Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Chersonia na południu kraju, który jest częściowo zalany wodami Dniepru po tym, jak zniszczona została zapora w Nowej Kachowce. Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie ocenia, że powódź po katastrofie zapory na Dnieprze znacznie uszkodziła rosyjskie pozycje obronne na lewym brzegu rzeki. Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest stabilna i pod kontrolą - oświadczył ukraiński koncern Enerhoatom. "Jeśli Putin wygra w Ukrainie, nie zatrzyma się i może wejść na terytorium NATO" - powiedział w środę wieczorem były wiceprezydent USA Mike Pence podczas moderowanego przez CNN spotkania z wyborcami w stanie Iowa. Czwartek jest 470. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 08.06.2023 r.

12:00

Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest stabilna i pod kontrolą - oświadczył ukraiński koncern Enerhoatom, komentując rozwój sytuacji po wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce na Dnieprze.

Enerhoatom, który jest operatorem ukraińskich elektrowni atomowych, poinformował, że poziom wody w zbiornikach na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej wynosi 16,6 m, co odpowiada potrzebom siłowni.

Do okupowanej przez Rosjan elektrowni ma się udać misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) na czele z szefem tej organizacji Rafaelem Grossim. W ocenie wielu analityków poważną konsekwencją wysadzenia zapory w Nowej Kachowce może być zagrożenie systemu chłodzenia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Enerhoatom przekonywał dotąd, że sytuacja jest pod kontrolą; podobny pogląd wyraziła MAEA.

11:40

Ukraina nie ma dowodów na udział Rosji w wysadzeniu Kachowskiej Elektrowni Wodnej na Dnieprze, ponieważ znajduje się ona pod kontrolą sił rosyjskich.

"Jakie dowody możemy mieć? Kiedy będzie na miejscu, wtedy zbierzemy dowody" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z "Bildem".

11:32

Apele Kijowa o "gwarancje bezpieczeństwa" spotykają się z mieszanym odbiorem po stronie zachodnich sojuszników. Nie ma konsensusu co do tego, jak konkretnie takie "gwarancje" miałyby wyglądać - pisze brukselski portal informacyjny Politico.

11:20

Musimy przygotować się na to, że będziemy musieli jeszcze długo pomagać Ukrainie - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera".

Szef niemieckiego rządu dziś Rzymie spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni.

11:14

Według rosyjskich agencji informacyjnych, eksplozje w Ługańsku to ataku na strefę przemysłową, prawdopodobnie za pomocą pocisków manewrujących Storm Shadow.

Na razie nie ma doniesień o ofiarach.

11:07

Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka twierdzi, że Ukraina wysadziła Kachowską Elektrownię Wodną, aby odwrócić uwagę od strat Sił Zbrojnych Ukrainy w pierwszych dniach kontrofensywy.

10:59

Minister obrony Łotwy Ināra Mūrniece wyraziła przekonanie, że Ukraina zwycięży w wojnie z Rosją, jednak nawet po porażce Moskwa pozostanie długoterminowym zagrożeniem.

Będzie odbudowywać się po stratach i kontynuować działania hybrydowe - dodała.

10:50

600 kilometrów kwadratowych obwodu chersońskiego znalazło się pod wodą po przerwaniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce - przekazał szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

10:41

W okupowanej hromadzie (gminie) Oleszki, na lewym brzegu Dniepru, panuje katastrofa humanitarna wywołana powodzią po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce na południu Ukrainy - oceniła agencja Ukrinform.

Ludzie nie mają wody i żywności, w kostnicy wyłączono prąd.

10:30

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Chersonia na południu kraju, który jest częściowo zalany wodami Dniepru po tym, jak we wtorek rosyjskie wojska okupacyjne wysadziły zaporę w Nowej Kachowce.

Szef państwa przeprowadził w Chersoniu naradę poświęconą likwidacji następstw katastrofy oraz ewakuacji ludności z podtopionych terenów.

"Dużo ważnych problemów: operacyjna sytuacja w obwodzie (chersońskim), do której doszło w wyniku katastrofy, ewakuacja ludności z potencjalnych stref zatopienia, likwidacja sytuacji nadzwyczajnej (...), organizacja życia na zalanych terytoriach" - napisał ukraiński przywódca na Telegramie.



10:22

Pięciu mieszkańców obwodu chersońskiego zginęło w wyniku zalania obszarów przybrzeżnych po zniszczeniu Kachowskiej Elektrowni Wodnej - poinformowała agencja TASS, powołując się na informacje szefa okupacyjnych władz Nowej Kachowki Władimira Leontiewa.

10:01

Okupowana przez Rosjan i całkowicie zalana wodami Dniepru Hoła Prystań w obwodzie chersońskim na Ukrainie pilnie potrzebuje pomocy międzynarodowej, by ratować życie znajdujących się tam ludzi - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej szefowa administracji wojskowej tego miasteczka, Switłana Linnyk.

Według jej relacji, wojska rosyjskie są całkowicie bezradne wobec rozmiarów tragedii, do której doszło po tym, jak same wysadziły we wtorek zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Znajduje się ona w odległości około 70 km na północy wschód od Chersonia i Hołej Prystani.

Woda sięga czterech metrów. Ludzie siedzą na dachach. 85 proc. miasta i okolicznych wsi jest zalanych - powiedziała Linnyk, która wobec braku działań ze strony okupacyjnych władz rosyjskich przez sieci społecznościowe koordynuje z Chersonia, będącego pod kontrolą Ukrainy, pomoc dla mieszkańców Hołej Prystani.

09:48

Odnotowany w ostatnich dniach w Estonii i regionie Morza Bałtyckiego wzrost pochodzących z Rosji zakłóceń systemu nawigacji satelitarnej GPS zmusił pilotów lotów komercyjnych do częstego korzystania z systemów alternatywnych - poinformowała agencja Bloomberg.

"Do wzrostu zakłóceń doszło po atakach dronami na Kreml i inne miejsca w Moskwie" - wyjaśnił w środę Bloomberg, dodając, że ich źródło zlokalizowano w okolicy Petersburga.

Estoński minister obrony ocenił, że "zagłuszanie systemu GPS jest jednym z potencjalnych środków mających zapewnić bezpieczeństwo ważnych obiektów w Rosji i może dosięgnąć państw sąsiednich, jak Estonia".

09:41

Były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen uważa, że niektóre państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego mogą wysłać na Ukrainę swoje siły zbrojne.

W rozmowie z brytyjskim "Guardianem" powiedział, że jeśli na lipcowym szczycie w Wilnie NATO nie podejmie decyzji w sprawie członkostwa Ukrainy i gwarancji bezpieczeństwa, to "istnieje możliwość, że niektóre państwa podejmą działania indywidualnie".

09:34

Do masowego pomoru ryb doszło w miejscowości Marjańske w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie, padło tam 850 kg ryb - poinformowały władze regionu. Marjańske leży nad Zbiornikiem Kachowskim, w którym spada poziom wody po wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

09:26

W środę z Ukrainy do Polski wjechało 25,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 25,6 tys. osób - podała Straż Graniczna.

Od 24 lutego 2022 roku, pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 12 mln 455 tys. wjazdów do Polski i 10 mln 667 wyjazdów na Ukrainę.

09:19

Poziom wody w Zbiorniku Kachowskim w rejonie Nikopola na Ukrainie wyniósł 13,05 metra według stanu na godz. 8:00 czasu lokalnego (godz. 7:00 czasu polskiego). Oznacza to, że spadł o blisko 1 metr w ciągu doby. Władze ukraińskie podkreślają, że woda wciąż się obniża.

09:11

Eksplozje w okupowanym przez Rosjan Ługańsku na wschodzie Ukrainy.