21. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. We wtorek Rosja została wykluczona z Rady Europy. W Kijowie natomiast doszło do spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i premiera Denysa Szmyhala z liderami Polski, Czech i Słowenii. Nasz kraj reprezentowali premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Zełenski podziękował za ich gest i zaznaczył, że z "takimi przyjaciółmi zwyciężymy". W ciągu ostatniej doby Rosjanie nie posunęli się naprzód. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 16.03.2022.

Zniszczenia w Kijowie / MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

- W Kijowie doszło do spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i premiera Denysa Szmyhala z liderami Polski, Czech i Słowenii.

- Mateusz Morawiecki powiedział, że Unia Europejska powinna nadać Ukrainie status kandydata.

- Jarosław Kaczyński z kolei stwierdził, że w Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa NATO.

- W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie nie posunęły się naprzód na żadnym kierunku.

- Rosja została wykluczona z Rady Europy.

01:07

Alarm przeciwlotniczy w Kijowie.

01:06

Rosyjskie wojsko zastrzeliło pod Kijowem cywila z podniesionymi rękami - podaje niemiecka telewizja ZDF. Medium opublikowało film z drona, na którym widać sytuację.

Putin mówi o specjalnej operacji na Ukrainie, która nie jest skierowana przeciwko ludności cywilnej. Jednak kilka kilometrów na zachód od Kijowa dron sfilmował, jak rosyjscy żołnierze zastrzelili cywila - podała telewizja.

01:03

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdza informacje o ruchu rosyjskich okrętów w kierunku Odessy - pisze we wtorek agencja Ukrinform.

Ukrinform podaje, że portal Naval News publikuje zdjęcia satelitarne, pokazujące okręty rosyjskiej marynarki wojennej, zbliżające się do ukraińskiego wybrzeża. Na fotografiach widać co najmniej 14 jednostek.

Według wstępnej analizy ukraińskich sił zbrojnych kawalkada okrętów podzielona jest na trzy grupy: dwie składają się z okrętów wojennych, druga - kilku okrętów desantowych.

01:01

Do Ukrainy dotarła kolejna partia terminali Starlink - przekazał minister ds. transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow.

Kolejna partia Starlink jest w Ukrainie. Przyszłość to technologia. Technologie pomagają dziś Ukraińcom, pomagają nowemu dobru pokonać stare zło. Przyszłość należy do Ukrainy - powiedział.

Podziękował też założycielowi SpaceX Elonowi Muskowi oraz polskim władzom.

00:50

Wraz z operatorem Fox News Pierre’em Zakrzewskim zginęła ukraińska producentka współpracująca z Amerykanami Ołeksandra Kuwszinowa. Oksana Romaniuk z Instytutu Informacji Masowej zarzuca Fox News, że nakręciła materiał o Zakrzewskim, ale nie znaleźli miejsca na wspomnienie o swojej współpracowniczce.

Żądamy sprawiedliwości dla ukraińskich producentów i współpracowników. Czy oficjalnie zatrudniliście Saszę? Czy może płaciliście jej gotówką? Czy zapewniliście jej ubezpieczenie - pytała Romaniuk.

00:46

Ukraińcy analitycy z Conflict Intelligence Team przyjrzeli się sprawie bombardowania Doniecka, do którego doszło w poniedziałek 14 marca. Zginęło tam kilkanaście osób. Rosjanie i separatyści oskarżają Ukraińców o wystrzelenie rakiety Toczka-U. Analitycy z kolei przekonują, że pocisk został wystrzelony z terytorium kontrolowanego przez siły rosyjskie.

00:41

Międzynarodowa pomoc i odbudowa Ukrainy to główne tematy poruszone podczas spotkania z premierami Polski, Czech i Słowenii w Kijowie - napisał na Twitterze szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal. Wizyta zapisze się w podręcznikach do historii - ocenił.

00:23

Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę, która zapewni Ukrainie i krajom sąsiadującym 13,6 miliarda dolarów na pomocy wojskową i humanitarną.

00:12

Do 15 marca Rosjanie utracili nawet 40 proc. jednostek biorących udział w wojnie na Ukrainie - przekazał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

00:03

Siły Zbrojne Ukrainy w swoim codziennym podsumowaniu przekazały, że Rosjanie wciąż mają problem z dotarciem do granic administracyjnych obwodów donieckiego i Ługańskiego.

Według Ukraińców, Rosja próbuje wzmocnić osłabione jednostki zagranicznymi najemnikami.

Wojskowi zauważyli także przemieszczenie białoruskich jednostek w rejony przygraniczne z Ukrainą.

00:02

Jeśli Rosja miałaby dokonać dwóch spłat w rublach odsetek od obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich, oznaczałoby to niewypłacalność państwa po wygaśnięciu okresu karencji - informuje Reuters powołując się na ocenę agencji ratingowej Fitch.

Przypominano, że inwazja Rosji na Ukrainę pod koniec ubiegłego miesiąca uruchomiła sankcje z całego świata, które ograniczyły dostęp Moskwy do gotówki.

Zapłata w lokalnej walucie odsetek od rosyjskich obligacji dolarowych, które mają być uregulowane 16 marca, oznaczałoby niewypłacalność państwa po upływie 30-dniowego okresu karencji - wskazała agencja Fitch.

Dodano, że w środę Rosja ma dokonać płatności należnych odsetek w twardej walucie w wysokości blisko 117 mln dolarów.

00:01

Na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego - powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński po spotkaniu w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podkreślił, że Ukraina potrzebuje nie tylko solidarności i uznania.

To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne - dodał. Zdaniem Kaczyńskiego, "to jest w tej chwili coś, czego Ukraina, Europa, cały demokratyczny świat bardzo potrzebuje".

00:00

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zdecydowało o usunięciu Rosji z szeregów tej organizacji. Za głosowało 216 delegatów, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Wcześniej we wtorek Rosja poinformowała, że formalnie wszczęła procedurę wystąpienia z Rady Europy. List ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, w którym poinformowano o tej decyzji, został przekazany Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy przez Piotra Tołstoja, przewodniczącego rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia.

Jak informowała agencja Reutera, ruch Moskwy był posunięciem wyprzedzającym prawdopodobne wykluczenie Rosji z Rady Europy w wyniku jej agresji na Ukrainę, bowiem 25 lutego organizacja ta zawiesiła Rosję w swoich strukturach i planowała wykluczenie Rosji.