10:33

Według agencji Associated Press, do końca maja Stany Zjednoczone przekażą Niemcom 31 czołgów Abrams do szkolenia sił ukraińskich.

Około 10-tygodniowe szkolenie rozpocznie się latem i odbędzie się na terenie bazy wojskowej Grafenwehr. Przeszkolonych ma zostać 250 żołnierzy.

10:12

W tym momencie to nie jest jeszcze koniec. Stworzyliśmy narzędzia, które spowodują, że ten problem załatwimy. Nie jest tak, że już dzisiaj sprawa jest załatwiona. Myślę, że ogłoszenia ostatnich dni spowodują, że to zboże wyjedzie z Polski. Szczególnie chodzi nam o zboże, które jest u polskiego rolnika - tak na pytanie o to, czy kryzys zbożowy został już zażegnany, odpowiadał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Robert Telus.

09:59

W Polsce powstanie centrum serwisowe dla czołgów Leopard 2. To kolejna ważna inicjatywa pokazująca szczególnie ważną rolę Polski w architekturze bezpieczeństwa europejskiego - oświadczył ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

W piątek szef MON Mariusz Błaszczak uczestniczył w bazie w Ramstein w Niemczech w spotkaniu grupy kontaktowej, w którym udział wzięli ministrowie ok. 40 państw wspierających zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej inwazji. Jak poinformowało polskie MON, w mediach społecznościowych, ministrowie obrony: Polski, Ukrainy i Niemiec podpisali w piątek podczas spotkania w Ramstein list intencyjny ws. ustanowienia w Polsce centrum serwisowego czołgów Leopard 2.

09:44

Czeskie ministerstwo obrony zapowiedziało, że zamierza kontynuować projekt modernizacji czołgów T-72 dla Ukrainy, finansowany przez Stany Zjednoczone i Holandię. W tamtejszych zakładach zbrojeniowych remontowane i modernizowane są też bojowe wozy piechoty BMP-2 przeznaczone dla ukraińskiej armii.

Kontrakt na modernizację czołgów zakłada wysłanie na Ukrainę 90 zmodernizowanych pojazdów T-72. Przekazano już 37 takich maszyn, natomiast obecnie trwają prace nad czołgami pozyskanymi z Maroka.

09:32

Rosja ma problem z zachowaniem spójności narracji wykorzystywanej do uzasadnienia wojny na Ukrainie. Kreml usiłuje przekonywać, że inwazja na sąsiedni kraj stanowi analogię wobec sowieckich doświadczeń II wojny światowej - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:21

Na Krymie aktywowane zostały systemy obrony przeciwlotniczej - poinformował Siergiej Aksjonow, szef okupacyjnej administracji Krymu. Urzędnik nie sprecyzował, jaki był powód. Przekazał jedynie, że nie ma ani szkód, ani nikt nie ucierpiał.

09:03

Tymczasowy rozejm i rozciągnięcie wojny w czasie będą sprzyjać Rosji, umożliwiając jej odnowienie swoich sił i osłabienie zachodniego wsparcia dla Ukrainy - ocenił w najnowszym w raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:53

Nawozy z Rosji, które Łotwa przejęła w ramach sankcji Unii Europejskiej, są wysyłane do Kenii za pomocą Światowego Programu Żywnościowego ONZ - poinformowało łotewskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Pierwsza dostawa z 200 tys. ton skonfiskowanych nawozów opuściła port w Rydze w piątek. Kolejne transporty są w planach.

08:40

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi powiedział, że podczas wizyty w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej pod koniec marca "widział wyraźne oznaki przygotowań militarnych".

08:24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, który zakazuje nadawania nazw geograficznych związanych z Rosją i jej przedstawicielami - poinformował portal Ukrainska Prawda.

Dekret "O nazwach geograficznych", który Wołodymyr Zełenski podpisał w piątek, dotyczy "dekolonizacji toponimów". Zabrania on używania nazw symbolizujących Rosję, a także gloryfikujących ten kraj. Zakaz odnosi się również do rosyjskich pomników, dat historycznych, wydarzeń, przedstawicieli władz, którzy odpowiadali za agresję przeciwko Ukrainie (lub innemu państwu), polityki Kremla i praktyk totalitarnych.

Nowe przepisy mają zmniejszyć wpływy Rosji na politykę wewnętrzną i światopogląd Ukraińców, zapobiegać rosyjskiej propagandzie i przyspieszyć desowietyzację.

08:13

W piątek z Ukrainy do Polski przyjechało 29,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 23,5 tys. osób - podała Straż Graniczna.

07:50

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły trzy naloty rakietowe i 30 ataków z powietrza, a także 50 ataków z systemów rakietowych - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:37

Od lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na sąsiedni kraj, ukraińskie wojskowe grupy poszukiwawcze odnalazły już ciała niemal 500 zaginionych żołnierzy, którzy polegli w czasie walk - powiadomił przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Wołodymyr Lamzin, cytowany przez agencję Ukrinform.

Grupy poszukiwawcze zbadały już około 600 lokalizacji. Zespoły te działają w miejscach, do których nie mają możliwości dotrzeć przedstawiciele Biura Pełnomocnika ds. Osób Zaginionych.

W minionym tygodniu sprawujący funkcję pełnomocnika Ołeh Kotenko powiadomił, że Ukraina uznaje za zaginionych ok. 7 tys. wojskowych. Władze w Kijowie szacują, że najprawdopodobniej ponad połowa z nich żyje i trafiła do rosyjskiej niewoli.

07:29

To jest pakiet bez fajerwerków - mówi RMF FM dyplomata po zakończonych w Brukseli pierwszych konsultacjach ambasadorów Unii Europejskiej dotyczących 11. zestawu sankcji na Rosję. Nic ekscytującego - wtóruje inny dyplomata. Tym razem UE skupia się na uszczelnianiu już wprowadzonych restrykcji i walce z ich obchodzeniem.

07:21

Latem 2022 roku Rosja zainicjowała operację dezinformacyjną. Celem była większa liczba Niemców sprzyjających Rosji - ujawnił w piątek amerykański dziennik "The Washington Post".

Chodziło o dyskredytowanie w niemieckim społeczeństwie USA, NATO, UE i Wielkiej Brytanii przy jednoczesnym przekonywaniu obywateli Niemiec, że sankcje nałożone na Rosję w odpowiedzi na inwazję tego kraju na Ukrainę przynoszą więcej szkód, niż korzyści.

07:14

W wyniku ostrzału Sił Zbrojnych Ukrainy trzy wsie w obwodzie kurskim są bez prądu - poinformował gubernator obwodu Roman Starowojt.

Według niego w rejonie rylskim odnotowano ponad 20 uderzeń. Nie ma doniesień o rannych.

07:06

Rosjanie nie wpuścili na terytorium swojego państwa kilkunastu ciężarówek z własnymi rannymi żołnierzami z okupowanego obwodu ługańskiego - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Armia agresora kontynuuje ataki, w tym na Biłohoriwkę, Bachmut, Marjinkę i Wuhłedar - podkreślono.

06:51

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że zniszczono cztery z pięciu irańskich dronów Shahed 136/131, które Rosja wystrzeliła na Ukrainę wieczorem 21 kwietnia.

06:37

Portugalia wyśle na Ukrainę pięć opancerzonych pojazdów ratowniczo-medycznych - poinformowała portugalska minister obrony Helena Carreiras na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech 21 kwietnia.

06:21

Żołnierz amerykańskiej Gwardii Narodowej, odpowiedzialny za wyciek tajnych dokumentów w serwisie Discord, kierował je znacznie wcześniej i do znacznie większej grupy niż przypuszczano - poinformował w piątek "The New York Times".

Według gazety w lutym 2022 roku, wkrótce po inwazji na Ukrainę, użytkownik o profilu pasującym do należącego do żołnierza sił powietrznych Gwardii Narodowej Jacka Teixeiry zaczął zamieszczać tajne informacje wywiadowcze na temat rosyjskich działań wojennych.

Trafiały one do wcześniej nieujawnionej, liczącej ok. 600 członków grupy czatowej na platformie społecznościowej Discord.

06:14

Sześć czołgów Leopard 2A4 hiszpańskich sił zbrojnych zostało w piątek wyekspediowanych z położonego na północy kraju portu w Santander na Ukrainę. Wszystkie maszyny przeszły wcześniej remont.

Jak podało w piątek hiszpańskie radio Onda Cero, przekazanie armii ukraińskiej czołgów Leopard odbędzie się "we współpracy ze stroną polską".

Według hiszpańskiego Ministerstwa Obrony pierwsze czołgi dla Ukrainy przeszły modernizację oraz testy terenowe w Andaluzji, na południu kraju.

06:08

Kilkaset osób, głównie członków Stowarzyszenia Ukraińców w Portugalii, wzięło udział w piątek w proteście pod ambasadą Brazylii w Lizbonie przeciwko stanowisku prezydenta tego kraju Inácio Luli da Silvy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Demonstracja zbiegła się z rozpoczęciem wizyty brazylijskiego przywódcy w portugalskiej stolicy.

Na wiecu pod ambasadą pojawiły się również grupy niechętnych Luli Portugalczyków i brazylijskich imigrantów, którzy wspólnie z Ukraińcami skandowali hasła przeciwko lewicowemu prezydentowi Brazylii.

Obecny na manifestacji szef Stowarzyszenia Ukraińców w Portugalii Pavlo Sadokha powiedział mediom, że protest ma związek z sobotnią wypowiedzią prezydenta Brazylii w Chinach, gdzie oskarżył on USA o "zachęcanie do prowadzenia wojny" na Ukrainie.

06:04

Łotwa przekaże Ukrainie wszystkie posiadane pociski przeciwlotnicze Stinger - poinformowała w piątek łotewska minister obrony Ināra Mūrniece podczas obrad grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech.

Uczynimy wszystko, co możliwe, by zostały one (stingery - przyp. red.) przekazane tak szybko, jak to możliwe - powiedziała minister, cytowana przez ukraińską agencję Interfax-Ukraina.

Minister dodała, że Łotwa będzie dalej szkolić żołnierzy ukraińskich i zamierza przeszkolić ich dwukrotnie więcej niż było to w 2022 roku. Mūrniece oceniła, że do końca bieżącego roku Łotwa przeszkoli około 3 tys. wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy.