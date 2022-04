Wielka Sobota to 52. dzień wojny Rosji z Ukrainą. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w czasie wojny zginęło 2,5-3 tysiące ukraińskich żołnierzy, a 10 tysięcy jest rannych. Wojska rosyjskie aktywnie przygotowują się do nowej ofensywy na wschodzie Ukrainy, w tym przygotowują infrastrukturę medyczną oraz terytorium Białorusi do wystrzeliwania rakiet w kierunku Ukrainy. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Syreny alarmów przeciwlotniczych rozbrzmiewają o poranku w Kijowie i we Lwowie. W ukraińskiej stolicy słychać było głośne eksplozje. Podobnie było we Lwowie. Na razie nie wiadomo, czy rosyjski ostrzał spowodował ofiary w ludziach i zniszczenia. 06:18 W obwodzie kijowskim na Ukrainie codziennie znajdowanych się ponad tysiąc urządzeń wybuchowych - poinformował na Telegramie doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

06:17 Biały Dom nie przygotowuje się do wizyty prezydenta USA Joe Bidena na Ukrainie, ale rozważa wizytę w Kijowie wysokiego rangą urzędnika administracji Stanów Zjednoczonych - powiedziała w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. 06:15 Wojska rosyjskie aktywnie przygotowują się do nowej ofensywy na wschodzie Ukrainy, w tym przygotowują infrastrukturę medyczną oraz terytorium Białorusi do wystrzeliwania rakiet w kierunku Ukrainy - powiedziała w piątek wieczorem ukraińska wiceminister obrony Anna Malar. 06:12 Premier Ukrainy Denys Szmyhal, minister finansów Serhij Marczenko i prezes Narodowego Banku Ukrainy Kyryło Szewczenko pojadą w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu - poinformował w piątek Reuters, powołując się na źródła. Zobacz również: USA: Biały Dom nie przygotowuje się do wizyty Bidena na Ukrainie

