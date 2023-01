Zgodnie z informacją białoruskiego ministerstwa obrony, Rosja i Białoruś rozpoczęły dziś wspólne ćwiczenia dywizji lotniczych, wchodzących w skład regionalnego zgrupowania wojsk obu krajów. Do 35 wzrosła liczba osób, które zginęły w przeprowadzonym w sobotę rosyjskim ataku rakietowym na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy. "Wasze tchórzliwe milczenie, wasze próby przeczekania tego, co się dzieje, skończą się tylko tym, że pewnego dnia ci sami terroryści przyjdą po was" - zwrócił się do Rosjan prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najważniejsze wydarzenia związane z 327. dniem wojny przekazujemy w naszej relacji z 16.01.2023.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zdj. ilustracyjne / Shutterstock 07:16 Do 35 wzrosła liczba osób, które zginęły w przeprowadzonym w sobotę rosyjskim ataku rakietowym na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy - przekazał szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko. Wciąż trwa akcja ratunkowa; pod gruzami poszukiwanych jest kolejnych 35 osób. Wcześniej informowano, że w bloku mieszkalnym, w który uderzył jeden z rosyjskich pocisków, zginęło 30 ludzi. "W nieprzyjacielskim ataku zginęło 35 mieszkańców budynku, w tym dwoje dzieci; 39 osób uratowano, 75 jest rannych, w tym 14 dzieci; los kolejnych 35 mieszkańców jest nieznany; trwają ich poszukiwania pod gruzami" - napisał Rezniczenko na Telegramie w poniedziałek rano. Telegram 07:00 Rosja i Białoruś rozpoczęły dziś rano wspólne ćwiczenia sił powietrznych - poinformowało białoruskie ministerstwo obrony. Ćwiczenia mają potrwać do 1 lutego. 05:50 Rośnie międzynarodowa presja na Niemcy, by zgodziły się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. Dziś w Berlinie namawiać będzie do tego także premier Mateusz Morawiecki. Polska jest gotowa przekazać 14 swoich Leopardów, ale by tak się stało, niezbędna jest akceptacja niemieckiego producenta. 05:24 Zgodnie z informacją białoruskiego ministerstwa obrony, Rosja i Białoruś mają rozpocząć dziś wspólne ćwiczenia dywizji lotniczych, wchodzących w skład regionalnego zgrupowania wojsk obu krajów. Ćwiczenia potrwają do 1 lutego. Według komunikatu rosyjskie dywizje lotnicze przybyły na Białoruś w ubiegłą niedzielę. Ćwiczenia obejmą wszystkie lotniska i poligony białoruskich sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej - dodał resort. 05:00 Cisza i nadzieja na przeczekanie nie uratują Rosjan, którym nie udało się potępić terroru; terroryści po nich przyjdą - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo, dostępnym na jego stronie internetowej. "Chcę powiedzieć wszystkim tym w Rosji - i z Rosji - którzy nawet teraz nie mogli wypowiedzieć choćby kilku słów potępienia tego terroru... Chociaż wszystko doskonale widzą i wiedzą... Wasze tchórzliwe milczenie, wasze próby przeczekania tego, co się dzieje, skończą się tylko tym, że pewnego dnia ci sami terroryści przyjdą po was. Zło jest bardzo wrażliwe na tchórzostwo. Zło zawsze pamięta o tych, którzy się go boją lub próbują narzekać. A kiedy przyjdzie do ciebie, nie będzie nikogo, kto by cię bronił" - powiedział Zełenski. W sobotę rosyjski pocisk przeciwokrętowy Ch-22, przeznaczony do zwalczania lotniskowców, uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w Dnieprze, doszczętnie niszcząc jeden z pionów budynku. Do tej pory uratowano 39 osób, w tym 6 dzieci. Zginęło 30 osób, w tym jedno dziecko. Ranne zostały 73 osoby, w tym 13 dzieci. Trwają poszukiwania pod gruzami ponad 30 osób. Zobacz również: Leopardy dla Ukrainy? Szef niemieckiego koncernu ma złe wieści

Zełenski o tragedii w Dnieprze: Los ponad 30 osób pozostaje nieznany

Stoltenberg: Putin popełnił co najmniej trzy podstawowe błędy

Były dowódca w Grupie Wagnera ubiega się o azyl w Norwegii Waldemar Stelmach