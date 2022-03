Trwa 18. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Celem nocnych ataków rosyjskiego okupanta była między innymi kluczowa infrastruktura kraju. Rakiety uderzyły w wojskowy poligon w Jaworowie w obwodzie lwowskim, ok. 20 kilometrów od przejścia granicznego w Korczowej. W Iwano-Frankowsku bomby spadły na lotnisko. Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa uznał nalot w pobliżu polskiej granicy za wyraz frustracji Putina. W okupowanych przez Rosjan miejscowościach dochodzi do masowych protestów Ukraińców. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z niedzieli 13 marca 2022 roku.

Katastrofa humanitarna w oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu. Od początku rosyjskiej inwazji zginęło tam już 2187 mieszkańców.

Doszło do ataku rakietowego na poligon w Jaworowie w obwodzie lwowskim . Zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne.

. Zbombardowane zostało lotnisko w Iwano-Frankowsku w południowo-zachodniej Ukrainie.

Siły rosyjskie użyły w Popasnej w obwodzie ługańskim na Ukrainie zabronionych pocisków fosforowych .

. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z BBC nie wykluczył, że Władimir Putin może zdecydować o wykorzystaniu broni chemicznej.

14 korytarzy humanitarnych, m.in. do obleganego przez siły rosyjskie Mariupola nad Morzem Azowskim, zaplanowano w Ukrainie.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył, że nalot sił rosyjskich "w pobliżu polskiej granicy dowodzi, że prezydent Putin rozszerza kierunki ataków".

16:40

"Za Mariupol, za Charków, za Ukrainę! Zemścimy się. Chwała bohaterom!" - mówi ukraiński żołnierz.

16:31

Protestują również mieszkańcy Melitopola.

16:25

"Prezydent (Francji Emmanuel) Macron powiedział po (niedawnym nieformalnym) szczycie (unijnym) w Wersalu, że UE jest gotowa nałożyć jeszcze większe sankcje, jeśli sytuacja się pogorszy. Nasze pytanie do niego brzmi: ilu jeszcze ukraińskich obywateli, dzieci Ukrainy, musi zginąć, żeby te sankcje się pojawiły? (...) Jak długo musi trwać wojna, aby UE w pełni wykorzystała swój potencjał sankcji? Pytanie jest retoryczne, ale muszą na nie odpowiedzieć nasi europejscy partnerzy" - oznajmił wiceszef kancelarii ukraińskiego prezydenta.

16:21

Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził rannych żołnierzy w kijowskim szpitalu.

16:16

Zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ihor Żowkwa ocenił w wywiadzie dla telewizji TSN, że dotychczasowe sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji są niewystarczające. Wśród oczekiwań Ukrainy w tej kwestii wskazał wyłączenie z systemu SWIFT wszystkich rosyjskich banków.

"Pracujemy z naszymi kolegami z UE, bo poziom sankcji, jakie Unia nałożyła teraz na Rosję, jest niewystarczający. Może być znacznie wyższy" - podkreślił Żowkwa.

16:13

W oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu zginęło już 2187 mieszkańców. W mieście kończą się ostatnie zapasy żywności i wody, a Rosjanie wciąż ostrzeliwują cele cywilne - poinformowała rada miejska.

"Przez (ostatnie) 24 godziny były co najmniej 22 bombardowania (...) Na Mariupol spadło już ponad 100 bomb" - napisano w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutera. Zaznaczono, że Rosjanie blokują miasto i ostrzeliwują cele niemilitarne.

16:06

"Dziś w Irpieniu rosyjscy wojskowi zastrzelili obywatela USA, dziennikarza Brenta Anthony'ego Renauda. Nie ma wątpliwości co do nieprzestrzegania przez Rosję reguł wojny. Pytanie tylko: jak długo jeszcze Stany Zjednoczone będą ignorować wojnę, mordy (popełniane na ich) obywatelach, i nie będą zamykać nieba nad Ukrainą?" - napisał doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak, komentując wiadomość o śmierci amerykańskiego dziennikarza pod Kijowem.

15:59

W Mikołajewie zbombardowany został budynek szkoły - poinformował gubernator obwodu mikołajewskiego Witalij Kim.

15:54

Rosyjscy okupanci zaplanowali przeprowadzenie pseudo-referendum na okupowanych przez nich terytoriach obwodu chersońskiego w celu utworzenia tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej

15:48

Rosjanie ostrzelali szkołę z internatem Puszczy-Wodyci pod Kijowem - potwierdza miejska administracja. Na razie nie ma informacji o ofiarach ataku.

15:43

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło proces przekazywania pacjentów z Ukrainy leczonych w Polsce do szpitali w innych państwach UE. W drodze do Włoch pierwsza trójka małych pacjentów - poinformował resort w niedzielę w mediach społecznościowych.

"Dziś rozpoczęliśmy proces przekazywania pacjentów z Ukrainy leczonych w Polsce do szpitali w innych państwach UE. W drodze do Włoch pierwsza trójka małych pacjentów" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych.

15:34

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył w niedzielę, że nalot sił rosyjskich "w pobliżu polskiej granicy dowodzi, że prezydent Putin rozszerza kierunki ataków". Ostrzegł też Chiny przed udzielaniem pomocy Moskwie.

15:27

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w niedzielę rozmowy z polskim prezydentem Andrzejem Dudą oraz bułgarskim premierem Kiriłem Petkowem.

"Odbyłem rozmowy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz premierem Bułgarii Kiriłem Petkowem. Poinformowałem ich o kursie, jaki obrała ukraińska obrona, oraz o zbrodniach rosyjskiego agresora. Doceniamy dostarczoną pomoc oraz wsparcie Unii Europejskiej dla integracji Ukrainy" - oznajmił Zełenski.

15:16

W Berdiańsku, okupowanym przez Rosjan mieście na południu Ukrainy nad Morzem Azowskim, wielu ludzi uczestniczyło w niedzielę w proukraińskiej demonstracji.

Ludzie wznosili hasła: "Berdiańsk - to Ukraina!", "Kto my? - Ukraińcy!".

15:12

Obok samolotu wojskowego, który w czwartek wieczorem rozbił się w Zagrzebiu, znaleziono części bomby lotniczej - poinformował minister obrony Chorwacji Mario Banozic, cytowany przez agencję Hina. Jak dodał, teren jest już bezpieczny i wolny od ładunków wybuchowych.

15:09

Unia Europejska przyjmie kolejny pakiet sankcji. Zatwierdzić go mają unijni ambasadorowie. "Nie jest wykluczone, że w związku z nieustannymi atakami na ludność cywilną i atakiem na poligon w Jaworowie sankcje zostaną jeszcze wzmocnione" - powiedział dziennikarce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borgoinon w Brukseli unijny dyplomata, który prosił o zachowanie anonimowości.

Unia zlikwiduje korzyści, jakie Rosja ma jako członek WTO, a więc rosyjskie firmy nie będą już miały prawa do uprzywilejowanego traktowania. Unia zakaże eksportu wszelkich europejskich dóbr luksusowych. Ma to dotyczyć wyrobów - od diamentów z Antwerpii po modne torebki z Włoch. Zada to poważny cios rosyjskiej elicie. Unia wprowadzi zakaz importu z Rosji podstawowych towarów w sektorze hutnictwa żelaza i stali. Uderzy to w kluczowy rosyjski sektor, pozbawi go miliardowych dochodów z eksportu. Unia wprowadzi także masowy zakaz nowych inwestycji europejskich w rosyjski sektor energetyczny. Zakaz ten będzie dotyczył wszystkich inwestycji, transferu technologii czy usług finansowych. Sankcje, które ogłosi dzisiaj Unia Europejska zostały skoordynowanego w ramach G7.

15:02

Obecnie kluczowym zadaniem jest pomoc oblężonemu Mariupolowi - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Odniósł się także do rosyjskich strat. W ciągu 18 dni wojny zabito już prawie 13 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował.

14:57

Protesty w Chersoniu. Rosyjscy żołnie oddali strzały w powietrze. Protestujący krzyczeli hasło: "Rosyjski żołnierz to faszystowski okupant!".

14:52

Spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, odbędzie się wtedy, gdy opracowany zostanie pakiet propozycji pokojowych, a na to trzeba czasu - powiedział w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy i negocjator Mychajło Podolak.

Przy pomocy naszych partnerów, którzy chcą pełnić misję pośredników, są to m.in. Izrael i Turcja, poszukujemy miejsca, w którym pożądane byłoby przeprowadzenie rozmów z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa - powiedział Podolak.

14:50

Ze względu na sankcje USA, Europy i ich sojuszników, które zablokowały Rosji dostęp do części jej rezerw złota i walut, kraj ten nie może wykorzystać prawie połowy z nich, około 300 mld dolarów - podała w niedzielę agencja Interfax-Ukraina, cytując wypowiedź rosyjskiego ministra finansów Antona Siłuanowa.

To około połowy rezerw, które mieliśmy. Mamy całkowitą rezerwę w wysokości około 640 miliardów dolarów, blisko 300 miliardów dolarów w rezerwach jest teraz w stanie, w którym nie możemy ich wykorzystać - powiedział Siłuanow.

14:43

"New York Times" składa kondolencje z powodu śmierci Brenta Renaud. Dziennik podkreśla jednak, że nie był ich wysłannikiem na Ukrainę.

14:35

Dziennikarz "New York Timesa" zginął w Irpieniu w obwodzie kijowskim - poinformował komendant policji w obwodzie kijowskim Andrij Niebitow.

14:30

Protesty w Chersoniu.

14:18

Tysiące osób wyszły w niedzielę na proukraiński wiec w okupowanym przez wojsko rosyjskie Chersonie - poinformował portal Ukrainska Prawda, dodając, że według świadków żołnierze rosyjscy zaczęli strzelać ludziom po nogach kulami kauczukowymi.

Na wiecu pod hasłem "Chersoń - to Ukraina" wiele ludzi trzymało ukraińskie flagi i wznoszono okrzyki "Chwała narodowi - śmierć wrogom", "Rosyjski żołnierzu, p... się" czy "Wracaj do domu, pókiś żyw".



14:11

Indie tymczasowo przenoszą swoją ambasadę z Ukrainy do Polski z powodu "gwałtownie pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa" i ataków na zachodzie kraju - poinformowało w niedzielę indyjskie MSZ. Ambasada została wcześniej przeniesiona z Kijowa do Lwowa.