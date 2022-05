W środę Rosjanie atakowali Charków, Dniepr i Czerkasy. Poza tym pojawiły się doniesienia o wybuchach w Mikołajewie i w rejonie browarskim w obwodzie kijowskim. Rosyjskie wojsko wdarło się do zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, będących ostatnią enklawą ukraińskich sił w nadmorskim mieście - podaje portal Ukraińska Prawda. Ukraina spodziewa się prowokacji ze stron wojsk rosyjskich bądź aktywizacji ostrzałów w związku z 9 maja, obchodzonym w Rosji jako Dzień Zwycięstwa w rocznicę zakończenia II wojny światowej - powiedział w środę rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk. Najważniejsze informacje z 71. dnia wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 05.05.2022 r.

W środę z Mariupola i okolic ewakuowano do Zaporoża 344 osoby - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W czwartek rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował, że siły rosyjskie wznowiły szturm na Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza.

Ukraińska armia twierdzi, że zabiła dotychczas 12 rosyjskich generałów. USA nie potwierdzają tej liczby.

W środę Rosjanie atakowali Charków, Dniepr i Czerkasy. Poza tym pojawiły się doniesienia o wybuchach w Mikołajewie i w rejonie browarskim w obwodzie kijowskim.

Co najmniej 221 dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - powiadomiło biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Ponad 400 zostało rannych. Są to tylko częściowe dane.

Serię rakiet Iskander wystrzelono w obwodzie kalingradzkim, gdzie stacjonują siły rosyjskiej Floty Bałtyckiej.

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 24,7 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:36

Rosyjski śmigłowiec Mi-35M został zestrzelony do rzeki Dniepr w obwodzie kijowskim.

10:27

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapewnia, że już niebawem zacznie działać unijny plan Marshalla dla Ukrainy. Zawarte w nim będą rozwiązania, które pomogą w odbudowie kraju po rozpoczętej przez Rosję wojnie.

10:19

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 5 maja to według ukraińskich danych: około 24,7 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 1092 czołgi, 2651 bojowych pojazdów opancerzonych, 499 systemy artyleryjskie, 169 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 83 systemy obrony przeciwlotniczej, 196 samolotów, 155 śmigłowców, 1907 pojazdów kołowych i cystern, dziesięć jednostek pływających, 312 bezzałogowców, 89 pocisków manewrujących.

10:13

"Uważa się, że Rosja straciła już w wojnie w Ukrainie więcej żołnierzy niż w Afganistanie, gdy zginęło ich 15 tys." - powiedział w stacji Sky News były brytyjski ambasador w Rosji Andrew Wood.

"(Władimir Putin) myślał, że wygra tę wojnę już dawno temu, ale w rzeczywistości bardzo ją przegrywa. Myślę, że musimy zdać sobie sprawę, że on nie jest w stanie wygrać tej wojny w sensie osiągnięcia rozstrzygniętego wyniku. Nikt na Ukrainie nie zapomni tego, co zrobił, co zrobiły jego siły i w jaki sposób to zrobił. To samo w sobie jest porażką" - podkreślił.

Zapytany, czy uważa, że możliwe są rozmowy między prezydentem Rosji a jego ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim, Wood odparł: "Nie sądzę, by doszło do prawdziwego dialogu, dopóki wyniki we wschodnich regionach nie będą jasne. Jeśli Rosja nadal będzie tracić wojska w takim tempie, w jakim traci, to mogą prowadzić rozmowy o wycofaniu się Rosji. Jeśli wygra, dokonując rzezi kolejnych Ukraińców, to nadal nie będzie to zwycięstwo, ponieważ nie jest to trwałe rozwiązanie".

10:01

Kreml liczy na zajęcie szturmem zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, by 9 maja w tzw. Dniu Zwycięstwa chwalić się opanowaniem tego miasta - oceniają eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym komunikacie.

9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. "Kreml prawdopodobnie chce ogłosić jakiegoś rodzaju zwycięstwo w Mariupolu, by pokazać sukces Rosjanom, choć rosyjskie wojska raczej nie wstrzymają tego dnia operacji ofensywnych na Ukrainie" - twierdzą eksperci ISW.

09:48

"Dysponujemy informacją, że na dzień dzisiejszy w więzieniu filtracyjnym jest przetrzymywanych prawie 2 tys. mężczyzn. (...) Wywieziono ich z Mariupola prawie 4 tygodnie temu. Mówi się im, że zostaną przebrani w ukraińskie mundury i zabrani na tak zwaną 'paradę więźniów' w Mariupolu, ponieważ brakuje prawdziwych jeńców. To groteskowa masówka, której celem jest stworzenie kolejnego propagandowego obrazka" - powiedział Andruszczenko.

Z kolei telewizja Hromadske na swoim profilu opublikowała nagranie z obozu filtracyjnego w Bezimjane, gdzie są przetrzymywani mieszkańcy Mariupola.



09:39

Rosjanie szykują maskaradę na 9 maja: chcą przebrać dwa tysiące mieszkańców Mariupola w wojskowe mundury ukraińskie i zaprezentować ich jako "jeńców" w trakcie defilady zwycięstwa - podał doradca mera miasta Petro Andruszczenko, cytowany przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

09:28

Stany Zjednoczone pomogły Ukrainie dopaść rosyjskich generałów, którzy zginęli podczas inwazji na ten kraj. Amerykanie przekazali Kijowowi informacje zdobyte przez wywiad - podał "New York Times".



09:21

W ciągu doby wykonałem 20 kursów samochodem, by wywieźć ludzi spod ostrzału w Hostomelu; to był dopiero początek trudnego procesu ewakuacji cywilów - mówi PAP Wowa, przedsiębiorca, który na początku rosyjskiej inwazji zorganizował ewakuację ponad 300 osób z Buczy, Hostomela oraz pobliskich wsi.

"Mam firmę budowlaną zatrudniającą 60 osób z okolic Hostomela. Gdy rozpoczęło się bombardowanie oddalonego o niecały kilometr od centrum miasta lotniska, ludzie wpadli w panikę. Otworzyłem piwnice firmy i zacząłem ściągać tam znajomych i pracowników - łącznie około 70 osób" - mówi Wowa, wspominając początek rosyjskiej inwazji. "Na początku nie wiedzieliśmy, co robić. Panowało przekonanie, że atakowane będą jedynie cele militarne, więc siedzieliśmy w naszym schronie. Szybko okazało się jednak, że jesteśmy w błędzie i musimy działać" - dodaje.

09:10

08:52

Co najmniej 221 dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - powiadomiło biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Ponad 408 zostało rannych. Są to tylko częściowe dane.

08:42

W swoim mniemaniu Rosja przegrała już wojnę na Ukrainie, skoro nie osiągnęła żadnego z początkowych celów, jakie wyznaczyła sobie przed rozpoczęciem inwazji - przekazała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki w wypowiedzi dla Ukrinformu.



Psaki powiedziała również, że rosyjski przywódca Władimir Putin nie zobaczy swoich żołnierzy maszerujących przez ulice Kijowa, a Rosji nie uda się ostatecznie zniszczyć integralności terytorialnej Ukrainy i odebrać jej suwerenności.





08:35

Tej nocy Rosjanie przypuścili ostrzał artyleryjski na dzielnice mieszkaniowe w Krematorsku w obwodzie donieckim.

08:29

Rosja zapewne będzie chciała wyolbrzymić zagrożenie, jakie stanowią dla Ukrainy odbywające się na Białorusi regularne ćwiczenia wojskowe, aby zatrzymać część sił ukraińskich na północy kraju - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Zaobserwowano, że białoruskie wojska lądowe wyjeżdżają z garnizonów w teren na ćwiczenia. Jest to zgodne z normami sezonowymi, ponieważ w maju Białoruś wchodzi w fazę kulminacyjną zimowego cyklu szkoleniowego. Rosja prawdopodobnie będzie starała się wyolbrzymić zagrożenie, jakie te ćwiczenia stanowią dla Ukrainy, aby zatrzymać siły ukraińskie na północy i zapobiec zaangażowaniu się ich w bitwę o Donbas. Obecnie nie przewiduje się odstępstw od normalnej działalności ćwiczebnej, które mogłyby stanowić zagrożenie dla sojuszników i partnerów" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:14

Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza - poinformował o poranku sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Dzieje się tak, mimo że - według wicepremier Ukrainy Iryny Wereszczuk - Ukraina i Rosja zgodziły się na zawieszenie ognia na terenie zakładów Azowstal od 5 do 7 maja. Celem ma być ewakuacja cywilów z fabryki.



08:02

W obwodzie ługańskim w ciągu doby znaleziono ciała pięciu osób, zabitych w rosyjskich ostrzałach, ale wiele domów wciąż płonie - powiadomił szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Rosjanie wzięli do niewoli strażaka-ratownika, który wcześniej służył w marynarce wojennej.

"Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Jewhenij Semidocki został zatrzymany jeszcze w marcu. Po raz drugi w ciągu czterech lat" - napisał Hajdaj. Semidocki, który pracował w oddziale straży pożarnej i był ratownikiem służby ds. sytuacji nadzwyczajnej, służył wcześniej na ukraińskim holowniku Jani Kapu. W 2018 r. trafił do niewoli w Rosji i wrócił do kraju dopiero po roku w ramach wymiany z Rosjanami.

07:49

"Wróg zmienia taktykę w porównaniu do pierwszych dni wojny. Teraz Rosjanie dostosowują działania do sytuacji; badają i analizują taktykę Sił Zbrojnych Ukrainy, szukając słabych punktów. Rosjanie stali się ostrożniejsi i nie stawiają tylko na przewagę liczebną" - oceniła wojskowa administracja obwodu zaporoskiego.

07:38

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla Sky News podkreślił, że to nie NATO pomaga Ukraińcom, ale poszczególne państwa, w tym Polska. "Nie możemy już polegać na dostawach na Ukrainę broni z czasów Związku Sowieckiego" - powiedział.

07:35

Efekty wprowadzenia embarga na rosyjską ropę naftową w krajach unijnych ocenimy w 2023 roku - powiedział PAP ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Ocenił, że realizacja szóstego pakietu sankcji UE będzie potężnym uderzeniem w gospodarkę Rosji.



Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w środę w Parlamencie Europejskim szczegóły szóstego pakietu sankcji, które mają zostać nałożone przeciwko Rosji w odpowiedzi na jej inwazję na Ukrainę. Wśród nich znalazł się całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej, który ma zostać wprowadzony w ciągu pół roku.



"To będzie potężne uderzenie w rosyjską gospodarkę" - ocenił Konończuk. Zaznaczył jednak, że na zatwierdzenie sankcji muszą się zgodzić wszystkie kraje UE, włącznie z Węgrami i Słowacją, które twierdzą, że na taki ruch obecnie nie mogą sobie pozwolić.

07:27

W środę z Mariupola i okolic ewakuowano do Zaporoża 344 osoby - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez CNN. Leżący na południowym wschodzie kraju Mariupol od wielu tygodni oblężony jest przez wojska rosyjskie.

Cywile uciekają z Mariupola do miasta Zaporoże, które pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. By tam dotrzeć, muszą przejechać kilkaset kilometrów przez tereny opanowane przez Rosjan - informowały wcześniej media.

07:20

Rosyjskie wojska ćwiczyły w Kaliningradzie symulowany atak przy pomocy Iskanderów - rakiet, które mogą przenosić pociski jądrowe - podało rosyjskie ministerstwo obrony.

07:13

Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza - poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"W Mariupolu okupanci skupili się na blokowaniu i próbach likwidacji naszych oddziałów w rejonie Azowstalu. Przy wsparciu lotnictwa przeciwnik wznowił atak, dążąc do zdobycia kontroli nad terytorium zakładów" - podano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku.

07:07

W ciągu ostatniej doby ukraińskie jednostki obrony przeciwlotniczej strąciły dziewięć celów: cztery bezzałogowce, trzy pociski manewrujące i dwa samoloty Su-30 - podał sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

"W obwodzie donieckim i ługańskim odparto jedenaście ataków wroga w ciągu ostatnich 24 godzin. Zniszczono pięć czołgów, siedem sztuk bojowych wozów opancerzonych i pięć pojazdów kołowych" - czytamy w porannym podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

06:50

Coraz większa grupa ukraińskich uchodźców znajduje zatrudnienie nad Wisłą. Niestety, niemal połowa z nich wykonuje jedynie proste prace - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej". Poinformowano, że już 100 tys. uchodźców znalazło pracę w Polsce.

06:36

Ukraińska armia twierdzi, że zabiła dotychczas 12 rosyjskich generałów. USA nie potwierdzają tej liczby.

06:25

Ponad 300 rosyjskich dronów unieszkodliwiła ukraińska armia.

06:17

Wieczorem ambasadorowie Unii Europejskiej mają przenalizować szósty pakiet sankcji wobec Rosji, który przewiduje całkowity zakaz importu ropy za pół roku, a produktów rafinowanych do końca tego roku.

06:15

Rosjanie twierdzą, że korytarze humanitarne zostaną otwarte, a Azowstal ma być ewakuowany.

W podziemiach Azowstalu ma pozostawać wciąż kilkuset cywilów, również dzieci. Teraz przez trzy następne dni od 8 do 18 Rosjanie mają zawiesić ogień i nie strzelać do ewakuowanych.

06:03

Prawie 80 uchodźców wojennych z Ukrainy przyjęła mała miejscowość pod Rzymem, licząca około 1300 mieszkańców. W gminie, która stale się wyludnia, schronienie znaleźli uciekinierzy z Mariupola i Kijowa. W niesienie pomocy zaangażowała się cała lokalna wspólnota.

Media w stolicy Włoch informują o niezwykłej gościnności i zaradności władz oraz mieszkańców miasteczka Arcinazzo Romano. Wszyscy zmobilizowali się tam, by zorganizować pobyt uchodźców i pomagać im w codziennym życiu.

Przygotowujemy się też do rozpoczęcia kursów języka włoskiego, by zapisać wszystkie dzieci do naszej szkoły - powiedział burmistrz.

05:58

Rosjanie wysadzili plac zabaw w Charkowie.

05:51

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski prosi sekretarza generalnego ONZ o pomoc w wywiezieniu rannych z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu.

Oprócz żołnierzy w Azowstalu są też cywile. Wśród nich dzieci - podkreślał z kolei mer Mariupola Wadym Bojczenko w rozmowie z ukraińską telewizją:

Tam są dzieci, które czekają na ratunek. 30 z nich czeka na nową procedurę negocjacyjną i rozpoczęcie nowej misji ewakuacyjnej. Społeczność międzynarodowa musi się dzisiaj zjednoczyć, aby ratować życie - apelował Bojczenko.

Według strony ukraińskiej z kombinatu Azowstal ewakuono kolejnych 150 osób.

05:47

Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tokio utworzyli mapę zniszczeń Popasnej (obwód doniecki) przez armię rosyjską. Wizualizacje powstały na podstawie zdjęć satelitarnych w podczerwieni, które rejestrowały pożary i wybuchy podczas ostrzału. Rosyjska armia ostrzeliwała przede wszystkim dzielnice mieszkaniowe.

05:41

Po II wojnie światowej cały świat miał nadzieję, że była to ostatnia wojna. Ale teraz wojna dotarła na Ukrainę i nie zatrzyma się na naszej ziemi - powiedział prezydent Ukrainy w wideo, zaadresowanym do narodu duńskiego w rocznicę wyzwolenia Danii z rąk nazistów.

05:19

Rosyjski czołg T-90M został zniszczony w obwodzie charkowskim. Koszt jednego czołgu wynosi do 4,5 mln dolarów.

05:15

05:07

Ostatnie ataki rakietowe Rosji na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie nie wpłynęły na zdolność do dostarczania wsparcia wojskowego żołnierzom ukraińskim - poinformował w środę rzecznik Pentagonu John Kirby, dodając, że pomoc cały czas jest wysyłana.

Zapewnił, że pomimo rosyjskich ataków Stany Zjednoczone zachowują wszelkie możliwości dostarczania pomocy wojskowej Ukrainie, w tym systemów uzbrojenia. Według Kirby'ego USA i inne kraje zachodnie mają wiele sposobów na transport niezbędnej pomocy na Ukrainę.

"Wiemy, że materiały, broń i amunicja docierają do Ukraińców" - oświadczył rzecznik Pentagonu.

05:00

Rząd Kanady otworzył centrum informacyjne dla ukraińskich uchodźców na terenie Polski. Minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa Sean Fraser oficjalnie uruchomił je w środę w Warszawie.



Centrum informacyjne działa przy otwartym w kwietniu br. Kanadyjskim Centrum Operacji Biometrycznych (Canadian Biometric Operations Centre), gdzie od ukraińskich uchodźców aplikujących o kanadyjskie wizy pobierane są dane biometryczne. Centrum znajduje się na terenie warszawskiego Global EXPO Centrum, udziela informacji o imigracji do Kanady dla ukraińskich uchodźców.