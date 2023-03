"Rosjanie wstrzymali poszukiwania strąconego amerykańskiego bezzałogowca na Morzu Czarnym" - powiadomiła rzeczniczka sił obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk. "Na wschodzie kraju siły ukraińskie bronią się, a plany wroga dotyczące zajęcia Bachmutu ponoszą fiasko" - oświadczył szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak w serwisie Telegram. "Najbardziej ostrożne szacunki wskazują, że Rosja straciła w Ukrainie 157 tys. żołnierzy (zabitych i rannych)" - powiadomił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Niedziela jest 389. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 19.03.2023 r.

Ukraiński myśliwiec Su-27 tuż przed uderzeniem zrzuceniem paliwa na amerykańskiego bezzałogowca MQ-9 Reaper nad Morzem Czarnym / US Air Force video / HANDOUT / PAP/EPA

12:26

Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin przyjedzie do Niemiec, natychmiast go aresztujemy - zapewnił w rozmowie z dziennikiem "Bild am Sonntag" niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann.

12:23

Ukraina będzie miała tylko jedną próbę na przeprowadzenie wielkiej kontrofensywy. Jeżeli ona się nie uda, to będzie niezwykle trudno uzyskać środki na następną - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prezydent Czech Petr Pavel.

12:14

Rosjanie wstrzymali poszukiwania strąconego amerykańskiego bezzałogowca na Morzu Czarnym - powiadomiła rzeczniczka sił obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk.

Obserwujemy, że zaprzestano działań poszukiwawczych w tym rejonie, gdzie doszło do incydentu lotniczego i (Rosjanie) czegoś tam szukali. Pogoda i głębokość nie sprzyjają prowadzeniu tej operacji - powiedziała Humeniuk na antenie ukraińskiej telewizji. Jej wypowiedź przytoczyła ukraińska redakcja Radia Swoboda.

11:57

Mieszkańcy Mariupola, zniszczonego i okupowanego przez rosyjskie wojska miasta na południowym-wschodzie Ukrainy, są wściekli z powodu niedzielnej wizyty Władimira Putina, któremu pokazano tam jedyną odbudowaną dotąd dzielnicę. Ludzie oceniają to jako hipokryzję i działanie na pokaz - poinformowały niezależne rosyjskie media.

11:45

Mamy komentarz NATO do sprawy rozbicia w Polsce siatki szpiegów działających w Polsce na rzecz Rosji. W oświadczeniu przesłanym dziennikarce RMF FM w Brukseli służby prasowe przekazały zapewnienie o ścisłej współpracy służb sojuszniczych w ramach kontrwywiadu.

11:28

Rosyjska propaganda wciąż wałkuje temat wydania nakazu aresztowania Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Jeden ze znanych kanałów na Telegramie napisał, że "jako pierwsza na niemieckiej ziemi stanie stopa rosyjskiego żołnierza, zanim uda się tam Władimir Putin".