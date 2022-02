Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej i zarządził rozpoczęcie w nich "operacji pokojowej". Wcześniej w telewizyjnym orędziu sytuację w Donbasie ocenił jako "krytyczną". Dodał, że "Ukraina została sztucznie utworzona, przez Rosjan". Stwierdził, że przyznanie praw republikom po opuszczeniu przez nie Imperium Rosyjskiego było "szaleństwem". Powiedział, że Ukraina to "amerykańska kolonia z marionetkowym rządem" i że dąży do stworzenia broni masowego rażenia. Wyraził przekonanie, że "zagrożenie dla Rosji jest realne", bo "NATO poszerza swoją infrastrukturę ofensywną", a "wyrzutnie tarczy antyrakietowej w Polsce mogą być użyte do pocisków ofensywnych". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że decyzja Putina to naruszenie suwerenności. "Niczego nikomu nie oddamy" - zaznaczył w nocnej odezwie do narodu. Decyzję Rosji o uznaniu niepodległości samozwańczych republik potępiło wiele krajów, a także NATO. W Nowym Jorku trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tymczasem na terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej w Donbasie zauważono dwie kolumny sprzętu opancerzonego - podała we wtorek po północy rosyjska agencja Interfax. Wcześniej o kolumnie czołgów, która wyjechała z Doniecka, poinformowało Radio Swoboda.

