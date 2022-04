Rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Krzywy Róg, przygotowuje się do ataku rosyjskich wojsk. Według brytyjskiego wywiadu Rosja chce w Chersoniu powtórzyć "scenariusz krymski". Bruksela przygotowuje się do nałożenia na Rosję "inteligentnych sankcji" na import ropy - pisze brytyjski "The Times". Najważniejsze wydarzenia związane z 61. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 25.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony budynek mieszkalny po rosyjskim ataku w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

05:30

Rosjanie używają gwałtów na kobietach i dzieciach podczas wojny na Ukrainie jako broni. Kanada będzie pomagać w dokumentowaniu tych przestępstw - poinformowała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Minister dodała, że Kanada będzie współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, Międzynarodowym Trybunałem Karnym i innymi instytucjami, by gromadzić dowody przemocy seksualnej.



05:06

Naszą relację z 61. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych informacji z nocy:

- Rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Krzywy Róg, przygotowuje się do ataku rosyjskich wojsk. Ukraińska armia spodziewa się, że ofensywa rosyjskich najeźdźców rozpocznie się w ciągu kilku najbliższych dni, poinformował na Telegramie szef administracji wojskowej miasta Ołeksandr Wilkul. Krzywy Róg jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Ukrainy ze względu na wydobycie rudy żelaza. W ostatnich tygodniach Krzywy Róg był celem powtarzających się ataków rakietowych.

- Rosja planuje przeprowadzić zainscenizowane referendum w Chersoniu w południowej Ukrainie, aby uzasadnić swoją okupację, tak samo, jak zrobiła na Krymie w 2014 r. - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. "Miasto to jest kluczowe dla rosyjskiego celu, jakim jest stworzenie korytarza lądowego do Krymu i zdominowanie południowej Ukrainy. Rosja już wcześniej przeprowadziła nielegalne referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej w 2014 r., aby wstecznie usprawiedliwić zajęcie półwyspu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

- Bruksela przygotowuje się do nałożenia na Rosję "inteligentnych sankcji" na import ropy - pisze brytyjski "The Times".

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział dziennikowi, że władze w Brukseli wkrótce przedstawią szósty pakiet sankcji przeciwko prezydentowi Putinowi, który będzie zawierał "jakąś formę" embarga na ropę naftową. Nakładając sankcje, musimy robić to w taki sposób, aby zmaksymalizować presję na Rosję, a jednocześnie zminimalizować szkody uboczne dla nas samych - powiedział Dombrovskis. W ubiegłym roku UE pokryła ok. 25 proc. zapotrzebowania na ropę importem z Rosji.

- "Gratulacje dla prezydenta i prawdziwego przyjaciela Emmanuela Macrona z okazji zwycięstwa w wyborach" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Twitterze. Przywódca Ukrainy podziękował za poparcie Francji i wyraził przekonanie, że wspólnie "kroczymy razem ku nowym zwycięstwom". "Za silną i zjednoczoną Europę!" - zakończył swoje życzenia Zełenski.