Wieczorem ogłoszono alarmy przeciwlotnicze w większości obwodów Ukrainy. W nocy specjalny wysłannik RMF FM informował, że eksplozje było słychać w Kijowie. Świadkowie donoszą też o wybuchach w Charkowie, Chersoniu i Iwano-Frankiwsku. Najważniejsze informacje związane z 51. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 15.04.2022 r.

Porzucone rosyjskie pozycje w okolicach Kijowa / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Głośne eksplozje były słyszane też tej nocy w Kijowie, Chersoniu, Charkowie i Iwano-Frankiwsku.

2557 cywilów ewakuowano wczoraj korytarzami humanitarnymi z ukraińskich miast.

Rosyjskie wojsko bezskutecznie próbuje zdobyć Rubiżne i Popasną w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; ostatniej doby Ukraińcy odparli w Donbasie osiem rosyjskich ataków - napisano w porannym komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:23

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że ma dowody na to, że to Rosjanie sami ostrzelali wioskę Klimowo w obwodzie briańskim w Rosji. Potwierdzać to mają przechwycone rozmowy telefoniczne okupantów, którymi dysponuje SBU.

10:09

Przerwanie rosyjskiego oblężenia Mariupola wciąż jest możliwe; miasto trzeba jak najszybciej odblokować w wyniku operacji wojskowej lub decyzji politycznych - zaapelował Serhij Wołyna, dowódca broniącej Mariupola 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej.

"Sytuacja obrońców Mariupola staje się krytyczna. Trwają zaciekłe walki, wróg kontynuuje agresywne ataki. Próbę odblokowania miasta należy podjąć w najszybszym możliwym terminie, angażując w tę operację doświadczonych dowódców, a także niezbędne siły i środki" - ocenił Wołyna, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

10:08

Armenia zaczęła płacić za rosyjski gaz w rublach - powiedział portalowi RBC minister gospodarki tego kraju Wagan Kerobjan. "Musimy iść w kierunku walut narodowych" - powiedział.

10:03

Rosja kolejny raz grozi Ukrainie - "zintensyfikujemy ataki rakietowe na Kijów w odpowiedzi na wszelkie ataki o charakterze terrorystycznym lub sabotaż na terytorium Rosji". Taki komunikat wydał resort obrony w Moskwie. Rosjanie oskarżyli Ukraińców o ostrzał m.in. wsi Klimowo, w którym rannych miało zostać 7 osób.



09:37

Dwoje kongresmenów z Partii Republikańskiej, senator Steve Daines i zasiadająca w Izbie Reprezentantów Victoria Spartz, odwiedziło wczoraj Kijów i miejscowości w obwodzie kijowskim, gdzie rosyjskie wojska popełniły zbrodnie wojenne - przekazał dziennik "New York Times".

Jak zaznacza gazeta, była to pierwsza wizyta przedstawicieli władz USA na Ukrainie od czasu inwazji Rosji na ten kraj 24 lutego.



09:36

Rosyjscy żołnierze wykopują ciała osób pochowanych wcześniej na podwórkach budynków mieszkalnych i zakazują nowych pochówków w oblężonym Mariupolu - informuje samorząd tego miasta. Według rady miasta celem Rosjan jest usunięcie śladów zbrodni wojennych w mieście.

09:35

Dzień po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy Ukrainę odwiedziła delegacja polskiego Senatu. Okrucieństwa, które zobaczyliśmy, okazały się straszniejsze, niż można się było spodziewać - powiedział po powrocie marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W ocenie wicemarszałka Michała Kamińskiego Rosja nie ma już prawa nazywać się państwem cywilizowanym.

09:08

Zatopiony krążownik Moskwa jest już drugą kluczową stratą rosyjskiej marynarki wojennej podczas wojny z Ukrainą, co prawdopodobnie skłoni Rosję do zrewidowania swojej pozycji morskiej na Morzu Czarnym - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Zdarzenie to oznacza, że od czasu inwazji na Ukrainę Rosja poniosła straty w dwóch kluczowych zasobach marynarki - pierwszym z nich był rosyjski okręt desantowy klasy Aligator, Saratow, który został uszkodzony 24 marca. Oba wydarzenia prawdopodobnie skłonią Rosję do zrewidowania swojej pozycji morskiej na Morzu Czarnym" - dodano.

09:07

Konflikt na Kremlu. "Psy wojny", czyli zwolennicy toczenia konfliktu z Ukrainą (m.in. czeczeński lider Ramzan Kadyrow) ostro krytykują rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, za nie dość "patriotyczne" wypowiedzi w mediach - podaje portal Meduza. Władimir Putin może być jednak z tego zadowolony, gdyż wcześniej narzekał na brak jakiejkolwiek dyskusji w rosyjskim dyskursie na temat inwazji.

09:06

Rodzina 28-letniego Aidena Aslina, Brytyjczyka walczącego w ukraińskiej armii w Mariupolu, z przerażeniem zareagowała na jego nagrania opublikowane przez rosyjskie media. Wynika z nich, że Aslin został wzięty do niewoli. Na jego czole widać duży czerwony ślad, ma też opuchnięte oko.

08:47

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,757 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W czwartek funkcjonariusze SG odprawili 26,8 tys. podróżnych, a w piątek do godziny 7 rano - 6,2 tys.

08:46

Co najmniej 198 dzieci zginęło, a 355 odniosło obrażenia na Ukrainie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - podało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.



08:42

W ciągu minionej doby siły rosyjskie dokonały 24 ostrzałów obiektów cywilnych w obwodzie ługańskim, w tym domów mieszkalnych - przekazał rano szef władz regionu Serhij Hajdaj. Poinformował również o śmierci dwóch ofiar rosyjskich ataków i dwóch innych osobach, które zostały ranne. Hajdaj podkreślił w komunikacie na Telegramie, że ostrzały nie były prowadzone w ramach toczących się walk, ale były wymierzone w cele cywilne i domy.

Ostrzeliwane były m.in. obiekty w Lisiczańsku i Kreminnej - zginął tam 37-letni mężczyzna.



08:39

W trakcie drogi krzyżowej w Watykanie krzyż mają nieść razem Rosjanie i Ukraińcy. Według ojca Tomasza Samulnika, na takie gesty jest jeszcze za wcześnie. Nie robi się, jeśli mogę użyć tutaj obrazu, tego typu zabiegów na otwartej, krwawiącej ranie. Jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o pewnego rodzaju pojednaniu, jakiego życzy sobie papież Franciszek. Myślę, że najpierw trzeba nazwać rzeczy po imieniu, wymierzyć sprawiedliwość po ludzku, a jest to sprawa polityków i sądów, nazwać ofiary ofiarami, oprawcę, najeźdźcę, okupanta po imieniu. I dopiero wówczas, po latach można mówić o tego typu gestach pojednania - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dominikanin mieszkający na co dzień w Kijowie.

08:38

Beau Willimon nakręci film dokumentalny o okrucieństwach Rosjan w Buczy. Scenarzysta znanego serialu "House of Cards" przyjechał już na Ukrainę - podaje portal Ukrinform.

08:08

To koniec specjalnej operacji wojskowej, początek wojny - grzmią rosyjskie media po zatopieniu przez Ukraińców flagowego okrętu "Moskwa". Rosjanie przyznali wieczorem, że krążownik poszedł na dno po pożarze. Ukraińcy utrzymują, że został trafiony dwiema rakietami Neptun. W rosyjskiej państwowej telewizji mówią, że to powód do otwartej totalnej wojny, to rzekome przyzwolenie na bombardowanie Kijowa.

Ukraińskie media donoszą, że po tym, jak "Moskwa" została trafiona rakietami i poszła na dno, swoją misję zakończył też dowódca floty czarnomorskiej - admirał Igor Osipow został wczoraj aresztowany, jak mówili świadkowie, przez ludzi w cywilnych ubraniach, w bardzo brutalny sposób. Te informacje nie zostały jednak dotąd potwierdzone.

07:28

Ukraińskie dowództwo operacyjne poinformowało o udanej wymianie jeńców wojennych między Ukrainą i Rosją w rejonie wsi Posad-Pokrowske w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Czterech jeńców rosyjskich zostało wymienionych na pięciu ukraińskich.

07:24

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski jest poruszony postawą Polaków wobec uchodźców z Ukrainy. Jak powiedział w telewizji Al-Dżazira, Polska ma zasadę, by przyjąć wszystkich uchodźców z Ukrainy i umieścić ich w prywatnych domach. Nigdy w przeszłości żaden kraj nie zrobił tego dla uchodźców przybywających do jego granic - zaznaczył.

07:14

Rosyjskie wojsko bezskutecznie próbuje zdobyć Rubiżne i Popasną w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; ostatniej doby Ukraińcy odparli w Donbasie osiem rosyjskich ataków - napisano w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Odpierając te ataki w obwodach ługańskim i donieckim, siły ukraińskie zniszczyły cztery czołgi, sześć transporterów opancerzonych, cztery bojowe wozy piechoty i jeden system artyleryjski wroga - przekazano.

07:12

Prawie 85 proc. ciał znalezionych w Buczy pod Kijowem po wycofaniu się stamtąd wojsk rosyjskich ma rany postrzałowe, a to oznacza, że okupanci mordowali ludzi z premedytacją - przekazał mer miasta Anatolij Fedoruk, cytowany przez agencję Ukrinform.

06:52

Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że jest gotów osobiście przyjechać na Ukrainę. Tymczasem amerykańskie media przekazują, że Biały Dom planuje, że Kijów odwiedził albo sekretarz stanu USA Antony Blinken lub szef Pentagonu Lloyd Austin.

06:24

Najnowsze nagranie z nocnych eksplozji w Kijowie.

06:08

"Na Ukrainie popełniono przerażające zbrodnie (...) Rosyjskie władze będą musiały zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości" - napisał na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron.

Macron poinformował, że na miejscu francuscy eksperci i żandarmi pomagają ukraińskiemu i międzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwości zbierać dowody.

Emmanuel Macron napisał na Twitterze, że w piątek Francja dostarczy na Ukrainę 24 wozy strażackie i karetki pogotowia oraz 50 ton sprzętu ratunkowego. "To już drugi taki konwój w ciągu miesiąca" - podkreślił. Poinformował także, że podczas wieczornej rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił go o solidarności z Ukrainą i determinacji, by zakończyć konflikt.



06:06

Po nocnych eksplozjach, w obwodzie kijowskim i ukraińskiej stolicy tego poranka również słychać tam syreny - informuje wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun. W internecie pojawiły się nagrania z kamer monitoringu, które obrazują moment eksplozji. Poprzedził ją jasny rozbłysk na niebie, a sekundę po nim było słychać ogromny huk, który w południowo zachodnich krańcach miasta - uruchomił alarmy. Władze nie podają na razie żadnych oficjalnych komunikatów o tym, gdzie spadły rosyjskie rakiety.

05:50

Utrata krążownika "Moskwa", okrętu flagowego na Morzu Czarnym, jest "ciosem" dla rosyjskiej floty w regionie - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Rosja potwierdziła wczoraj, że "Moskwa" zatonęła.

05:03

Naszą relację z 51. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- Wieczorem ogłoszono alarmy przeciwlotnicze w większości obwodów Ukrainy - poinformowały media ukraińskie.

Z mapy zamieszczonej przez telewizję Ukraina 24 na Telegramie wynika, że syreny włączono we wszystkich obwodach zachodniej i środkowej części kraju, a także w obwodzie ługańskim na wschodzie. Portal Suspilne pisze, że alarm przeciwlotniczy ogłoszono w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim, winnickim i zaporoskim, a także czerkaskim, żytomierskim, rówieńskim, tarnopolskim, chmielnickim, kirowohradzkim, lwowskim oraz iwano-frankowskim.

- W nocy eksplozje było słychać w Charkowie na wschodzie Ukrainy i Iwano-Frankiwsku w zachodniej części kraju - poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne media. Głośne eksplozje były słyszane też tej nocy w Kijowie i Chersoniu.



- 2557 cywilów ewakuowano wczoraj korytarzami humanitarnymi z ukraińskich miast - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk w mediach społecznościowych. Wereszczuk dodała, że w tej liczbie jest także blisko 290 mieszkańców oblężonego przez wojska rosyjskie portu Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy, którym udało się opuścić miasto własnym transportem.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował swym rodakom za 50 dni oporu przeciwko Rosji. Dzięki siłom zbrojnym i "naszemu narodowi obroniliśmy większą część naszego kraju" - powiedział Zełenski w nagraniu wideo opublikowanym wieczorem na komunikatorze Telegram. "50 dni obrony to sukces. Sukces milionów Ukraińców" - podkreślił prezydent, dodając, że w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę "nikt nie był przekonany, że przetrwamy", a wielu doradzało mu, by opuścił kraj.