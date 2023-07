07:11

Iwan Fedorow, były mer okupowanego przez Rosjan Melitopola, przebywający obecnie na terenach kontrolowanych przez rząd w Kijowie, poinformował na kanale Telegram, że podczas niedawnego ataku na również okupowane miasto Tokmak została trafiona rosyjska baza. Miał zginąć w niej komendant oraz do 200 rosyjskich żołnierzy.

07:09

Nie widzimy, by siły Grupy Wagnera uczestniczyły w walkach na Ukrainie - powiedział dziennikarzom rzecznik Pentagonu, gen. Pat Ryder. Resort poinformował też, że przekazana amerykańska amunicja kasetowa jest już na Ukrainie.

07:08

Administracja Joe Bidena znalazła się pod dużą presją Polski, czy krajów bałtyckich a także Francji, dzięki czemu padły słowa o tym, że Ukraina wcześniej czy później będzie członkiem Paktu - powiedział w rozmowie z korespondentem RMF FM w Waszyngtonie, Daniel Fried ekspert Atlantic Council i były ambasador USA w Polsce. Przyznał jednocześnie, że szczyt NATO w Wilnie mógł zakończyć się większym sukcesem.

07:07

Konsekwencji takiego incydentu nie da się przewidzieć, dlatego naszym wezwaniem jest, aby strony tego konfliktu przestały igrać z ogniem i chroniły ważną infrastrukturę, która zawiera to, co prawo międzynarodowe nazywa "niebezpiecznymi siłami", aby najgorszy scenariusz się nie wydarzył - powiedziała PAP.PL Ariane Bauer, dyrektor regionalna Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża dla regionu Europy i Azji Środkowej o potencjalnym zagrożeniu związanym z katastrofą w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

07:05

Szczyt NATO w Wilnie, gdzie Ukraina nie dostała jasnego sygnału co do perspektywy członkostwa przyniósł rozczarowanie, jednak Kijów nie ustanie w wysiłkach na rzecz wejścia do Sojuszu - ocenił w rozmowie z PAP Wołodymyr Horbacz, analityk w kijowskim Instytucie Współpracy Euroatlantyckiej.

07:03

"Włochy się zbroją i kupią czołgi Leopard 2" - pisze dziennik "La Repubblica". Przytacza słowa wiceminister obrony Isabelli Rauti, która ogłosiła, że zakup tego sprzętu przewidziany jest w planach rządu. To pierwszy program dozbrojenia opracowany po wybuchu wojny na Ukrainie - odnotowuje rzymska gazeta.

07:01

Prezydent Joe Biden podpisał w czwartek rozporządzenie o możliwości powołania 3 tys. rezerwistów do czynnej służby, by mogli oni uczestniczyć w operacji Atlantic Resolve w Europie - przekazał Biały Dom. Według Pentagonu ma to pozwolić na "dostęp do większej liczby żołnierzy" w ramach zwiększonej obecności sił USA na kontynencie.