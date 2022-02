O poranku rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie przekroczyły granice od północy, wschodu i południa - przekazały ukraińskie władze. Jak podają przedstawiciele ukraińskich władz, agresorzy atakują nie tylko obiekty wojskowe, ale także infrastrukturę cywilną. Rosjanie przejęli kontrolę nad terenem byłej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Opanowali także lotnisko w Hostomlu pod Kijowem. Śledź naszą relację na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony rosyjski czołg niedaleko Głuchowa na Ukrainie / UKRAINIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

[W naszej relacji są filmy i zdjęcia z mediów społecznościowych udostępniane przez dziennikarzy i mieszkańców Ukrainy. Poczekaj chwilę, by poprawnie się wyświetliły]

19:12

Demonstracja w Warszawie.

19:08

Demonstracja przeciwko agresji rosyjskiej na Ukrainę w Sankt Petersburgu.

19:06

19:04

Litwiński Sejm w przyjętej w czwartek rezolucji wezwał parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO do natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej oraz planu działania na rzecz członkostwa Ukrainy w NATO.

19:02

Prezydent USA Joe Biden został zapoznany z propozycją przeprowadzania przez Stany Zjednoczone masowych cyberataków, mających na celu zakłócenie zdolności Rosji do utrzymania operacji wojskowych na Ukrainie - poinformowała telewizja NBC News.



19:00

"O godz. 19:00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego kolejna odprawa z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli rządu, dowódców wojskowych oraz szefów służb specjalnych" - napisało BBN na Twitterze.

18:57

18:54

Reuters: Miasto portowe Mariupol znalazło się pod zmasowanym rosyjskim ostrzałem.

18:53

Biden: przywódcy G7 uzgodnili "niszczycielski" pakiet sankcji na Rosję.

18:51

Są już pierwsze filmy pokazujące rosyjskie wojsko, które przejęło kontrolę nad elektrownią w Czarnobylu.

18:47

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w czwartek w wystąpieniu telewizyjnym, że rosyjska inwazja na Ukrainę nie jest wojną Rosji, lecz wojną jej prezydenta Władimira Putina.

Szef rządu stanowczo potępił rosyjski atak. "Sytuacja jest poważna" - powiedział i dodał, że "w tych trudnych godzinach nasze myśli są z obywatelami Ukrainy".

18:44

Osiemnaście odrzutowców transportowych Ił-76 wyleciało z Pskowa w kierunku Kijowa - poinformował szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew powołując się na źródła we władzach ukraińskich. "Rosjanie chcą zająć Kijów, żeby już dziś stworzyć marionetkowy rząd" - dodał Grozew.



Jedyne możliwe wyjaśnienie jest takie, że Rosjanie chcą zająć Kijów, żeby już dziś stworzyć marionetkowy rząd - napisał Grozew na Twitterze.

18:40

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w czwartek pakiet szeroko zakrojonych sankcji gospodarczych w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, które obejmują m.in. zamrożenie aktywów rosyjskich banków i zamknięcie dostępu do brytyjskich rynków finansowych.

18:36

Doradca prezydenta Zełenskiego: Siły rosyjskie zajęły lotnisko w Hostomlu pod Kijowem.

18:35

Rosyjscy wojskowi zajęli elektrownię atomową w Czarnobylu - poinformował przedstawiciel biura prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Po zaciętej walce nasza kontrola nad czarnobylskim terenem została utracona. Nie jest znany stan obiektów byłej czarnobylskiej elektrowni atomowej, osłony i zbiornika jądrowych odpadów - dodał.

18:28

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba na Twitterze: Nie będę dyplomatyczny w tej sprawie. Każdy, kto ma wątpliwości co do tego, by odciąć Rosję od systemu SWIFT musi zrozumieć, że krew niewinnych ukraińskich mężczyzn, kobiet i dzieci będzie na jego rękach. Zakazać Rosji dostępu do systemu SWIFT" - napisał.

18:24

Wystąpienie Joe Bidena przesunięte o godzinę. Obecnie jest ono planowane na 19:30 czasu polskiego.

18:22

Rozpoczęty nad ranem najazd Rosji na terytorium Ukrainy przesądził o wyniku czwartkowej sesji na GPW. Indeks WIG20 spadł o 10,87 proc. do 1.817,45 pkt. i znalazł się na najniższym poziomie od 52 tygodni. Zniżkowały kursy wszystkich 20 spółek wchodzących w skład indeksu.



18:15

W Kijowie cały czas słychać wybuchy.

18:12

18:10

18:07

Coraz więcej źródeł podaje, że po Rosjanie przejęli teren byłej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Personel został wzięty na zakładników.

18:05

"Ten kryzys stanowi poważne zagrożenie dla ładu międzynarodowego opartego na zasadach, którego konsekwencje daleko wykraczają poza Europę" - napisali we wspólnym oświadczeniu przywódcy G7, dodając, że prezydent Rosji Władimir Putin ponownie sprowadził wojnę na kontynent europejski.

18:04

Ponad 160 osób zostało zatrzymanych w czwartek w 24 miastach Rosji na akcjach protestu przeciwko wojnie z Ukrainą - podał portal OWD-Info, monitorujący zatrzymania w Rosji. Najwięcej osób zatrzymano w Jekaterynburgu na Uralu - 60.



18:01

Rosja pozostaje częścią światowej gospodarki - oświadczył przed chwilą Władimir Putin. Rosyjski prezydent atak na Ukrainę nazwał koniecznością i stwierdził, że nie miał innego wyjścia.

Argumentacja Putina jest taka, że nie mógł się zgodzić na kurs Ukrainy ku NATO, Zachód nie chciał ustąpić, więc on nie miał wyjścia i zarządził "operację specjalną".

Podczas spotkania z przedstawicielami biznesu prezydent Rosji mówił, że jego kraj jest częścią światowego systemu gospodarczego i nie ma zamiaru go opuszczać, ani go niszczyć.

17:54

W Moskwie trwają demonstracje przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. Policja zatrzymuje uczestników.

17:50

Według telewizji Biełsat, to w tych regionach Ukrainy obecnie toczą się walki.

17:45

Ukraińskie samoloty przelatujące nad Kijowem.

17:43

17:42

17:41

Desant z 20 rosyjskich śmigłowców Ka-52 i Mi-8 wysadzono na lotnisku w Hostomlu pod Kijowem - poinformował sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy w czwartek po południu. "Toczą się walki" - poinformowano.

Ponadto sztab poinformował m.in., że "(samoloty) przeciwnika z lotnisk na Białorusi wykonują demonstracyjne działania wzdłuż północnego odcinka granicy państwowej".

17:39

Zniszczenia w mieście Sumy.

17:37

Nawet po inwazji Rosji rząd Niemiec odmawia dostaw broni na Ukrainę. Federalny minister gospodarki Robert Habeck powiedział w czwartek w Berlinie, że “nie będziemy dostarczać broni na Ukrainę".

17:34

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w czwartek do światowych liderów o pomoc w przeciwstawieniu się rosyjskiej agresji. Podkreślił, że jeśli ta pomoc nie nadejdzie, to "jutro wojna zapuka" do drzwi innych państw.

17:25

Polski złoty coraz wyraźniej traci na wartości. Tylko dziś główne waluty podrożały średnio aż o 20 groszy.

Euro kosztuje 4,70 zł. Rano to było 4,50 zł. Dolar - 4,22 zł. Frank szwajcarski - 4,56 zł. Funt brytyjski - 5,63 zł.

17:15

Polski złoty coraz wyraźniej traci na wartości. Tylko dziś główne waluty podrożały średnio aż o 20-cia groszy!

17:12

Widzimy obecnie początkowe stadium rosyjskiej inwazji na Ukrainę na wielką skalę i przebiega ona z Krymu, Białorusi i z północnego wschodu - powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Zaobserwowano też wojska na północny zachód od Kijowa. Celem jest obalenie władz Ukrainy.

17:10

Rosja w ataku na Ukrainę wykorzystała dotąd około 75- samolotów - podają amerykańskie źródła. Według tych informacji - zaatakowano głównie obiekty wojskowe, w tym 10 lotnisk. Nieoficjalne źródła w Pentagonie potwierdzają również, że jedno z natarć rosyjskich sił lądowych zaczęło się na Białorusi.

17:04

Na ulicach Kijowa pojawiają się coraz częściej umundurowani żołnierze, są też policjanci bez mundurów, którzy patrolują ulice. Przez centrum przejeżdżają też kolumny pojazdów wojskowych - relacjonuje nasz korespondent ze stolicy Ukrainy Mateusz Chłystun.

Zdjęcie z kijowskiego metra / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

W metrze gromadzi się coraz więcej osób. Ci, którym nie udało się wyjechać z miasta, decydują się na przeczekanie tych chwil w stacjach pod ziemią. Przychodzą tam z bagażami, zapasami wody, bagażami, które zebrali z domu.

Zdjęcia z kijowskiego metra / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Według ukraińskich służb, niewykluczony jest rosyjski ostrzał dzielnicy rządowej, dlatego władze rekomendują, by dziennikarze pracujący na miejscu pozostali w swoich redakcjach.

16:56

"Ukraińska armia, straż graniczna, siły policji i służb specjalnych powstrzymały ataki wroga. Językiem konfliktu można to nazwać operacyjną pauzą" - powiedział Zełenski.

16:53

Wołodymyr Zełeński na Twitterze: "Żądamy odłączenia Rosji od SWIFT, wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą i innych skutecznych kroków w celu powstrzymania agresora".

16:51

Piłkarskie federacje Polski, Szwecji i Czech zapowiedziały, że nie biorą pod uwagę wyjazdu do Rosji i rozgrywania tam baraży o awans na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze.

16:49

16:44

Rosjanie atakują nie tylko ukraińskie obiekty wojskowe, ale też zaczęli atakować infrastrukturę cywilną - powiedział przedstawiciel biura prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

16:41

W sieci pojawiają się nagrania przedstawiające rodziny, które się rozdzielają. Wiele kobiet i dzieci ucieka w bezpieczniejsze rejony kraju.

16:38

Zarząd NBP podjął decyzję o udzieleniu Narodowemu Bankowi Ukrainy swapa walutowego maksymalnie do 4 mld zł - poinformował w czwartek polski bank centralny. Zadeklarował też "wszelką niezbędną" pomoc dla NBU.



16:35

Premier Morawiecki przed wylotem do Brukseli: Dość oświadczeń o wsparciu Ukrainy; dosyć naiwności. Czas działać. Trzeba wypracować dotkliwy pakiet sankcji dla Rosji.

16:32

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę od czwartku będzie obowiązywać w Kijowie godzina policyjna - ogłosiły władze ukraińskiej stolicy.

"Kijów od dzisiaj wprowadza godzinę policyjną. Będzie obowiązywać od 22 do 7" - poinformowano.

16:29

O 18:30 czasu polskiego przemówienie wygłosić ma amerykański prezydent Joe Biden. Jak donosi nasz amerykański korespondent, możemy się spodziewać ogłoszenia pełnego pakietu sankcji, przygotowywanego wraz z sojusznikami od kilku tygodni.

16:23

W Browarach pod Kijowem w wyniku ostrzału zginął mężczyzna, kolejne 6 osób jest rannych.

16:22

W rosyjskim Nowosybirsku zebrała się kilkudziesięcioosobowa grupa osób, by zaprotestować przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. Niektórzy zostali zatrzymani przez policję.

16:20

Mobilizacja w polskich Wojskach Obrony Terytorialnej.

Żołnierze brygad obrony terytorialnej z woj. podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek w czasie krótszym niż 6 godzin - poinformowało dowództwo WOT.

16:16

W Charkowie słychać wybuchy, a tysiące mieszkańców miasta chroni się w podziemnych stacjach metra.

16:14

MSZ Ukrainy poinformowało w czwartek, że rozpoczęło ewakuację ambasady ukraińskiej w Moskwie. Na konsultacje wezwany został szef ambasady Wasyl Pokotyło.

16:13

Na terenie kachowskiej elektrowni wodnej w obwodzie charkowskim na Ukrainie znajdują się uzbrojeni ludzie, na tamie stoją czołgi - podaje ukraińskie ministerstwo energetyki.

16:12

Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją, wzywam naszych partnerów do tego samego kroku - ogłosił w czwartek na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

16:11

Wyspa Węży, położona na Morzu Czarnym w odległości ok. 50 km od wybrzeża Ukrainy, została w czwartek zaatakowana z rosyjskich okrętów Floty Czarnomorskiej - poinformowała straż graniczna Ukrainy w komunikacie.

16:09

Dyskusja ukraińskiej kobiety z rosyjskim żołnierzem w Heniczesku nad Morzem Azowskim. "Dlaczego przyjechałeś do naszego kraju?" - spytała kobieta.

16:07

16:06

16:05

15:58

Rosyjskie siły okupacyjne próbują zdobyć elektrownię w Czarnobylu. Nasi żołnierze oddają życie, aby tragedia z 1986 roku nie powtórzyła się. To jest wypowiedzenie wojny całej Europie - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

15:49

W sieci pojawiają się nagrania pokazujące ostrzał terenów mieszkalnych na Ukrainie.

15:47

Wszyscy Ukraińcy, którzy będą potrzebowali pomocy w Polsce otrzymają ją - deklaruje szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, minister Jarosław Szajner.

Województwo lubelskie uruchomiło 4 ośrodki recepcyjne dla uchodźców znajdujące się wzdłuż granicy.



15:46

Ogłoszone sankcje USA wobec spółki Nord Stream 2 AG - właściciela gazociągu Nord Stream 2 - przewidują zakazanie wszelkich transakcji z nią od 2 marca - wynika z opublikowanego przez Departament Skarbu aneksu do dekretu o sankcjach.

15:44

W okolicach miejscowości Bojarka pod Kijowem miejscowi myśliwi organizują stanowiska kontrolne na drodze prowadzącej do ukraińskiej stolicy. Na obu pasach drogi w odległości kilku metrów od siebie ustawiono betonowe bloki mające utrudnić spodziewany atak rosyjskich wojsk.

15:42

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy poinformował o trwających walkach o lotnisko w Hostomelu pod Kijowem. Walki toczą się też o Heniczesk, Skadowsk i Czaplynkę.

Sztab informuje też o ciężkich walkach za miejscowościami Szczastia i Stanica Ługańska. Według niego rosyjskie wojska wielokrotnie podejmowały próbę ataku. Szczastia znajduje się jednak pod kontrolą ukraińskiego wojska.

15:37

Cztery osoby zginęły w rosyjskim ataku na szpital w Doniecku - to najnowsze doniesienia z zaatakowanej Ukrainy.

Ukraińskie Ministerstwo Obrony podało, że rosyjskie wojska wkroczyły z białoruskiej strony do strefy w Czarnobylu.

15:33

Ludzie w Kijowie chronią się w schronach i piwnicach.

15:32

Wielkie przedsiębiorstwa, wśród nich Carlsberg i Coca-Cola, zamknęły w czwartek swoje zakłady produkcyjne na Ukrainie z powodu rosyjskiej inwazji.

15:30

Walki wokół lotniska Hostomel koło Kijowa.

15:27

Propaganda Putina twierdziła, że Rosjanie nie atakują ukraińskich miast, ludność cywilna jest bezpieczna. Ta "obietnica" nie przetrwała nawet pół dnia. Oprócz 40 ukraińskich żołnierzy w pierwszych godzinach wojny miało zginąć już 10 cywilów - pisze "Bild" w tekście pt. "Putin zezwala na strzelanie do cywilów".

15:25

Watykan wyraził w czwartek przekonanie, że jest jeszcze czas na dobrą wolę, negocjacje i mądrość, które "oszczędzą światu szaleństwa i grozy wojny". "My, wierzący, nie tracimy nadziei na przebłysk sumienia osób, w których rękach leżą losy świata" - podkreślił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.

15:21

Prezydent USA Joe Biden zwołał w czwartek rano Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić sytuację na Ukrainie - przekazali mediom przedstawiciele Białego Domu.

Biały Dom nie podał żadnych szczegółów spotkania, poza faktem, że odbywa się w tzw. Situation Room, zabezpieczonym pokoju używanym przez prezydenta m.in. do tajnych narad i dowodzenia w czasie kryzysów.

15:20

Konsekwencje ostrzału w Ochtyrce w regionie Sumy na północnym-wschodzie Ukrainy.

15:19

Rosyjscy spadochroniarze zajęli lotnisko w Hostomelu pod Kijowem - poinformował w czwartek przebywający na miejscu korespondent stacji CNN Matthew Chance.



Żołnierze, których tu widać, to rosyjscy spadochroniarze. Wzięli to lotnisko - komentował reporter. Jak dodał, choć na miejscu nie widać ukraińskich żołnierzy, to ich słychać, bo starają się odbić obiekt z rąk Rosjan.

15:17

W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, cztery stacje metra przeznaczono na schrony.

15:15

W sieci pojawiają się nagrania pokazujące rosyjskie samoloty nad Kijowem.

15:09

Reporter CNN Matthew Chance relacjonuje, że na lotnisku niedaleko Kijowa są już wojska rosyjskie.

15:07

Ostrzelany rosyjski statek na Morzu Azowskim.

15:03

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogranicza obecność polskich dyplomatów na Ukrainie. Nie zlikwidujemy jednak całkowicie polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych - ustalili dziennikarze RMF FM.

15:02

Wspieramy walkę Ukrainy o jej integralność terytorialną - przekazał w czwartek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, wzywając do rozwiązania konfliktu drogą dialogu.

Widzimy ten krok (atak Rosji na Ukrainę) jako sprzeczny z prawem międzynarodowym i silny cios dla pokoju i stabilności w regionie - oświadczył Erdogan w przemówieniu transmitowanym w telewizji.

15:01

Putin przynosi cierpienie i zniszczenie swoim najbliższym sąsiadom - oświadczył kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek w Berlinie. Zapowiedział, że jeszcze w czwartek zostaną nałożone dalsze surowe sankcje wobec Rosji.

15:00

W Charkowie otwarto schrony przeciwbombowe, by mieszkańcy mogli z nich w razie potrzeby skorzystać - poinformował mer miasta Ihor Terechow.



14:54

W Kijowie wyją syreny. Ludzie ukrywają się przed działaniami wojennymi w metrze.

14:51

Dowódca naczelny sił zbrojnych Ukrainy: cztery rakiety balistyczne wystrzelono z Białorusi.

/ RMF FM

14:49

Sky Sports News podaje, że FIFA dzisiaj ma podjąć decyzją dotyczącą meczu barażowego eliminacji Mistrzostw Świata Rosja-Polska.

14:46

Atak na Ukrainę to atak na bezpieczeństwo euroatlantyckie, Federacja Rosyjska wyklucza się ze wspólnoty międzynarodowej; Sejm potępia stanowczo rosyjską agresję i wzywa do wycofania jej sił z Ukrainy - podkreślił Sejm w oświadczeniu, przyjętym przez posłów po południu przez aklamację.

14:43

Przemówienie Mateusza Morawieckiego w Sejmie:

14:41

14:38

Władze lokalne: wojska rosyjskie weszły do miasta Sumy na północno-wschodniej Ukrainie.

14:36

"Tworzymy koalicję antyputinowską" - pisze na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

14:33

W mediach pojawiają się nagrania prezentujące zniszczone kolumny sił Ukraińskich. Tu nagranie z Chersonia. Zniszczono tam ukraińskie czołgi T-64.

14:31

Dzisiaj jest absolutnie szczególny moment w naszej historii, bo ten dzisiejszy poranek zmienił wszystko - mówił w sejmowym wystąpieniu premier Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w Sejmie / Marcin Obara / PAP

Spowodował, że te demony, o których już zapominaliśmy - demony II wojny światowej, wojny - na powrót odżyły - podkreślił premier nawiązując do ataku Rosji na Ukrainę.

14:29

Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego Onufry zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o przerwanie bratobójczej wojny z Ukrainą. Dla takiej wojny nie ma usprawiedliwienia ani u Boga, ani u ludzi - napisał duchowny.

14:28

Od rozpoczęcia w czwartek inwazji na Ukrainę, rosyjskie siły zbrojne dokonały ponad 30 ataków, których celem były zarówno budynki wojskowe, jak i cywilne - poinformował sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

14:26

Jak relacjonuje nasz korespondent z Kijowa Mateusz Chłystun, na Majdanie w Kijowie wyją syreny.

14:25

Premier Morawiecki w Sejmie: Drodzy sąsiedzi z Ukrainy nie zostawimy was w potrzebie. Jesteśmy razem z wami. Będziemy kontynować pomoc humanitarną, przyjmować uchodźców.

14:24

Ukraina zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Białorusią na czas nieokreślony - poinformowała w czwartek białoruska straż graniczna.

14:23

Szwedzki koncern energetyczny Vattenfall ogłosił w czwartek, że wstrzymuje dostawy rosyjskiego paliwa jądrowego do swoich elektrowni jądrowych. Firma poinformowała też, że nie będzie składać żadnych zamówień na rosyjskie paliwo.

14:22

Jesteśmy gotowi na przyjęcie uchodźców z Ukrainy i są oni mile widziani - powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

14:20

14:18

Premier w Sejmie: trzeba wypracować jak najdalej idące sankcje wobec Rosji; Polska jest krajem w pełni bezpiecznym. Wojsko i służby w podwyższonym stanie gotowości.

Mateusz Morawiecki / Leszek Szymański / PAP

14:16

Premier Morawiecki w Sejmie: dziś Rosja wybrała wojnę, jedno państwo europejskie zaatakowało drugie bez najmniejszych powodów, to barbarzyństwo musi spotkać się ze zdecydowanym odporem całego wolnego świata.



14:11

Oświadczenie polskiego Sejmu o inwazji Rosji: To atak na bezpieczeństwo euroatlantyckie; Federacja Rosyjska wyklucza się ze wspólnoty międzynarodowej; Sejm potępia stanowczo rosyjską agresję i wzywa do wycofania jej sił z Ukrainy.

14:09

Inwazja Putina na Ukrainę to zdrada rosyjskich interesów - ocenił w czwartek były rosyjski oligarcha i przeciwnik Kremla Michaił Chodorkowski. Według byłego więźnia politycznego konflikt na Ukrainie to wina otoczenia prezydenta Władimira Putina, a nie Rosjan.

14:03

Przemieszczająca się pod Charkowem kolumna rosyjskich wojsk została zniszczona przez siły ukraińskie - informuje w czwartek na Twitterze serwis Euromaidan PR.

Wojsko ukraińskie zestrzeliło tez jeden rosyjski śmigłowiec atakujący lotnisko wojskowe w Hostomelu - podał portal Ukraińska Prawda.

13:59

Znamy scenariusz uruchomienia unijnych sankcji wobec Rosji. Na szczycie liderzy 27 państw ustalą przede wszystkim zakres sankcji - to będzie najważniejsza decyzja polityczna, bo tylko przywódcy mogą zdecydować, czy restrykcjami objąć np. samego Putina i wyłączyć Rosję z systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Dalej sankcje przyjmą unijni ambasadorowie w tzw. procedurze pisemnej. Sankcje wejdą w życie prawdopodobnie jutro.

13:56

Centrum Kijowa było w czwartek koło południa opustoszałe, nieliczni widoczni na ulicach ludzie mieli ze sobą walizki lub plecaki. Większość sklepów i restauracji jest zamknięta, tylko pod aptekami i bankomatami tworzą się kolejki.



13:53

Bacznie przyglądamy się sytuacji na naszych granicach z Rosją i Białorusią; rozważamy różne scenariusze - powiedział w czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński zapytany, czy rząd rozważa zamknięcie tych granic.

13:52

Celem rosyjskiego ataku jest zajęcie terytoriów Ukrainy na północy, wschodzie i południu tego kraju, a także sprowokowanie zamieszek w celu utrudnienia zarządzania wewnątrz kraju - powiedział przedstawiciel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.



13:51

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie przynosi szok na rynkach. Ropa mocno drożeje, cena baryłki przekracza już 100 dolarów - to najwyższy poziom od 8 lat i przy spadającym kursie złotego - zwiastuje drastyczne podwyżki na stacjach.

13:50

13:46

Pięć osób zginęło, gdy ukraiński samolot wojskowy rozbił się między wsiami Żukiwci i Trypol w obwodzie kijowskim - poinformowały ukraińskie służby ratunkowe.

Na pokładzie znajdowało się 14 osób, z czego pięć zginęło.

13:42

Przedstawiciel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak powiedział, że po rosyjskim ataku toczą się "praktycznie wokół całego obwodu granicy" kraju.

13:39

Na Kreml zostaną wezwani dyrektorzy i właściciele firm reprezentujących wielki biznes rosyjski. Jak podał portal gospodarczy RBK, powołując się źródła w koncernach, mają oni spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem.

13:34

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zestrzelonego ukraińskiego samolotu wojskowego.

13:31

Tak teraz wygląda metro w Charkowie.

13:26

Trwa ostrzał Ukrainy przez Rosjan. Na zdjęciu centrum Kijowa.

13:24

To nie tylko atak na Ukrainę, to atak na demokrację na całym świecie. Chodzi o prawo kraju do wyboru własnej przyszłości, a tego prawa Wielka Brytania zawsze będzie bronić - powiedział brytyjski premier Boris Johnson w orędziu wygłoszonym po ataku Rosji na Ukrainę.

13:21

Polska przygotowuje się na falę uchodźców z Ukrainy. Gotowe są już punkty recepcyjne, przygotowany jest też dla nich system alert RCB, strona internetowa oraz ulotki.



13:18

Ukraińskie władze informują o zestrzeleniu przez Rosjan wojskowego samolotu i śmierci pięciu osób.

13:14

120 szpitali w całej Polsce jest przygotowywanych na przyjęcie Ukraińców - te informacje nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz potwierdził w Ministerstwie Zdrowia.

13:12

13:07

Rosjanie mogą próbować opanować siedzibę władz w Kijowie - alarmuje przedstawiciel biura ukraińskiego prezydenta.

13:04

NATO przesunie znaczne siły wojskowe na wschodnią flankę sojuszu - zapowiedział Jens Stoltenberg zapewniając, że te działania mają charakter defensywny i podkreślił, że NATO nie ma planów wysłania swoich oddziałów na Ukrainę.

13:02

Rosyjskie śmigłowce przeprowadziły atak na lotnisko wojskowe w Hostomelu w obwodzie kijowskim - poinformowała ukraińska straż graniczna. Ukraińskie władze przekazały, że zestrzelono trzy rosyjskie helikoptery.