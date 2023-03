Rosyjska armia ponosi dotkliwe straty w bitwie o Bachmut. Każdego dnia ginie tam lub odnosi rany do 500 rosyjskich żołnierzy - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla niemieckiego "Bild am Sonntag". Analitycy Instytutu Badań nad Wojną stwierdzili, że wojska rosyjskie nie będą w stanie otoczyć Bachmutu w obwodzie donieckim w najbliższym czasie. Według nich, choć Rosjanie zapewnili sobie przewagę pozycyjną, to nie zmusili Ukraińców do odwrotu z miasta. Rzecznik wschodniego zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że wojska nie wycofują się z donieckiego miasta "masowo". Niedziela jest 374. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 05.03.2023 r.

12:29 Siły Zbrojne Ukrainy ostrzelały przy użyciu HIMARS-ów okupowaną Wołnowachą w obwodzie donieckim - przekazał przedstawiciel tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Konstantin Zinczenko. Według niego zbombardowany został dom kultury. Ukraińskie media twierdzą, że uderzono w ośrodek dla dowództwa wojskowego. 11:30 Rosyjska armia ponosi dotkliwe straty w bitwie o Bachmut. Każdego dnia ginie tam lub odnosi rany do 500 rosyjskich żołnierzy - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla niemieckiego "Bild am Sonntag". Dla Moskwy żołnierze to tylko mięso armatnie - stwierdził Reznikow. Jego zdaniem Bachmut jest dla Rosjan "symbolicznym miejscem" i dlatego za wszelką cenę chcą zdobyć to miasto. Utrata Bachmutu nie będzie miała jednak znaczenia dla dalszych walk - powiedział szef ukraińskiego resortu obrony. Agencja dpa pisze, że władze w Kijowie liczą się już z zajęciem Bachmutu przez siły rosyjskie, ale chcą go bronić jak najdłużej, by zwiększyć straty agresora. Agencja dpa pisze, że władze w Kijowie liczą się już z zajęciem Bachmutu przez siły rosyjskie, ale chcą go bronić jak najdłużej, by zwiększyć straty agresora. 10:59 Wykorzystywanie przez rosyjskie wojska na Ukrainie saperek do walki wręcz dowodzi niskiego poziomu zaawansowania technicznego prowadzonej przez nie walki - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, pod koniec lutego zmobilizowani rosyjscy rezerwiści opisywali, że otrzymali rozkaz szturmu na ukraiński betonowy punkt umocnienia uzbrojeni jedynie w "broń palną i łopaty". "Łopaty" to najprawdopodobniej saperki wykorzystywane do walki wręcz. Śmiercionośność standardowej saperki MPL-50 jest szczególnie mitologizowana w Rosji. Niewiele się zmieniło od czasu jej zaprojektowania w 1869 r., a jej używanie nadal jako broni podkreśla brutalną i mało zaawansowaną technicznie walkę, która stała się charakterystyczna dla większości wojny. Jeden z rezerwistów opisał, że nie był "ani fizycznie, ani psychicznie" przygotowany do działań. 10:10 Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, opublikował w niedzielę zdjęcie ruin miasta Marjinka w obwodzie donieckim. Marjinka przestała istnieć. Tak wyglądają skutki działalności terrorystycznej Rosji. Mało czym się różnią od Państwa Islamskiego - napisał Jermak na serwisie Telegram. Telegram Jermak podkreślił, że przed rosyjską inwazją miasto "żyło i kwitło". Jaka ma być zapłata od Rosjan za Marjinkę i inne miasta Ukrainy, za zbrodnie i zabójstwa? Trybunał - dodał szef kancelarii prezydenta. Wymienił także: jak najściślejsze snkcje i izolowanie Rosji, a także "reparację, demilitaryzację i krach reżimu". 09:19 Na okupowanych terenach obwodu ługańskiego nastolatkowie urodzeni w 2006 roku są rejestrowani do służby wojskowej - podała lojalna wobec Kijowa administracja. Separatyści poszukują także osób, które uchylają się od poboru. 09:12 Ministerstwo obrony Rosji uruchomiło specjalną infolinię w sprawie prowadzenia "specjalnej operacji wojskowej" (jak Moskwa nazywa inwazję na Ukrainę). 08:44 Kupiańsk w obwodzie charkowskim został ostrzelany. Uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych, wybuchły pożary. Zginął 65-letni mężczyzna - poinformował gubernator obwodu Ołeh Synehubow. 07:32 Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału Zaporoża, podczas którego pocisk rakietowy spadł na dom mieszkalny. Wcześniej informowano o 11 ofiarach. Ratownicy poinformowali w niedzielę, że wydobyli kolejne dwa ciała spod gruzów. Wśród 13 zabitych jest ośmiomiesięczne dziecko. Uratowało się 11 osób - podała agencja Ukrinform. Rosjanie przeprowadzili ostrzał obiektów cywilnych w Zaporożu w nocy ze środy na czwartek. W pięciokondygnacyjny dom mieszkalny trafił pocisk rakietowy S-300. Zniszczone zostały trzy piętra w jednym z pionów budynku, z 10 mieszkaniami. Od czwartku trwała operacja poszukiwawczo-ratunkowa. 07:13 Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) Fatih Birol ocenił, że Kreml przegrał samodzielnie zainicjowaną bitwę energetyczną i zawyrokował, że rola Rosji w międzynarodowych kwestiach dot. handlu i dystrybucji energii będzie w przyszłości znacznie mniejsza. Rosja przegrała bitwę energetyczną - powiedział Birol w rozmowie z francuskim dziennikiem "Libération". Rola Rosji w międzynarodowych kwestiach energetycznych będzie w przyszłości znacznie mniejsza - dodał. Szef MAE przypominał, że od początku wojny przeciwko Ukrainie eksport rosyjskiej ropy i gazu spadł o 40 proc. 06:51 Analitycy Instytutu Badań nad Wojną stwierdzili, że wojska rosyjskie nie będą w stanie otoczyć Bachmutu w obwodzie donieckim w najbliższym czasie. Według nich, choć Rosjanie zapewnili sobie przewagę pozycyjną, to nie zmusili Ukraińców do odwrotu z miasta. Według ISW, rosyjskie natarcie na Bachmut w ostatnich dniach było dość powolne i nie daje powodów, by sądzić, że wojska rosyjskie będą w stanie otoczyć donieckie miasto w najbliższej przyszłości. 06:33 Gubernator obwodu ługańskiej Serhij Hajdaj przekazał, że Rosjanie skoncentrowali "całe wysiłki" w regionie w kierunku Kreminnej. Pod ostrzałem jest także Biłohoriwka. Hajdaj określił sytuację jako "skomplikowaną". 06:00 Rosja nie przejęła kontroli nad Bachmutem w obwodzie donieckim, ukraińskie wojska nie wycofują się masowo - przekazał CNN rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty. Walki toczą się bardziej na peryferiach, a samo miasto jest kontrolowane przez Ukraińskie Siły Obronne: Siły Zbrojne Ukrainy, straż graniczną i Gwardię Narodową - podkreślił. Pytany o wycofanie części jednostek, stwierdził, że to "kontrolowana, planowa rotacja pozycji" w Bachmucie. Adam Zygiel