Lisiczańsk w obwodzie ługańskim Siły Zbrojne Ukrainy były zmuszone wycofać się z zajmowanych pozycji - powiadomił w niedzielę Sztab Generalny ukraińskiej armii. Dodano, że decyzję podjęto w celu ochrony życia ukraińskich żołnierzy.



W wyniku ostrzału rosyjskiego we wsi Bezruky w obwodzie charkowskim zginęły w niedzielę co najmniej trzy osoby - powiadomił portal Suspilne, powołując się na lokalne władze. Ranna 81-letnia kobieta trafiła do szpitala.

Grupa rosyjskich okrętów wojennych na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy została wzmocniona okrętem podwodnym - poinformowała ukraińska armia.

"W północno-zachodniej części Morza Czarnego grupa okrętów sił wroga została dodatkowo wzmocniona okrętem podwodnym. W gotowości jest więc 28 pocisków typu Kalibr" - napisano w komunikacie, cytowanym przez agencję Ukrinform.

Do tej pory na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy były trzy rosyjskie okręty z 24 pociskami manewrującymi na pokładzie i dwie duże jednostki desantowe.