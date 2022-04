Rosyjska armia przeprowadziła atak lotniczy na Tarnopol w zachodniej części Ukrainy. W mieście było słuchać eksplozję. Jak podały lokalne media, serię eksplozji słychać było w okupowanym przez wojska rosyjskie mieście portowym Chersoń. Rosyjskie wojska wycofują się z regionu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował Dmytro Żywycki, szef administracji obwodowej. Podczas ceremonii rozdania nagród muzycznych Grammy w Las Vegas prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił z przesłaniem o wsparcie dla Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 04.04.2022 r.

Ukraińscy żołnierze na ulicach odbitej z rąk Rosjan Buczy / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Nie ma ofiar wieczornych i nocnych ostrzałów rakietowych na Ukrainie - to wstępne informacje przekazane przez władze tego kraju. Rosjanie zaatakowali między innymi zachodnią cześć kraju.

07:40

Rosyjski atak rakietowy na Mikołajów na południu Ukrainy. Jak informuje tamtejszy mer Ołeksandr Sienkiewycz, rano Rosjanie wystrzelili w stronę miasta kilka rakiet. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych i zniszczeniach, ani o tym, co było celem ataku.

07:39

Prawie 400 ciał cywilów odnaleziono już w podkijowskich miejscowościach - poinformował doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko. Od rana w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu pracują specjalne ekipy śledcze, których celem jest wyjaśnienie okoliczności masakry miejscowych mieszkańców.

07:38

Dwoje wolontariuszy zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów miasteczka Nowodrużesk w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie w poniedziałek.

"Podczas moździerzowego ostrzału Nowodrużeska zginęło dwoje wolontariuszy.(...) Jedna z zabitych uratowała życie koleżanki, przykrywając ją swoim ciałem, gdy zaczął się rosyjski ostrzał miasta" - napisał Hajdaj.

Dodał, że w ciągu ostatniej doby z powodu rosyjskich ataków wybuchł pożar w dwóch wielopiętrowych budynkach w Siewierodoniecku, a także w kilku domach prywatnych w Nowodrużesku

07:22

Jest to typowa wojna zastępcza; w gruncie rzeczy to jest wojna wydana Zachodowi; Zachód musi Ukrainie pomóc; stawką tej wojny jest także Polska - tak o inwazji Rosji na Ukrainę mówi wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

07:21

W przypadku agresji obcego państwa co czwarty Polak starałby się wyjechać za granicę, a tylko co piąty stawiłby się w wojsku, formacji paramilitarnej lub w szpitalu - wynika z sondażu IBRiS opublikowanego w "Rzeczpospolitej".

07:16

W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami Odessę, na południu Ukrainy - poinformował przedstawiciel władz obwodowych Serhij Bratczuk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Kilka rakiet wystrzelono w jedną z dzielnic, jeden obiekt został trafiony - powiedział Bratczuk w telewizji ukraińskiej. Informacje na temat ofiar są ustalane.

Rosjanie ostrzelali Odessę również w niedzielę rano - uszkodzono rafinerię i magazyn ropy.

06:50

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w Rosji trwa tajna mobilizacja, a rezerwiści są zachęcani do niej głównie możliwością wzbogacenia się dzięki wojnie.

06:20

Rosjanie zaatakowali między innymi zachodnią cześć kraju. Pocisk spadł w Tarnopolu. Nad obwodem chmielnickim obrona powietrzna zestrzeliła kilka rakiet.

Rosyjska armia na cel wzięła też Odessę - ostrzelano ją rakietami z okrętów stacjonujących w okolicach Sewastopola na Krymie.

06:11

Blisko 82 tysiące wojennych uchodźców z Ukrainy przybyło dotąd do Włoch - podało ministerstwo spraw wewnętrznych w Rzymie. Ukraińcy kierują się przede wszystkim do wielkich miast: Rzymu, Mediolanu, Neapolu i Bolonii.



05:16

Podczas ceremonii rozdania nagród muzycznych Grammy w Las Vegas prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił z przesłaniem o wsparcie dla Ukrainy. W nagraniu wideo apelował o pomoc w rozpowszechnianiu prawdziwej historii o inwazji Rosji na jego kraj.

Porównał on rosyjską inwazję do śmiertelnej ciszy, która zagraża zgaszeniem marzeń i życia narodu ukraińskiego, w tym dzieci.

Nasi muzycy noszą pancerze zamiast smokingów. Śpiewają dla rannych w szpitalach, nawet dla tych, którzy ich nie słyszą. Ale muzyka i tak się przebije - podkreślił ukraiński przywódca podczas ceremonii rozdania najważniejszych amerykańskich wyróżnień muzycznych.



05:05

Naszą relacją zaczynamy od podsumowania najważniejszych doniesień z nocy:

- Rosyjskie wojska wycofują się z regionu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował Dmytro Żywycki, szef administracji obwodowej w nagraniu wideo, które przekazała agencja Unian. Żywycki podkreślił jednak, że na razie jest jeszcze za wcześnie, by mówić, że region jest już wolny.



- Rosyjska armia przeprowadziła atak lotniczy na Tarnopol w zachodniej części Ukrainy. W mieście było słuchać eksplozję - poinformował portal Ukraińska Prawda, cytując mera tego miasta, Serhija Nadała. Nie podano więcej informacji na temat tego ataku.

Serhij Nadał zaapelował do mieszkańców Tarnopola, by udali się do schronów.

- Jak podały lokalne media, serię eksplozji słychać było w okupowanym przez wojska rosyjskie mieście portowym Chersoń na południu Ukrainy. Nie było oficjalnych informacji o ataku. Wcześniej ukraińskie media informowały o odgłosach eksplozji słyszanych w miastach położonych na zachodzie kraju: Iwano-Frankiwsku, Równem i Kołomyi.

- Mimo ciężkich walk i prowadzonego na oślep intensywnego ostrzału Mariupola siły ukraińskie nadal utrzymują kontrolę nad centrum miasta - podało brytyjskie ministerstwo obrony. "Mariupol jest niemal na pewno kluczowym celem rosyjskiej inwazji, ponieważ zapewni korytarz lądowy z Rosji do okupowanego terytorium Krymu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

- Triumfujący po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych premier Węgier Victor Orban mówił , że podczas tych wyborów koalicja rządząca musiała walczyć z najsilniejszymi wiatrami przeciwnymi: "lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami, wszystkimi pieniędzmi i organizacjami (finansisty) Gyoergya Sorosa, międzynarodowymi mediami głównego nurtu, i wreszcie z prezydentem Ukrainy. Nigdy dotąd nie mieliśmy tylu przeciwników na raz".