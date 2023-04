Premier Ukrainy Denys Szmyhal zapewnił, że "nic nie zmieni" planów kontrofensywy armii ukraińskiej na froncie. Wyraził przekonanie, że rozpocznie się ona w najbliższym czasie. Trwa akcja ratownicza w Słowiańsku w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie ostrzelali budynki mieszkalne. Pod gruzami wciąż są ludzie. Do północy wydobyto spod gruzów dziewięć ciał. Wśród ofiar jest dwuletnie dziecko. Najważniejsze wydarzenia związane z 416. dniem wojny zbieramy w relacji z 15.04.2023.

Rosjanie przeprowadzili atak na Słowiańsk w piątek ok. godz. 16 miejscowego czasu siedmioma rakietami S-300 / YEVGEN HONCHARENKO / PAP/EPA

10:26

Szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zaapelował do Władimira Putina o ogłoszenie końca "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie. Jak stwierdził, osiągnięte już efekty można przedstawić jako sukces.

09:49

Premier Ukrainy Denys Szmyhal zapewnił, że "nic nie zmieni" planów kontrofensywy armii ukraińskiej na froncie. Wyraził przekonanie, że rozpocznie się ona w najbliższym czasie. Naszym celem jest zwycięstwo i wyzwolenie terytoriów ukraińskich w granicach z 1991 roku - powiedział Szmyhal.

Szef ukraińskiego rządu wypowiadał się dla mediów podczas wizyty w Waszyngtonie; jego wypowiedź przekazała w sobotę ukraińska agencja UNIAN. Zaznacza ona, że premier komentował pogłoski, iż Pentagon ma wątpliwości co do sukcesu kontrofensywy ukraińskiej.

Szmyhal zapewnił, że USA "absolutnie popierają" Ukrainę i wyraził przekonanie, że "kontrofensywa rozpocznie się już w najbliższym czasie".

09:14

Rosyjska ustawa ustanawiająca jednolity rejestr osób zdatnych do służby wojskowej nie zapowiada teraz nowej mobilizacji; przyjęto ją z myślą o przyszłości, bo Rosja spodziewa się długotrwałego konfliktu na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wyjaśniono, że najważniejszym skutkiem przyjętej 11 kwietnia przez Dumę Państwową ustawy jest to, iż w przyszłości władze będą mogły doręczać dokumenty powołania do wojska drogą elektroniczną, a nie listowną, co usunie przeszkodę, która wcześniej pozwalała niektórym na uniknięcie poboru. Ponieważ dane osób powoływanych są obecnie cyfrowo powiązane z innymi usługami świadczonymi internetowo przez państwo, prawdopodobne jest, że władze będą karać osoby uchylające się od poboru poprzez automatyczne ograniczanie praw pracowniczych i podróży zagranicznych.

08:15

Wśród tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Mariano Grossim było m.in. bezpieczeństwo elektrowni jądrowych na Ukrainie - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Spotkanie z dyrektorem generalnym MAEA odbyło się w piątek w siedzibie organizacji w Wiedniu, jako jeden z elementów wizyty prezydenta wraz małżonką w Austrii.



07:25

Na froncie na wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie uderzają na czterech kierunkach; najcięższe walki toczą się teraz o dwa miasta w obwodzie donieckim: Bachmut i Marjinkę - poinformował w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Przeciwnik nadal koncentruje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach: Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki. Najzacieklejsze walki toczą się o Bachmut i Marjinkę. W ciągu minionej doby odparto 56 ataków wroga" - głosi komunikat na Facebooku.

Sztab zapewnił, że natarcie rosyjskie w kierunku Łymanu (obwód doniecki), miasta na północ od Bachmutu, nie przyniosło skutku. W Bachmucie "trwają ciężkie walki" - relacjonuje sztab. Ukraińcy "odparli liczne ataki wroga" na Marjinkę, miasto niedaleko Doniecka.

Walki toczyły się w ciągu ostatniej doby wokół miejscowości otaczających Bachmut, Awdijiwkę i Łyman. Celem natarcia rosyjskiego w obwodzie donieckim jest zajęcie całego tego regionu Ukrainy, w którym ofensywa rosyjska utknęła jesienią 2022 roku.



06:42

Odessa podpisała z Wenecją memorandum o współpracy w dziedzinie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego - poinformował ukraiński portal ZN.

Memorandum zostało podpisane podczas oficjalnej wizyty w Odessie delegacji z Wenecji na czele z burmistrzem miasta Luigi Brugnaro. W listopadzie ubiegłego roku miasta podpisały Umowę o współpracy, mają status miast partnerskich.

06:39

Ukraina zapewniła sobie dodatkowe 5 miliardów dolarów na wsparcie toczącej się walki z Rosją podczas "owocnych spotkań" w Waszyngtonie w tym tygodniu - powiedział dziennikarzom premier Ukrainy Denys Szmyhal.

W Waszyngtonie premier Szmyhal spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz najwyższymi urzędnikami amerykańskimi na marginesie wiosennych spotkań MFW i Banku Światowego, donosi Reuters.

Premier Ukrainy powiedział dziennikarzom, że podczas spotkań Ukraina otrzymała nowe deklaracje dodatkowego wsparcia ze Szwajcarii, Danii i wielu innych krajów, a także zgodę Boeinga na umorzenie ukraińskim firmom wcześniejszych zobowiązań w wysokości 200 milionów dolarów. Premier dodał, że Kijów spodziewa się większego wsparcia podczas zbliżającej się konferencji w Londynie.

06:30

Zniszczenia w Słowiańsku / YEVGEN HONCHARENKO / PAP/EPA

Trwa akcja ratownicza w Słowiańsku w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie po raz kolejny ostrzelali budynki mieszkalne. Pod gruzami wciąż są ludzie. Do północy wydobyto spod gruzów dziewięć ciał, poinformowało pogotowie ratunkowe.

Późnym wieczorem ratownicy wydobyli spod gruzów ciało kobiety. Trwają poszukiwania kolejnych czterech osób - przekazała Weronika Bahal, rzeczniczka regionalnego państwowego ratownictwa medycznego. Liczba zabitych wzrosła do dziewięciu. Wśród ofiar jest wydobyte spod gruzów dwuletnie dziecko, które zmarło w karetce.