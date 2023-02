Minął rok rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ukraina nie ma dowodów na to, że Chiny dostarczały Federacji Rosyjskiej śmiercionośną broń, powiedział Dmytro Kułeba, odpowiadając na pytania ukraińskich dziennikarzy po głosowaniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. W czwartek, w przeddzień pierwszej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję: „Zasady Karty Narodów Zjednoczonych leżące u podstaw wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie”. Rosjanie próbują zwiększyć tempo ataków wzdłuż linii Kupiańsk-Łyman, w pobliżu granicy obwodów charkowskiego, donieckiego i ługańskiego - informuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Rosja deportuje z Ukrainy tysiące dzieci, by oddać je do adopcji rosyjskim rodzinom i zrusyfikować. "To jest ludobójstwo" - powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Piątek, 24 lutego 2023 roku jest 366. dniem wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zaporoże po rosyjskiej inwazji / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA 05:48 Stany Zjednoczone uważają, że dostarczenie broni Ukrainie, a także szkolenie Sił Zbrojnych Ukrainy "zmieni dynamikę na polu bitwy" i pozwoli siłom ukraińskim "przebić się przez rosyjską obronę", powiedział w wywiadzie dla CNN sekretarz obrony USA Lloyd Austin.



"Szkolimy i wyposażamy kilka brygad piechoty zmechanizowanej - to całkiem poważna zdolność" - powiedział Austin. 05:38 Zobacz również: Inwazji spodziewali się nieliczni [WSPOMNIENIA WYSŁANNIKA RMF FM] 05:33 Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkowe 2 miliardy dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, powiedział doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.



"Będziemy nadal przyglądać się temu, co jest konieczne, i upewnić się, że dostarczamy to, co jest niezbędne, aby Ukraina miała to, czego potrzebuje, by odnieść sukces na polu bitwy", powiedział Sullivan dla CNN. 05:17 Fundacja brytyjskiego muzyka rockowego Eltona Johna Elton John AIDS Foundation przeznaczy za pośrednictwem platformy United24 125 tys. dolarów USA na zakup biochemicznych analizatorów krwi dla Ukrainy, poinformował w piątek Ukrinform. 05:08 Ukraina nie ma dowodów na to, że Chiny dostarczały Federacji Rosyjskiej śmiercionośną broń, powiedział Dmytro Kułeba, odpowiadając na pytania ukraińskich dziennikarzy po głosowaniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.



"Nie mamy takich dowodów w swoich rękach. Jak tylko je otrzymamy, dokładnie je przestudiujemy. Ale myślę, że byłoby wielkim błędem, gdyby jakikolwiek kraj dostarczał Rosji broń, ponieważ oznaczałoby to promowanie agresji i rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych", powiedział Dmytro Kułeba.



Według Kułeby obecnie Chiny "bronią Karty Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza zasady integralności terytorialnej". 04:57 Amerykańska dziennikarka Sarah Ashton-Cirillo, która wstąpiła do sił zbrojnych Ukrainy jako sanitariuszka, napisała na Twitterze, że została ranna na pierwszej linii frontu. O jej wpisie poinformowała CBS News.



"Pocałowano mnie dziś rano. Moje obrażenia są nieodwracalne. Straciłem część ręki i mam blizny na twarzy. Ale wygraliśmy bitwę. I to jest moja wiadomość zaraz po tym, jak to się stało". Justyna Lasota-Krawczyk