08:06

W okupowanym obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, lokalni zarządcy z nadania Kremla zmuszają rodziców do występowania o nadanie rosyjskiego obywatelstwa dzieciom; w przypadku odmowy trzeba liczyć się np. ze zwolnieniem z pracy - powiadomiły w środę lojalne wobec Kijowa władze Ługańszczyzny.

07:54

"26 grudnia w wyniku naszych działań w rejonie Czapłynki w obwodzie chersońskim okupanci stracili około 50 żołnierzy" - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:39

W ostatnich 24 godzinach Rosjanie wystrzelili 33 rakiety w stronę obiektów cywilnych w Chersoniu - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie zaprzeczają, że atakują cele cywilne.

Rosjanie opuścili Chersoń w ubiegłym miesiącu. "Nacisk wroga nasilił się zarówno pod względem liczby wojsk, jak i ilości użytego sprzętu" - mówił o sytuacji wokół Chersonia ukraiński analityk wojskowy Ołeh Żdanow.

Najcięższe walki toczą się obecnie wokół leżącego we wschodniej części Ukrainy Bachmutu i dalej na północ - w Kremminnej i Swatowie. Tam Ukraina stara się przełamać rosyjską linię obrony.

07:17

W okupowanym Berdiańsku, na południu Ukrainy, dowódcy pozwolili rosyjskim żołnierzom zrezygnować z noszenia mundurów i poruszać się w cywilnych ubraniach; jest to związane z niedawną śmiercią trzech zmobilizowanych wojskowych agresora i obawami wroga o własne bezpieczeństwo - oznajmił we wtorek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Po morderstwie żołnierzy w Berdiańsku okupanci ogłosili, że trzej rezerwiści "zaginęli". Taka informacja ma, w ich przekonaniu, zapobiec wybuchowi paniki w rosyjskich oddziałach. Decyzja o poruszaniu się w cywilnych ubraniach służy temu, by w jak najmniejszym stopniu zwracać na siebie uwagę. Lokalni mieszkańcy śledzą bowiem wszystkie ruchy przeciwnika i powiadamiają o nich ukraińskie wojska - czytamy na łamach serwisu.

06:30

W środę z Medevac Hub Jasionka odlatuje kolejna grupa pacjentów. 14 osób wraz z rodzinami przyjechało we wtorek. Samolot zabierze ich na leczenie do Norwegii - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Polska szykuje się do intensyfikacji transportów ukraińskich pacjentów do innych państw Europy w związku ze wzmożonymi działaniami zbrojnymi na Ukrainie i brakiem energii w tamtejszych szpitalach. Część pacjentów trafi też do polskich szpitali, są wśród nich również ranni żołnierze, którzy często po leczeniu w Polsce wracają na front - podał rzecznik.



06:23

Zgromadzenie Ogólne Litewskiej Cerkwi Prawosławne potępiło wojnę z Ukrainą. Litwini rozpoczęli też proces uniezależniania się od Kościoła rosyjskiego.

Zgromadzenie stwierdziło, że litewska Cerkiew Prawosławna "potępiła wojnę z Ukrainą na wszystkich szczeblach" i poparło dla antywojennego stanowiska swojego zwierzchnika - metropolity wileńskiego i litewskiego Innokentego.

06:06

Agencja TASS podaje, że zmobilizowani w ostatnim czasie Rosjanie, mogą bezpłatnie zamrozić swoje nasienie w specjalnych placówkach medycznych.

Taką decyzję resort zdrowia miał podjąć po apelu prezesa Rosyjskiego Związku Prawników.

05:30

Trzech Białorusinów, którzy w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę próbowali sabotować transport sprzętu wojskowego na Ukrainę, zostało skazanych na kary od 21 do 23 lat więzienia - poinformował portal Ukraińska Prawda.

05:15

Od początku wojny na Ukrainie wojska rosyjskie zniszczyły ponad 700 obiektów infrastruktury krytycznej w tym kraju - poinformował we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhienij Jenin.

"Od początku inwazji zniszczone lub uszkodzone zostały 702 obiekty infrastruktury krytycznej. Są to gazociągi, podstacje elektryczne, mosty i inne" - napisał Jenin w mediach społecznościowych.

05:05

W Mariupolu zarejestrowano ruch dwóch kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego w kierunku Berdiańska - poinformował we wtorek doradca mera miasta Petro Andruszczenko.

Widzimy ruch sprzętu. Dwa konwoje w ciągu dnia z Mariupola w kierunku Berdiańska - napisał.

Według Andruszczenki pierwsza kolumna opuściła miasto około godziny 13:30 i miała około 50 sztuk sprzętu, w szczególności pojazdy gąsienicowe, takie jak czołgi T62 na wagonach. Potwierdzono przejazd kolumny przez most na terenie wsi Demjaniwka w obwodzie zaporoskim.

Druga kolumna, jak pisze doradca mera, opuściła miasto około godziny 15. W jej skład wchodziło również około 50 jednostek, w tym czołgi na wagonach, ciężarówki z amunicją i siła robocza.

Wzmacnianie melitopolskiego odcinka frontu trwa. Po części potwierdzają to liczne rozmowy okupantów w mieście - dodał.