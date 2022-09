Około 200 drewnianych krzyży zostało znalezionych w piątek w pobliżu Iziumu w północno-wschodniej Ukrainie - podała agencja Reutera, powołując się na świadków. To prawdopodobnie drugi masowy grób na obszarze odbitym w ostatnich dniach przez siły ukraińskie. Rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował, że w mieście tym też naleziono katownię - Rosjanie urządzili ją w piwnicy. W okupowanym Ługańsku, siedzibie separatystycznej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, doszło do wybuchu w budynku tamtejszej „prokuratury generalnej” – powiadamiają media ukraińskie, powołując się na media rosyjskie i sieci społecznościowe. Administracja USA wkrótce ogłosi przyjęcie 21. pakietu uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 mln dolarów - poinformowały Reuters i Bloomberg. Tymczasem brytyjski resort obrony ocenił, że werbowanie więźniów na wojnę na Ukrainie przez tzw. Grupę Wagnera oraz skrócenie kursów w rosyjskich akademiach wojskowych sugerują, że rosyjska armia mierzy się z krytycznym niedoborem piechoty bojowej i niskiej rangi dowódców. Piątek jest 205. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczone budynki w mieście Sełydowe w obwodzie donieckim / YEVGEN HONCHARENKO / PAP/EPA 14:35 Oprócz zbiorowego grobu pod Iziumem na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego policja znalazła ciała co najmniej 50 cywilów - powiadomiła policja, która poinformowała też o wykryciu w obwodzie 10 rosyjskich katowni. "Na dzisiaj można mówić o istnieniu co najmniej dziesięciu katowni w miejscowościach (obwodu charkowskiego). Dwie katownie były w Bałakliji" - powiedział w piątek podczas briefingu w Kijowie szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko. Sześć katowni mieściło się w Iziumie. 14:29 Nie może być tak, żeby w momencie, kiedy toczy się wojna, turyści rosyjscy spokojnie sobie podróżowali po całej Europie; niech cała UE zastosuje dalej idące restrykcje dot. rosyjskich turystów, z wyjątkiem, tych, którzy są przeciwnikami systemu putinowskiego - powiedział premier Mateusz Morawiecki. 14:09 W zamachu bombowym zginął prokurator generalny separatystycznej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Siergiej Gorenko oraz jego zastępca. Ładunek eksplodował w siedzibie prokuratora w Ługańsku. 13:50 Około 200 drewnianych krzyży zostało znalezionych w pobliżu Iziumu w północno-wschodniej Ukrainie - podała agencja Reutera, powołując się na świadków. To prawdopodobnie drugi masowy grób na obszarze odbitym w ostatnich dniach przez siły ukraińskie. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Zobacz również: 200 drewnianych krzyży pod Iziumem. Kolejny masowy grób 12:12 Niemcy dostarczą Ukrainie kolejne dwie wyrzutnie rakietowe Mars, 50 pojazdów opancerzonych Dingo i 200 pocisków do wyrzutni rakietowych - poinformowała minister obrony Christine Lambrecht. Nie zapowiedziała jednak dostarczenia czołgów bojowych, których domaga się Ukraina. 10:38 Rosja użyła już na wojnie przeciwko Ukrainie pocisków hipersonicznych, ale nie miało to "prawie żadnego skutku" - powiedziała wiceszefowa amerykańskiego ministerstwa obrony Kathleen Hicks, cytowana przez stację CNN. Siły powietrzne Ukrainy informowały o użyciu przez Rosję pocisków hipersonicznych Kindżał m.in. w sierpniowym ataku na obwód winnicki. W maju ukraiński sztab generalny ogłosił, że Rosja użyła do tamtego momentu na Ukrainie "prawdopodobnie od 10 do 12" rakiet hipersonicznych. Tego rodzaju pociski poruszają się z prędkością kilka razy większą niż prędkość dźwięku, mogą manewrować i uważane są za trudne do wykrycia przez systemy obrony przeciwlotniczej. Oprócz Rosji broń hipersoniczną rozwijają USA i Chiny. 10:17 450 grobów znajduje się w miejscu masowego pochówku, odkrytym przez ukraińskie władze pod wyzwolonym Iziumem w obwodzie charkowskim - powiadomił doradca prezydenta Mychajło Podolak. "Na terenach okupowanych miesiącami panowały koszmar, przemoc, tortury i masowe zabójstwa" - napisał na Twitterze. 09:47 W wyzwolonym Iziumie odkryto rosyjską katownię, piwnicę, w której torturowano Ukraińców - poinformował rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Według świadków piwnica miała być miejscem przesłuchań i tortur. Działanie katowni - istnienie takich miejsc potwierdzono również w innych miejscach Charkowszczyzny, m.in. w Bałakliji, Łubiniec - nazwał zbrodnią wojenną, a Rosję - państwem terrorystą. 07:58 Werbowanie więźniów na wojnę na Ukrainie przez tzw. Grupę Wagnera oraz skrócenie kursów w rosyjskich akademiach wojskowych sugerują, że rosyjska armia mierzy się z krytycznym niedoborem piechoty bojowej i niskiej rangi dowódców - ocenił w piątek brytyjski resort obrony. Grupa Wagnera, związana z Kremlem prywatna firma najemnicza, co najmniej od lipca prowadzi kampanię werbowania skazańców na wojnę na Ukrainie. Więźniom oferuje się złagodzenie wyroków i zachęty finansowe - napisano w najnowszej brytyjskiej aktualizacji wywiadowczej. Ta kampania została wzmożona. Na opublikowanym niedawno nagraniu szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn namawia więźniów, by poszli na wojnę. Prigożyn podkreśla, że poszukuje jedynie "bojowników do jednostek szturmowych" - podkreśliło ministerstwo obrony w Londynie. 07:23 Siły ukraińskie kontynuują kontrofensywę na wschodzie kraju, zwiększając presję na rosyjskie pozycje i szlaki logistyczne w obwodzie charkowskim, ługańskim i donieckim - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Think tank przytacza informacje ze źródeł rosyjskich, że Ukraińcy kontynuują lądowe operacje na południowy zachód od Iziumu, w pobliżu Łymanu i na wschodnim brzegu rzeki Oskoł, zmuszając rosyjskie wojska do wycofania się z niektórych obszarów wschodniej Ukrainy i wzmocnienia innych pozycji. "Rosyjskim wojskom na wschodzie Ukrainy będzie prawdopodobnie ciężko utrzymać linie obrony, jeśli siły ukraińskie będą naciskały dalej na wschód" - ocenia ISW. 07:04 Rosjanie przeprowadzili w ciągu doby 11 ataków rakietowych oraz 15 lotniczych na cele w Ukrainie, a także 96 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Ukraińskie siły skutecznie odparły ataki przeciwnika w rejonie miejscowości Odradiwka, Zajcewe, Bachmut, Weseła Dołyna, Awdijiwka i Nowomychajliwka. Według sztabu Rosjanie odnieśli duże straty w wyniku ataków ukraińskich na miejsca koncentracji ich wojsk w rejonie Chersonia, Wasyliwki, Perewalska i innych. "Przeciwnik usiłuje ukryć masowe straty (...), wywoził ciała w przepełnionych ciężarówkach" - podał sztab. 05:04 W wyzwolonym Iziumie odkryto pochówek ponad 440 ciał - poinformował o tym Siergij Bolwinow, szef wydziału śledczego policji obwodowej w Czarkowie, donosi "Ukraińska Prawda" Radio Swoboda, Głos Ameryki i kanał telewizyjny "Nastajaszcze Wremia" opublikowały zdjęcia grobów w lesie w Iziumie, otrzymane od ukraińskich dziennikarzy. "Niektóre mogiły są z krzyżami, z napisami na nich. Niektóre mają nawet wieńce. Gdzieś nie ma nic, tylko grób. Napisy: "ZSU, 17 osób, z kostnicy", "345", "412" - powiedział rzecznik ds. osób zaginionych Oleg Kotenko, dodał, że sami okupanci opublikowali w telewizji nagranie z cmentarza w Iziumie, dlatego szukały go siły ukraińskie. Telewizja ukraińska poinformowała, że na cmentarzu znaleziono również masowy grób żołnierzy ukraińskich, w którym pochowanych jest około 25 osób. Zobacz również: Ponad 440 ciał w masowej mogile odkrytej w odzyskanym Iziumie 04:59 W Iziumie w obwodzie charkowskim znaleziono masową mogiłę - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, przekazuje Ukrinform. "Rosja wszędzie zostawia śmierć" - oświadczył. 04:56 Administracja USA wkrótce ogłosi przyjęcie 21. pakietu uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 mln dolarów - poinformowały Reuters i Bloomberg. Wcześniej Biały Dom zapowiadał, że znajdą się w nim systemy, które dotychczas sprawdziły się w boju. Według źródeł Reutera, w skład nowej transzy wejdzie m.in. amunicja artyleryjska oraz dodatkowe rakiety do systemów artylerii rakietowej HIMARS. Przyjęcie nowego pakietu będzie oznaczać, że od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na pełną skalę, USA zobowiązały się do wysłania Ukrainie sprzętu wojskowego o wartości ponad 15,1 mld dol. Zobacz również: Kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy od USA. Nie ma w nim rakiet ATACMS 04:53 Naród ukraiński został wyróżniony prestiżową nagrodą M100 Media Award za to, że "z heroiczną odwagą i niezłomną wolą od miesięcy broni się przed brutalną inwazją Rosji". Podczas uroczystości w Poczdamie przemawiał kanclerz Olaf Scholz, laudacje wygłosili ambasador USA w Niemczech Amy Gutmann oraz były premier Polski Donald Tusk. Nagrodę w imieniu swego narodu odebrał były pięściarz Wołodymyr Kliczko. 04:50 Wiceszef MSW Ukrainy Jewhenij Jenin powiedział, że na wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej terenach obwodu charkowskiego identyfikowane są miejsca, w których wojskowi rosyjscy przetrzymywali i maltretowali Ukraińców, a także cudzoziemców. Jedno z tych miejsc istniało w Bałaklii. MSW otrzymało informację, na razie niepotwierdzoną, o analogicznym miejscu w Wołczańsku. "Katowano tam ludzi, w szczególności - prądem elektrycznym" - powiedział wiceszef MSW, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Jenin poinformował, że wśród osób przetrzymywanych przez Rosjan byli studenci jednego z krajów azjatyckich, którzy chcieli wyjechać na tereny kontrolowane przez armię ukraińską. Zostali jednak - opisywał - "bezprawnie zatrzymani przez wojskowych rosyjskich i byli torturowani". Zobacz również: Eksplozja w Ługańsku. Zginął "prokurator generalny" samozwańczej republiki

200 drewnianych krzyży pod Iziumem. Kolejny masowy grób

Rząd w Berlinie przejął kontrolę nad niemiecką filią Rosnieftu

Brytyjski wywiad o werbowaniu przez wagnerowców: Rosji brakuje piechoty Joanna Potocka