Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wyśle swoich przedstawicieli do kolejnych dwóch obiektów jądrowych w Ukrainie - poinformował dyrektor generalny Rafael Grossi. To najprawdopodobniej efekt zaproszenia Kijowa, który chce w ten sposób przekonać wszystkich, że nie posiada możliwości stworzenia "brudnej bomby", o co oskarżają Ukrainę Rosjanie. Naczelny dowódca armii ukraińskiej Wałerij Załużny poruszył także temat w rozmowie z Amerykanami. "Jedyną bronią masowego rażenia, jaką mamy, jest nasza duma, odwaga i pragnienie pokonania wroga" - napisał. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przyjechał ze swoją pierwszą wizytą do Kijowa. To już 244. rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : 08:18 Dziennikarze śledczy zidentyfikowali ok. 30 rosyjskich wojskowych inżynierów, naprowadzających rakiety na ukraińskie obiekty cywilne. To przede wszystkim młodzi mężczyźni i kobiety z doświadczeniem w sferze IT - pisze The Insider. Od początku rosyjskiej inwazji pociski manewrujące dalekiego zasięgu niejednokrotnie niszczyły infrastrukturę cywilną, zabijały i raniły ludzi na Ukrainie. Albo te rakiety nie leciały zgodnie z zaprogramowaną wcześniej trajektorią lotu, albo nakierowanie na cel prowadzone było na podstawie nieprawdziwych danych wywiadowczych, albo zniszczenie cywilów było prawdziwym celem Kremla - czytamy. Tak czy inaczej osoby odpowiedzialne za naprowadzanie i wystrzeliwanie tych pocisków to zbrodniarze wojenni, zdający sobie sprawę ze skutków swoich działań. Udało się nam ustalić ich nazwiska i funkcje - podkreśla The Insider, który przeprowadził dziennikarskie śledztwo razem z serwisem Bellingcat i gazetą "Der Spiegel". Do tej pory nie było wiadomo, kto dokładnie naprowadza rakiety na obiekty cywilne, ale udało nam się odkryć tajną jednostkę w składzie Głównego Centrum Obliczeniowego Sił Zbrojnych Rosji, wyznaczającą koordynaty dla pocisków precyzyjnych - podaje The Insider. Według dziennikarzy jednostka składa się z trzech zespołów, a każdy z nich odpowiada za ostrzały jednym typem rakiet: Kalibr, Iskander, Ch-101. 08:08 W Norwegii zatrzymano dwóch Rosjan, którzy mieli robić zdjęcia obiektu wojskowego - podaje norweski kanał TV2. Zostaną jednak zwolnieni, gdyż sąd uważa, że nie ma podstaw do ich aresztowania. Zobacz również: W Norwegii zatrzymano Rosjan. Robili zdjęcia obiektu wojskowego 07:33 Jewgienij Prigożyn, nazywany "kucharzem Putina", rośnie w siłę i może stanowić zagrożenie dla rządów Władimira Putina - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zwraca też uwagę na nasilający się w rosyjskiej armii rasizm i fanatyzm. Prigożyn, z którym związana jest najemnicza firma wojskowa tzw. grupa Wagnera, rośnie w siłę i tworzy militarną strukturę równoległą wobec rosyjskich sił zbrojnych, co może stanowić zagrożenie dla rządów Putina, przynajmniej w sferze informacyjnej - zwracają uwagę analitycy. Rosyjscy blogerzy poinformowali, że Prigożyn finansuje formowanie w ramach tzw. grupy Wagnera batalionu ochotników rekrutowanych przez Igora Girkina - byłego dowódcy separatystów w Donbasie i uczestnika aneksji Krymu. ISW zaznacza, że Girkin krytykuje rosyjskie dowództwo wojskowe i jest ważną postacią w środowisku rosyjskich skrajnych nacjonalistów. Dzięki współpracy z Girkinem Prigożyn zyskuje do nich dostęp i może zdobyć poparcie dla swoich maksymalistycznych celów wojny na Ukrainie. 06:29 Prezydent Frank-Walter Steinmeier we wtorek rano przyjechał z niespodziewana wizytą do Kijowa , informuje DPA. To jego pierwsza podróż do kraju od początku początku rosyjskiej agresji 24 lutego, zwraca uwagę DPA. W planie Steinmeiera jest spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 06:20 Władze Iranu twierdzą, że są gotowe utworzyć wspólną grupę irańsko-ukraińską do zbadania wykorzystania przez Rosję irańskich dronów. Minister spraw zagranicznych islamskiego kraju Hosejn Amir-Abdollahjan podczas spotkania z dziennikarzami zaprzeczył, jakoby Teheran dostarczał Rosji uzbrojenie. Powiedział, że jeśli "stanie się jasne, że Rosja użyła irańskich dronów w wojnie z Ukrainą" to Teheran "nie pozostanie obojętny wobec tej kwestii". Według Ukraińców, Rosjan zamówiła od Iranu ponad 2,4 tys. dronów kamikaze. 06:05 Eksplozja na torach kolejowych w obwodzie briańskim w Federacji Rosyjskiej. Przez zniszczenia pociągu nie będą mogły dojechać z Rosji na Białoruś. Jak zwraca uwagę kanał Białoruski Hajun, śledzący ruchy wojsk na Białorusi, linia była aktywnie wykorzystywana do transportu wojskowego. Telegram 05:50 Armia ukraińska wyparła Rosjan z osad Karmazynówka, Miasożariwka i Newskie w obwodzie ługańskim oraz z Nowosadowe w obwodzie donieckim - poinformował sztab generalny. 05:29 Izrael jest coraz bardziej zaniepokojony "niebezpiecznym zbliżeniem" między Rosją i Iranem w sprawie dostarczenia dronów wyprodukowanych w Republice Islamskiej do ataku na Ukrainę i w rezultacie przeprowadza codzienne oceny, aby zrewidować swoje stanowisko w sprawie konfliktu - powiedział premier Yair Lapid w rozmowie, której fragmenty zostały opublikowane w poniedziałek na portalu dziennika "Jerusalem Post". Zobacz również: Izrael zaniepokojony współpracą militarną Rosji i Iranu. Będzie reakcja? 05:20 Naczelny dowódca armii ukraińskiej Wałerij Załużny powiedział, że rosyjskie oskarżenia, że Ukraina planuje użycie "brudnej bomby" są dezinformacją i podkreślił, że jego kraj nie dysponuje żadnym rodzajem broni masowego zniszczenia. Jedyną bronią "masowego rażenia", jaką mamy, jest nasza duma, odwaga i pragnienie pokonania wroga. Podkreśliłem, że jesteśmy zmuszeni chronić nasze dzieci, rodziców, domy przed niesprowokowaną rosyjską agresją - napisał Załużny po spotkaniu z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Markiem Milleyem.

05:12 Bank Światowy poinformował w poniedziałek, że wyasygnował dodatkowe 500 milionów dolarów na pomoc Ukrainie w zaspokojeniu pilnych potrzeb w zakresie wydatków spowodowanych rosyjską inwazją 24 lutego i trwającą wojną. Finansowanie przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, główne ramię pożyczkowe banku, zostało wsparte gwarancjami kredytowymi w wysokości 500 milionów dolarów z Wielkiej Brytanii, które zostały ogłoszone 30 września, podał bank. Rosyjska inwazja nadal powoduje masowe zniszczenia infrastruktury Ukrainy - w tym sieci wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych, co w perspektywie zbliżającej się zimy, coraz bardziej zagraża narodowi ukraińskiemu - stwierdził w oświadczeniu prezes Grupy Banku Światowego David Malpass. 05:00 Na prośbę Ukrainy przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odwiedzą dwa obiekty jądrowe, aby upewnić się, że nie ma tam niezgłoszonych działań i materiałów, oświadczył w poniedziałek dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi, informuje Ukrinform. W komunikacie agencji zauważono, że MAEA jest świadoma oświadczeń złożonych przez Federację Rosyjską w niedzielę, które odnosiły się do "domniemanych działań w dwóch obiektach jądrowych na Ukrainie". Grossi potwierdził, że oba obiekty są objęte gwarancjami MAEA i są regularnie odwiedzane przez jej inspektorów. W poniedziałek agencja otrzymała pisemny wniosek z Ukrainy o wysłanie zespołów inspektorów do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych w obu obiektach. MAEA przeprowadziła kontrolę jednego z tych obiektów miesiąc temu i wszystkie nasze ustalenia były zgodne z deklaracjami Ukrainy - powiedział Grossi. Nie znaleziono tam żadnej niezgłoszonej działalności jądrowej ani materiałów - dodał. Adam Zygiel