09:40

Według ISW Kreml próbuje stworzyć "wrażenie pilności" wokół powrotu Rosji do umowy przez nasilenie ataków na ukraińską infrastrukturę i groźby ataków na statki cywilne na Morzu Czarnym.



"Nie jest jasne, do jakiego stopnia siły rosyjskie są gotowe atakować statki cywilne, chociaż Kreml liczy zapewne, że ta deklaracja będzie mieć mrożący wpływ na aktywność morską na Morzu Czarnym i stworzy warunki zbliżone do całkowitej blokady ukraińskich portów w tym regionie z początku pełnoskalowej inwazji" - ocenili analitycy.



Te działania Rosji mogą jednak być kontrproduktywne i zaszkodzić dostawom do krajów, które Moskwa traktuje jako swoją "docelową grupę odbiorców".

09:29

Rosyjskie ostrzały infrastruktury portowej i zbożowej oraz groźby eskalacji na Morzu Czarnym są elementem rosyjskiego wysiłku na rzecz wymuszenia koncesji od Zachodu i podkreślenia znaczenia Rosji w porozumieniu zbożowym - pisze Instytut Badań nad Wojną.



"To najprawdopodobniej część wysiłków na rzecz wykorzystania wycofania się Rosji z umowy zbożowej i wyegzekwowania szerokich koncesji od Zachodu" - pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie, w którym odnotowuje m.in. nasilenie ataków na porty i infrastrukturę zbożową Ukrainy w ostatnich dniach.



ISW odnotowuje, że komentując wycofanie się Moskwy z porozumienia zbożowego na Morzu Czarnym, Władimir Putin jako warunek stawiał m.in. wycofanie sankcji, zgodę na eksport rosyjskiego zboża i nawozów.

09:09

Program rekrutacji więźniów przez rosyjską najemniczą Grupę Wagnera przekształcił ją w organizację zdolną podważyć autorytet Władimira Putina, a jego zakończenie jest punktem odniesienia zarówno w jej historii, jak i wojny na Ukrainie - oceniło w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w najbliższych dniach Grupa Wagnera prawdopodobnie zwolni ostatnich skazańców-rekrutów z obowiązkowej służby. W ramach Projektu K, który osiągnął szczyt na początku 2023 r., w Grupie Wagnera służyło co najmniej 40 tys. skazańców. Dodano, że znaczna liczba ułaskawionych więźniów prawdopodobnie skorzysta z oferty kontynuowania współpracy z Grupą Wagnera, zawierając profesjonalne kontrakty, a tymczasem rekrutację więźniów przejęło rosyjskie ministerstwo obrony.

08:31

W obwodzie odeskim dwie rosyjskie rakiety Kalibr trafiły w magazyn ze zbożem - powiadomiły władze regionu. Zniszczeniu uległo 100 ton grochu i 20 ton jęczmienia. Ranne są dwie osoby.



W ciągu minionego tygodnia był to już czwarty rosyjski atak rakietowy na obwód odeski. Po wyjściu Rosji z tzw. inicjatywy zbożowej Morza Czarnego wojska armii agresora atakują infrastrukturę portową i zbożową.

08:25

Prezydent Rosji Władimir Putin próbuje kupić czas, zastanawiając się, co ma zrobić z Jewgienijem Prigożynem - uważa szef CIA. William Burns podczas spotkania na Forum Bezpieczeństwa w Aspen mówił, że Putin będzie chciał się zemścić na szefie Grupy Wagnera.

08:10

Ukraiński minister kultury Ołeksandr Tkaczenko powiadomił, że zgłosił premierowi swoją dymisję. O zmianę na tym stanowisku zaapelował w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W tle jest m.in. spór o wydatki na kulturę w czasie wojny.



Tkaczenko był krytykowany m.in. za planowane duże wydatki (500 mln hrywien, równowartość ok. 54 mln zł) na projekt Muzeum Hołodomoru (Wielkiego Głodu).



Minister argumentował w czwartek, że "zarówno prywatne, jak i budżetowe wydatki na kulturę w czasie wojny są nie mniej ważne niż środki na drony, bo kultura jest tarczą tożsamości i granic".

07:36

Komitet ds. bezpieczeństwa analizował możliwe zagrożenia związane z obecnością Grupy Wagnera na Białorusi; szef MON, przewodniczący Komitetu Mariusz Błaszczak zdecydował o przemieszczeniu naszych formacji wojskowych z zachodu na wschód Polski - powiedział PAP sekretarz Komitetu, minister Zbigniew Hoffmann.

W czwartek agencja Reutera poinformowała, powołując się na ministerstwo obrony w Mińsku, że na poligonie w pobliżu Brześcia przy granicy z Polską armia białoruska szkoli się wspólnie z Grupą Wagnera. Jak podała ukraińska agencja UNIAN, szkolenia - według zapowiedzi Mińska - mają trwać na poligonie koło Brześcia przez tydzień. Biorą w nich udział oddziały białoruskich Sił Operacji Specjalnych wspólnie z przedstawicielami Grupy Wagnera.

05:47

Kanada nałożyła sankcje na 41 osób i podmiotów związanych z sektorem obronnym Rosji oraz na 23 osoby i podmioty sektora kultury, m.in. reżysera Nikitę Michałkowa - poinformowała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Wśród objętych sankcjami znaleźli się członkowie Grupy Wagnera, którzy działali na Ukrainie i w Afryce, w tym Iwan Masłow, szef oddziału wagnerowców, który przyczynił się do masakry cywilów w Moura w Mali, w marcu 2022 r. Jest też "Africa Politology", określany jako podmiot zależny od szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, zajmujący się tworzeniem strategii prowadzących do wycofania się krajów zachodnich z Afryki, podważania roli ONZ oraz przygotowywaniem pozwów przeciw zachodniej prasie.

Kolejny cel kanadyjskich sankcji to sektor energetyki nuklearnej w Rosji, w związku z niebezpiecznymi działaniami Rosji wobec elektrowni atomowej w Zaporożu. Sankcje dotyczą też osób związanych z produkcją rosyjskich dronów Orlan-10.

Na liście sankcyjnej są też podmioty sektora finansowego: Bank Toczka, Tinkoff Bank JSC, systemy płatności Yandex i Mir.

Na liście objętych sankcjami znalazł się m.in. popierający Władimira Putina reżyser Nikita Michałkow. Sankcje objęły też minister kultury Olgę Ljubimową i ministerstwo kultury Rosji, ministra nauki i wyższej edukacji Walerego Falkowa, a także podmioty sektora kultury i mediów.

05:26

Od poniedziałku rosyjskie wojska użyły przeciwko Ukrainie prawie 70 rakiet i 90 dronów bojowych typu shahed - poinformował w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, w związku z niewystarczającą liczbą systemów obrony powietrznej, nie udało się strącić wszystkich wrogich celów.

Tylko w ciągu czterech dni w tym tygodniu, od poniedziałku, rosyjscy terroryści już zastosowali przeciwko naszemu państwu, zwłaszcza przeciwko Odessie i obwodowi odeskiemu oraz Mikołajowowi, i innym naszym południowym miastom i hromadom (gminom - PAP) prawie 70 rakiet różnego typu i prawie 90 dronów shahed - powiedział Zełenski na opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych nagraniu.

05:25

Senat USA sprzeciwił się próbie powiązania pomocy wojskowej dla Ukrainy z wydatkami na obronę innych członków NATO. Zadecydował o tym przeważającą większością głosów.

Z projektem uzależnienia pomocy wojskowej USA dla Ukrainy od wyasygnowania przez pozostałe państwa NATO co najmniej 2 proc. produktu krajowego brutto na wydatki obronne Paktu, wystąpił senator GOP Mike Lee. Poparło go tylko 12 Republikanów.

100-osobowa wyższa izba Kongresu USA sprzeciwiła się zgłoszonej przez nich poprawce do ustawy o autoryzacji obrony narodowej (National Defense Authorization Act, NDAA) stosunkiem głosów 71 do 13. Nie zgodził się na jej wprowadzenie żaden z obecnych w trakcie głosowania demokratów.

Stany Zjednoczone wysłały ponad 40 mld dolarów pomocy wojskowej na Ukrainę od początku inwazji Rosji w lutym 2022 roku, w tym 1,3 miliarda dolarów, których przekazanie administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła w środę.



05:23

Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie myśliwce F-16 do końca tego roku - powiedział w wywiadzie dla Fox News John Kirby, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"F-16 dotrą na Ukrainę najprawdopodobniej do końca roku. Ale nie sądzimy, że tylko F-16 będą w stanie zmienić sytuację (na polu walki - red.)" - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Kirby dodał, że Ukraina potrzebuje teraz więcej pocisków artyleryjskich.