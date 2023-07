Co najmniej dwie osoby zginęły a 25 zostało rannych w wyniku wybuchu dwóch rosyjskich rakiet w Krzywym Rogu. W tym tygodniu Ukraina ma rozpocząć rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie gwarancji bezpieczeństwa do czasu wstąpienia Kijowa do NATO. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar przekazała, że siły rosyjskie próbowały wypędzić Ukraińców z odbitych pozycji w północno-wschodniej części kraju. W nocy Rosjanie zaatakowali Charków rakietami S-300. „Ukraina rośnie w siłę, a wojna stopniowo wraca na terytorium Rosji, do jej symbolicznych ośrodków i baz wojskowych” – powiedział Wołodymyr Zełenski w swoim niedzielnym wystąpieniu. Poniedziałek 31 lipca 2023 r. jest 523. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O najważniejszych informacjach dotyczących wojny piszemy w naszej relacji.

11:12 Rosyjskie władze siłą zaciągnęły do wojska około 60 tys. mężczyzn mieszkających na okupowanych terytoriach Ukrainy - poinformował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak, cytowany w poniedziałek przez portal RBK-Ukraina. 10:43 Co najmniej dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych w poniedziałek w rosyjskim ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Wśród rannych jest czworo dzieci. Pod gruzami może być kilka osób, trwa akcja ratunkowa. 10:22 Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał na Facebooku, że Rosjanie "terroryzują spokojne miasta i ludzi". "Krzywy Róg, Chersoń. Uderzono w budynki mieszkalne, budynek uniwersytetu, skrzyżowanie. Niestety, są zabici i ranni. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Wyrazy współczucia dla wszystkich, którzy stracili swoich bliskich przez rosyjski terror. Na miejscu pracują ratownicy i wszystkie niezbędne służby. Staramy się uratować jak najwięcej osób. (...) W ostatnich dniach wróg uporczywie atakuje miasta i centra miast. Ostrzeliwują obiekty cywilne i budynki mieszkalne. Ale ten terror nie przestraszy nas ani nie złamie" - zapewnił prezydent Ukrainy we wpisie umieszcznym po dzisiejszych atakach rakietowych na ukraińskie miasta. 09:50 Co najmniej jedna osoba zginęła, a dziesięć zostało rannych w poniedziałek w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu w środkowej Ukrainie. Pod gruzami najprawdopodobniej są ludzie - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Telegram Rosjanie ostrzelali miasto dwiema rakietami. Jeden pocisk trafił w placówkę edukacyjną, drugi w blok mieszkalny. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. 09:34 Nazywają nas "Duchami Bachmutu", jest nas około 20, od pół roku działamy na obrzeżach Bachmutu, atakujemy nocą; do tej pory zlikwidowaliśmy 524 Rosjan - opowiada "Duch", dowódca pododdziału ukraińskich snajperów, w reportażu opublikowanym w poniedziałek przez serwis BBC. "Artyleria zawsze wywołuje strach u ludzi, ale przed artylerią możesz się ukryć, przed snajperem nie" - mówi "Duch" w położonej na obrzeżach Bachmutu bazie swojego pododdziału, która znajduje się już w zasięgu rosyjskich dział. 09:23 Grupa Wagner ogłosiła wstrzymanie "na czas nieokreślony" rekrutacji nowych najemników - podaje Kyiv Independent. Jako powód podano wystarczająco "duże rezerwy kadrowe". Zobacz również: Grupa Wagnera wstrzymuje rekrutację najemników. Jaki jest powód? 08:59 Rosyjskie wojska ostrzelały w poniedziałek blok mieszkalny w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie - podał portal Suspilne. Wcześniej władze przekazały, że w mieście słychać eksplozje. Na razie nie ma informacji o ofiarach. 08:27 W ciągu minionego tygodnia siły ukraińskie wyzwoliły spod rosyjskiej okupacji prawie 13 km kwadratowych terytorium na południu i 2 km kwadratowe na wschodzie Ukrainy - poinformowała w poniedziałek ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Na kierunku bachmuckim w ciągu tygodnia wyzwolono 2 km kwadratowe terytorium, łącznie - 37 km kwadartowych. Siły rosyjskie za wszelką cenę próbowały zatrzymać ukraińską kontrofensywę, ale Ukraińcy stopniowo przesuwali się naprzód - podkreśliła Malar. Telegram Na południu kraju trwa ukraińska kontrofensywa na kierunku melitopolskim i berdiańskim. W obwodzie zaporoskim, na kierunku Mała Tokmaczka i Robotyne, Ukraińcy osiągnęli postęp i umacniają się na zajętych pozycjach. Łącznie wyzwolono na południu 204,7 km kwadratowego, w tym 12,6 km kwadratowego w ciągu minionego tygodnia. Trwa rozminowywanie wyzwolonych terenów. 08:10 Wojsko brytyjskie szkoli w hrabstwie Devon ponad 2 tys. komandosów z elitarnej ukraińskiej brygady, która przed Bożym Narodzeniem ma uczestniczyć w wyzwoleniu Krymu spod rosyjskiej okupacji - informuje "Sunday Express" na podstawie swoich źródeł. Zobacz również: Ukraińscy komandosi ćwiczą odbicie Krymu. Uderzą w tym roku? 07:55 Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że Rosja będzie kontynuować dialog na temat perspektywy pokojowego rozwiązania "kryzysu ukraińskiego" z Chinami, Brazylią i RPA - podaje agencja RIA Novosti. 07:45 Ukraińcy twierdzą, że wyeliminowali 246 190 rosyjskich żołnierzy, z czego 490 ostatniego dnia. 07:30 Kreml mógł zarządzić, by rosyjscy tzw. blogerzy wojskowi nie relacjonowali pewnych tematów związanych z wojną Rosji przeciwko Ukrainie - oceniają w najnowszej analizie eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Instytut zwraca uwagę na brak reakcji tzw. blogerów wojskowych na ukraiński atak na Most Czonharski. Jest to zauważalna zmiana w sposobie relacjonowania przez nich działań wojennych i może świadczyć o tym, że Kreml nakazał im, by nie opisywali pewnych tematów, np. dotyczących zakłóceń w działaniu lądowych linii zaopatrzenia. Ukraińskie siły zbrojne poinformowały w sobotę o pomyślnym uderzeniu w Most Czonharski, łączący anektowany Krym z okupowaną częścią obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. 07:12 Hipotetyczne wycofanie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej (TNW) z terytorium Białorusi stanie się możliwe tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone i NATO zrezygnują z destrukcyjnego kursu mającego na celu podważenie bezpieczeństwa Rosji i Białorusi - stwierdził dyrektor departamentu krajów WNP w rosyjskim MSZ, Aleksiej Polczuk. 06:55 Melitopol i Berdiańsk - tam armia Ukrainy aktywnie naciera na pozycje Rosjan i powoli porusza się do przodu - wynika z informacji Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych. 06:50 Wczoraj wieczorem rosyjskie wojska ostrzelały miejscowość Kutsurub w obwodzie mikołajowskim. Serhij Szajchet, szef obwodu mikołajowskiego opublikował zdjęcia pokazujące skutki ataku. Telegram 06:33 W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie uderzyły w rosyjski system obrony przeciwlotniczej, osiem dział artyleryjskich, dwie stacje rozpoznania radioelektronicznego i dwa obszary koncentracji rosyjskich wojsk - wynika z najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. 05:38 W poniedziałek w nocy Rosjanie uderzyli w Charków rakietami S-300 z terytorium obwodu biełgorodzkiego, jeden mężczyzna został ranny, zniszczeniu uległ magazyn handlowy, poinformował Dmytro Czubenko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Charkowie. Tuż po północy rosyjscy okupanci wystrzelili na nasz region pociski S-300 z terytorium obwodu biełgorodzkiego - powiedział portalowi Ukraińska Prawda Czubenko. Celem ataku, dodał, był magazyn jednego z przedsiębiorstw handlowych. W wyniku ataku został ranny mężczyzna, który znajdował się niedaleko epicentrum wybuchu i doszło do pożaru na obszarze 200 metrów kwadratowych. Druga rakieta skierowana na Charków uderzyła w terytorium prywatnego gospodarstwa rolnego we wsi Wielki Burłuk. Według Czubenki nie było ofiar ani rannych. 05:36 Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar przekazała, że siły rosyjskie próbowały wypędzić Ukraińców z odbitych pozycji w północno-wschodniej części kraju. Jej zdaniem celem Rosjan było odwrócić uwagę Ukraińców od Bachmutu, gdzie "ofensywa jest udana". 05:27 Wysoki rangą ukraiński urzędnik poinformował, że w północno-wschodniej części Ukrainy trwają intensywne walki. Rosyjskie wojsko podało, że zatrzymały Ukraińców na północnym wschodzie. W nocy Rosjanie zaatakowali Charków. Nie ma informacji o rannych. 05:20 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wystąpieniu przekazał, że spodziewa się rosyjskich ataków na ukraiński system energetyczny, gdy zacznie się znów robić zimno. Zełenski zaznaczył, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, by chronić ukraińską energetykę.