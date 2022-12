W niedzielę rano alarm lotniczy ogłoszono na terenie całej Ukrainy. Z lotniska na Białorusi poderwał się rosyjski MiG-31K, który może przenosić rakiety Kindżał o zasięgu pokrywającym terytorium całej Ukrainy. W ciągu doby w obwodzie chersońskim armia rosyjska zabiła 16 osób, 64 zostały ranne. Siły ukraińskie zdołały prawdopodobnie spowolnić rosyjskie ataki w rejonie Bachmutu; przeciwnik będzie dążyć do pauzy operacyjnej lub taktycznej w tym regionie - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). "Rosja jest gotowa do negocjacji ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w konflikt w Ukrainie" – powiedział w wywiadzie telewizyjnym prezydent Rosji Władimir Putin. Najważniejsze wydarzenia związane z 305. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 25.12.2022 r.

Posterunek żołnierzy w obwodzie chersońskim / Mykola Kalyeniak / PAP

Rosja jest gotowa do negocjacji ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w konflikt w Ukrainie - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin.

Wierzę, że idziemy w dobrym kierunku, bronimy naszych interesów narodowych, interesów naszych obywateli, naszych ludzi. Nie mamy wyboru, musimy bronić naszych obywateli - powiedział Putin w wywiadzie dla rosyjskiej publicznej telewizji.

Jesteśmy gotowi do negocjacji z każdą zaangażowaną stroną w sprawie możliwych rozwiązań, ale piłeczka jest po ich stronie - to nie my odmawiamy negocjacji, a oni - stwierdził.

W Chersoniu i obwodzie chersońskim w sobotę zginęło 16 osób, a 64 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów. Liczba ta uwzględnia ofiary zmasowanego ataku na centrum stolicy obwodu. Wcześniej podawano, że jest ich 10, poinformowały w niedzielę władze regionalne.

"W ciągu doby w obwodzie chersońskim armia rosyjska zabiła 16 osób. Wśród nich jest trzech pracowników służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, którzy zginęli w czasie rozminowywania. Jeszcze 64 osoby zostały ranne" - powiadomił szef administracji wojskowej obwodu Jarosław Januszewycz.



Generałowie Roman Polko, Waldemar Skrzypczak, Bogusław Samol i Leon Komornicki w rozmowie z PAP ocenili, że rok 2022 i przebieg wojny na Ukrainie zmiażdżył mit o rosyjskim imperium. "Z Rosją można zarówno walczyć, jak i ją pokonać" - podkreślił Polko.

Były dowódca GROM generał Roman Polko w rozmowie z PAP pytany o najważniejsze wydarzenie roku 2022 w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej odpowiedział, że jest nim "przede wszystkim sukces Ukrainy".

Skazywana na klęskę przez wielu tzw. geopolityków, czy europejskich strategów, dzięki wsparciu zachodu, ale przede wszystkim poświęceniu własnych żołnierzy się obroniła. Broni się już ponad 300 dni, nie dopuściła do żadnego znaczącego sukcesu strony rosyjskiej, wręcz przechodzi do działań ofensywnych i przejmuje inicjatywę wojskową - ocenił.

Generał Polko podkreślił, że rok 2022 "zmiażdżył mit o rosyjskim imperium" i "niezwyciężonej rosyjskiej armii". Przypomniał, że "wielu polskich geopolityków" mówiło, że "z Rosją nie ma co walczyć, tylko trzeba się z nią dogadać". Zdaniem byłego dowódcy GROM-u Ukraińcy udowodnili, że można z nią zarówno walczyć, jak i ją pokonać.



