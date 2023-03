Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że w pobliżu Odessy zniszczyło hangar, w którym składowane były drony należące do ukraińskiej armii. Liczba ataków rakietowych Rosji na cele wojskowe i cywilne w Ukrainie maleje, co wskazuje na wyczerpywanie się zapasów pocisków precyzyjnych - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Liczba najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera, walczących pod Bachmutem na wschodzie Ukrainy, zmniejszyła się z ponad 45 tys. do około 7 tys. Najważniejsze informacje dotyczące 394. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 24.03.2023 r.