W okupowanym przez Rosjan Melitopolu, w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy, doszło rano do eksplozji. Władze okupacyjne zapowiedziały na ten dzień w mieście rozpoczęcie pseudoreferendum dotyczącego przyłączenia regionu do Rosji. Siedem osób zginęło w ciągu ostatniej doby w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy na skutek ostrzałów dokonanych przez wojska rosyjskie. Rannych zostało 17 osób - poinformował szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. Najnowsze informacje dotyczące 212. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy w naszej relacji z 23.09.2022 r.

Kościół w obwodzie charkowskim wykorzystywany jako szpital przez rosyjskie wojska / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

10:13

W okupowanych przez Rosjan obwodach Ukrainy nie odbywa się działanie prawne określane jako referendum, lecz propagandowe show, mające uzasadnić mobilizację wojenną w Rosji - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal zapewnił, że dla jego kraju ani pseudoreferenda rozpoczęte przez Rosję na ziemiach pod okupacją, ani też prowadzona w Rosji mobilizacja "nie zmieniają niczego z punktu widzenia celów strategicznych".

09:50

09:42

09:29

Sejm Litwy zakazał transmisji rosyjskich i białoruskich programów radiowych i telewizyjnych. Zakaz ma obowiązywać do 16 października 2024 roku. Decyzja została podjęta w trybie pilnym zdecydowaną większością głosów.



"Dziś nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że powinniśmy chronić naszą przestrzeń informacyjną" - wskazał przewodniczący parlamentarnej komisji kultury, poseł Vytautas Juozapaitis, inicjator przyjęcia poprawek.

09:07

Siedem osób zginęło w ciągu ostatniej doby w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy na skutek ostrzałów dokonanych przez wojska rosyjskie. Rannych zostało 17 osób - poinformował szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko.

Kyryłenko poinformował też o zbombardowaniu przez siły rosyjskie 9-kondygnacyjnego domu mieszkalnego w Torecku. Ostrzał nastąpił w czwartek wieczorem. Zrujnowane są górne piętra. Nie ma ofiar śmiertelnych, bo z budynku ewakuowała się wcześniej większość mieszkańców i z 53 mieszkań ponad 40 było pustych.

09:02

Ukraina wywiera presję na terytoria, które Rosja uważa za kluczowe dla swoich celów wojennych, jednak sytuacja na polu walki pozostaje złożona - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"W ciągu ostatnich trzech dni siły ukraińskie zabezpieczyły przyczółki na wschodnim brzegu rzeki Oskoł w obwodzie charkowskim. Rosja próbowała włączyć Oskoł do skonsolidowanej linii defensywnej po wycofaniu swoich sił na początku miesiąca. Na południu, w obwodzie donieckim, trwają walki, gdyż siły ukraińskie szturmują miasto Łyman na wschód od rzeki Doniec, które Rosja zdobyła w maju. Sytuacja na polu walki pozostaje złożona, ale Ukraina wywiera presję na terytoria, które Rosja uważa za kluczowe dla swoich celów wojennych" - napisano.

08:45

W Ukrainie w tzw. republikach ludowych, powołanych przez prorosyjskich separatystów w obwodach donieckim i ługańskim, ruszyły dziś pseudoreferenda. Ich celem jest włączenie tych okupowanych przez Rosję terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej. "Referenda" mają zostać przeprowadzone w dniach 23-27 września.

08:18

Mobilizacja wojskowa w Rosji: Zwerbowani żołnierze na porcie lotniczym Magadan.

07:52

Dzisiaj pierwszy dzień pseudoreferendum na okupowanych przez Rosjan terenach Ukrainy.

07:46

W okupowanym przez Rosjan Melitopolu, w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy, doszło rano do eksplozji. Władze okupacyjne zapowiedziały na ten dzień w mieście rozpoczęcie pseudoreferendum dotyczącego przyłączenia regionu do Rosji.

O wybuchu, dobrze słyszalnym w centrum miasta, poinformował lojalny wobec władz ukraińskich mer Iwan Fedorow. Ocenił on, że w pierwszym dniu pseudoreferendum Rosjanom zależy, by ludzie nie wychodzili na ulice, dlatego strach wywołany eksplozjami jest okupantom na rękę.

07:28

Kreml jawnie nie przestrzega kryteriów "częściowej mobilizacji", które sam narzucił, i zapewne zmusi władze lokalne do zwerbowania jakichkolwiek żołnierzy, byleby osiągnąć wyznaczoną liczbę zmobilizowanych - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

To podejście może sprawić, że Kreml osiągnie cel w postaci założonej liczby zmobilizowanych; nie wygląda jednak na to, by w efekcie tacy żołnierze byli skuteczni - ocenia amerykański ośrodek. Uważa on, że w zamian za małe korzyści władze wywołają znaczne niezadowolenie w społeczeństwie.

07:06

Nie będzie ulg na polskich granicach dla uciekających przed mobilizacją Rosjan. Eksperci wskazują, że Polska musi teraz szczególnie chronić granice, grożą nam prowokacje - czytamy w piątek w "Rzeczpospolitej".

Gazeta informuje, że zaledwie 190 obywateli rosyjskich wjechało do Polski w środę przez dwa otwarte przejścia graniczne w Grzechotkach i Bezledach. Z Polski - jak czytamy - wyjechało w tym czasie 256 Rosjan. "Rzeczpospolita" podaje, że w czwartek do godz. 15 granicę do Polski przekroczyło 346 osób, w tym 133 Rosjan (i wyjechało 89 obywateli Federacji Rosyjskiej).

06:53

Niemcy blokują wypłatę ostatnich 3 mld euro z liczącego 9 mld euro unijnego pakietu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy - przekazało PAP unijne źródło dyplomatyczne. W Brukseli trwają próby znalezienia kompromisu w tej kwestii.



Pierwszy miliard euro został wypłacony Ukrainie na początku sierpnia. We wrześniu kraje UE porozumiały się w sprawie wypłaty kolejnych 5 mld euro. Stało się to po wielu tygodniach trudnych negocjacji. Propozycję wypłaty 5 mld euro wcześniej również blokowały Niemcy, które obawiały się, że Ukraina nie będzie w stanie spłacić pożyczek.



Obecnie Berlin - jak dowiedziała się PAP - chce jednak, żeby w tym przypadku nie były to pożyczki, a granty, i żeby z wypłaty tych grantów wyłączyć te kraje UE, które wcześniej bezpośrednio przekazały wsparcie finansowe Ukrainie, czyli m.in. same Niemcy.

06:47

Ruch antywojenny "Vesna" wzywa do kolejnej fali protestów przeciwko mobilizacji.

06:24

Rosjanie ostrzelali miasto Torećk w obwodzie donieckim. Pocisk trafił w budynek mieszkalny, w którym przebywali ludzie.

06:02

Kanada nie popiera wprowadzenia zakazu wjazdu na swoje terytorium dla Rosjan, natomiast szuka możliwości osądzenia Rosji za atak na Ukrainę - powiedziała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Wskazała, że zakaz wjazdu uderzyłby także w rosyjskich opozycjonistów, którzy są coraz bardziej narażeni niebezpieczeństwa ze względu na rosnącą desperację "reżimu Putina", a także m.in. w żołnierzy, którzy "są gotowi, by stawić czoła władzom i którzy dezerterują" - cytowała agencja The Canadian Press.

05:53

Policja zaczęła sprawdzać mężczyzn z rosyjskimi paszportami na lotnisku w Mińsku, donosi Deutsche Welle.

Według gazety "Nasza Niwa" białoruskie organy ścigania tropią #Rosjan, którzy uciekli przed mobilizacją.

05:34

Nocą alerty przeciwlotnicze usłyszeli między innymi mieszkańcy Mikołajewa i obwodu charkowskiego.

05:23

Moment eksplozji w Zaporożu.

05:17

W Nowym Jorku doszło do spotkania sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem - podał portal Vatican News. Rozmawiali na marginesie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ.



To było pierwsze spotkanie kardynała Parolina i Ławrowa od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

05:07

Mieszkający w Hiszpanii Ukraińcy, w tym uciekinierzy wojenni, który opuścili swoją ojczyznę po rosyjskiej inwazji z 24 lutego, rozpoczęli masową zbiórkę pieniędzy na zakup tureckich dronów Bayraktar.



Większość środków zbieranych jest za pośrednictwem kampanii w mediach społecznościowych, której jedną z twarzy jest reprezentacyjny piłkarz Ukrainy Roman Zozula.





05:00

Jeśli Rosja przełamie wszelkie tabu i użyje broni nuklearnej, to może się spodziewać odpowiedzi i wykluczy się z cywilizowanego świata - podkreślił w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.



Prezydent podkreślił, że bardzo istotne jest to, że administracja USA i najbliższe otoczenie prezydenta Joe Bidena bardzo poważnie traktuje groźby nuklearne Rosji.