Dowództwa wojskowe USA i Ukrainy opracowują nową strategię wojenną na rok 2024 - podaje "The New York Times". Stany Zjednoczone uważają, że Ukraina powinna teraz skupić się na obronie, odbudowaniu sił i przygotowaniu się do długiej wojny. Ukraińskie siły powietrzne twierdzą, że system obrony zestrzelił dziewięć z 15 dronów i dwa pociski wystrzelone przez Rosję nad różnymi rejonami Ukrainy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził przekazanie Ukrainie transzy pomocy w wysokości 900 mln dolarów w ramach programu kredytowego w wysokości 15,6 mld dolarów. Wtorek 12.12.2023 r. to 657. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 18:09 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek na Kapitolu z amerykańskimi senatorami, by przekonać ich do przełamania impasu w sprawie pakietu środków na dalszą pomoc dla Kijowa. Ukraiński przywódca spotka się też ze spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem, który zapowiedział, że zanim USA pomogą Ukrainie, muszą najpierw zająć się bezpieczeństwem własnych granic.

17:28 "W wyniku naszego skutecznego cyberataku doszło do paraliżu działalności rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS); hakerzy włamali się zarówno do centralnego serwera FNS, jak też do ponad 2,3 tys. serwerów regionalnych" - poinformował we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).Rosjanie już czwarty dzień z rzędu próbują odzyskać utracone dane i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie służby podatkowej. 16:06 "Jestem bardzo wdzięczny za słowa wsparcia dla Ukrainy, napawają nas wielkim optymizmem. To było bardzo stanowcze, otwarte, konstruktywne, to, że Polska nadal jest solidarna z Ukrainą walczącą z rosyjską agresją"- ocenił expose premiera Donalda Tuska ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. 15:26 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) powiadomiła we wtorek o wszczęciu postępowania karnego ws. ataku hakerskiego na operatora sieci komórkowej Kyivstar. Operator informował rano o awarii technicznej. Według SBU jedną z branych pod uwagę wersji jest atak hakerski przeprowadzony przez rosyjskie służby specjalne. 13:18 "Zadaniem Polski, zadaniem nowego rządu, ale zadaniem też nas wszystkich jest głośno, stanowczo domagać się od całej wspólnoty Zachodu pełnej determinacji w pomocy Ukrainie w tej wojnie" - powiedział we wtorkowym expose w Sejmie premier Donald Tusk. W swoim expose Tusk podkreślił, że w takich wystąpieniach jak to, należy mówić głośno o Ukrainie. "Będziemy - i liczę tutaj na współpracę wszystkich sił politycznych - głośno i zdecydowanie domagać się pełnej mobilizacji wolnego świata, świata zachodu na rzecz pomocy Ukrainie w tej wojnie" - podkreślił. Zaznaczył, że nie ma dla takiego myślenia żadnej alternatywy. 12:43 Rosyjska armia ostrzelała Chersoń. Ranny został 67-letni mężczyzna - przekazała Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa. 12:15 Przedstawiciele węgierskiej społeczności na ukraińskim Zakarpaciu zwrócili się w liście do premiera Węgier Viktora Orbana z prośbą o poparcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych UE z Ukrainą na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli, której sprzeciwia się Budapeszt. "My, przedstawiciele węgierskiej społeczności narodowej na Zakarpaciu, zwracamy się do pana z nadzieją i prośbą o poparcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej" - napisali Węgrzy z Zakarpacia w liście, który został opublikowany na Facebooku na stronie Demokratycznego Związku Węgrów Ukrainy (UMDSZ). W piśmie, adresowanym również do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, zaznaczono, że Ukraina poczyniła ostatnio duże postępy we wdrażaniu zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie praw mniejszości narodowych. Wyrażono poparcie dla nowego prawa w tej dziedzinie, przyjętego ostatnio przez parlament w Kijowie. 11:26 W Kupiańsku w obwodzie charkowskim w wyniku ostrzału, który miał miejsce 12 grudnia, zginął mężczyzna, a drugi został ranny. 10:40 Siły rosyjskie najprawdopodobniej nadal mają problemy z walką w warunkach nocnych, czego dowodzą liczne doniesienia żołnierzy, pojawiające się od początku wojny, a wynika z to z braku odpowiedniego sprzętu oraz szkoleń - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że pod koniec listopada 2023 r. użytkownik mediów społecznościowych, który jak twierdzi, jest rosyjskim żołnierzem służącym w Chersoniu, zwrócił uwagę na niedobór gogli noktowizyjnych i kamer słabego oświetlenia dla bezzałogowych statków powietrznych.

Dodano, że gogle noktowizyjne często pojawiają się wysoko na listach wyposażenia, o które rosyjskie jednostki proszą swoje rodziny i sympatyków, podczas gdy siły ukraińskie były często wyposażane w noktowizory od międzynarodowych partnerów. 10:07 Dowództwa wojskowe USA i Ukrainy opracowują nową strategię wojenną na rok 2024 - podaje "The New York Times". Stany Zjednoczone uważają, że Ukraina powinna teraz skupić się na obronie, odbudowaniu sił i przygotowaniu się do długiej wojny. Ukraina chce natomiast przejść do ofensywy lub uderzyć na tyły Rosjan. 07:13 Dyplomaci Unii Europejskiej omawiają propozycje, mające na celu pozyskanie nadzwyczajnych środków dla Ukrainy poza wspólnym budżetem - poinformował we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times". Premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że zablokuje fundusze UE dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro. Ukraińscy i europejscy urzędnicy ostrzegają, że brak zgody UE w tej kwestii poważnie wpłynie na stabilność finansową Ukrainy.

06:53 "Na kierunku Awdijki ukraińscy obrońcy w dalszym ciągu powstrzymują wroga, który nie przestaje próbować otoczyć Awdijiwki. Nasi żołnierze mocno trzymają obronę, zadając wrogowi znaczne straty" - czytamy w najnowszym komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:42 Według ministerstwa obrony Rosji, cytowanego przez Reutera, nad rejonem Biełgorodu rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy taktyczny pocisk balistyczny Toczka-U, który miał być wystrzelony przez Ukrainę. 06:13 Administracja Stanów Zjednoczonych skoncentruje swoje wysiłki na zapewnieniu Ukrainie wsparcia obronnego w okresie zimowym. Poinformował o tym rzecznik Pentagonu, generał Patrick Ryder podczas konferencji prasowej. "Koncentrujemy się na tym, aby Ukraińcy mogli zimą kontynuować walkę o odzyskanie kontroli nad swoimi terytoriami" - powiedział przedstawiciel Departamentu Obrony USA. 06:02 W wyniku wojny z Rosją Ukraina mogła utracić około 20 proc. swojego potencjału w zakresie prowadzenia badań naukowych; chodzi głównie o czas przeznaczany przez naukowców bezpośrednio na działalność badawczą - informuje czasopismo "Humanities & Social Sciences Communications". Prof. Gaétan de Rassenfosse i jego współpracownicy z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) w trzecim kwartale 2022 r. przeprowadzili ankietę online na reprezentatywnej grupie 2559 ukraińskich naukowców. W momencie ataku Rosji (przez okres minimum trzech lat) wszyscy oni zatrudnieni byli przez ukraińskie instytucje badawcze. Autorzy ustalili, że 18,5 proc. ankietowanych naukowców po wybuchu wojny opuściło swój kraj, co odpowiada ogólnemu odsetkowi ludności ukraińskiej, która wyemigrowała w tym okresie. Co ciekawe, naukowcy, którzy byli bardziej produktywni i aktywni w badaniach, emigrowali częściej. 06:00 Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zaaprobowała w poniedziałek przekazanie Ukrainie transzy pomocy w wysokości 900 mln dolarów w ramach programu kredytowego w wysokości 15,6 mld dolarów. Decyzja zapadła wkrótce po przybyciu do Waszyngtonu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Decyzję ogłoszono na krótko przed spotkaniem Zełenskiego z dyrektor zarządzającą MFW Bułgarką Kristaliną Gieorgiewą.

Gieorgiewa oświadczyła, że ukraińska gospodarka wykazała swoją żywotność, mimo rozpoczętej w 2022 r. rosyjskiej inwazji i wywołanymi nią "olbrzymimi kosztami społecznymi i gospodarczymi". Podkreśliła, że w tej sytuacji udzielanie wsparcia finansowego "punktualnie i w sposób przewidywalny ma krytyczne znaczenie".

05:40 Siły powietrzne Ukrainy w komunikacie przekazały, że udało im się zniszczyć dziewięć z 15 dronów wystrzelonych nad ranem przez Rosję w stronę Ukrainy. Dodatkowo zniszczone miały zostać dwa pociski. Nicole Makarewicz