08:04

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 21,1 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 20,8 tys. osób - poinformowała w poniedziałek straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,797 mln wjazdów do Polski i ponad 7,931 mln wyjazdów do Ukrainy.



07:47

Stany Zjednoczone zaleciły swoim obywatelom natychmiastowe opuszczenie Rosji w związku z ryzykiem aresztowania i represji.

"Obywatele USA mieszkający lub podróżujący do Rosji powinni natychmiast wyjechać" - przekazała ambasada USA w Moskwie. "Należy stosować wzmożoną ostrożność ze względu na ryzyko bezpodstawnych zatrzymań. Nie przyjeżdżajcie do Rosji" - ostrzegła ambasada.

07:26

Gen. Kraszewski o tym, gdzie wiosną mogą zaatakować Rosjanie: