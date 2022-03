"Ważna jest jedność państw Unii Europejskiej wobec konfliktu na Ukrainie. Trzeba działać szybko, Polska jest państwem, które pokazuje wyzwania, budzi sumienia Europy" - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Szef polskiego rządu uczestniczy we Francji w nieformalnym szczycie EU. Unijni liderzy dyskutują o sytuacji na Ukrainie, bezpieczeństwie militarnym i energetycznym oraz kwestiach gospodarczych.

Premier wskazał w wieczornej wypowiedzi dla mediów, że ważna jest jedność państw wobec tego, co się dzieje. Warto tę jedność utrzymać, stąd te sesje, przekonywanie się nawzajem, ucieranie poglądów. Jesteśmy przecież organizacją złożoną z niezależnych 27 państw - mówił.

Stwierdził jednocześnie, że "na Ukrainie codziennie mordowane są dzieci, kobiety, niewinni ludzie i dlatego musimy działać szybko, dlatego Polska jest państwem, które pokazuje wyzwania; pokazuje straszne zbrodnie (...) za wschodnią granicą". Budzimy sumienia Europy - zaznaczył.

Morawiecki akcentował, że ważne jest, by "płynęły jednoznaczne impulsy dotyczące zakończenia wojny, (...) tego, że nie ma najmniejszego zrozumienia dla barbarzyńskiej inwazji, którą Rosja dokonała na Ukrainę". Wskazał, że sankcje wobec Rosji są wzmacniane krok po kroku.

Za wschodnią granicą giną niewinni ludzie. Ukraina bohatersko walczy o swoją suwerenność, a także o bezpieczeństwo Europy - podkreślał.

"Konkluzje będą za dwa tygodnie"

Premier mówił, że po nieformalnym szczycie są "pewne deklaracje, a konkluzje będą za dwa tygodnie". Charakterystyka dzisiejszej deklaracji i konkluzji, które będą, jest bardzo prosta. Jeżeli jeden kraj się nie zgadza z czymś (...) to jakby tego nie było. Dlatego apeluję wprost o solidarność; o to, żeby rozumieć aspekty walki o bezpieczeństwo europejskie, które rozgrywają się na naszych oczach - mówił.

Jako maksymalista, chcę osiągnąć jak najwięcej; ale jako realista zdaję sobie jednocześnie sprawę, że niektóre państwa nie do końca jeszcze rozumieją to, co dzieje się wokół nas, a dzieje się coś wyjątkowego. Stoimy przed trybunałem historii i ona będzie nas oceniać. Dlatego staram się uświadamiać wszystkim, z jakimi ryzykami mamy do czynienia i myślę, że ta świadomość rośnie z każdym dniem, z każdą godziną i o to chodzi, by wypracowywać wspólne stanowisko - wskazał.

Pytany, czy planuje dalszą ofensywę dyplomatyczną ws. Ukrainy, szef polskiego rządu stwierdził, że jest ona prowadzona permanentnie. Wskazał m.in. na czwartkowe spotkanie z wiceprezydent USA Kamalą Harris.

Właściwie w 100 proc. byliśmy zgodni. Wzmocnienie flanki wschodniej NATO - po to, by Putin zobaczył, że na agresję odpowiadamy zwiększeniem wszystkich komponentów bezpieczeństwa. I Polska jest coraz bardziej bezpieczna, ale chcemy też uratować naszych wschodnich sąsiadów. To nasze marzenie, naszych pradziadów, z roku 1918, by między Polską a Rosją były kraje suwerenne, niezależne, niepodległe, demokratyczne i to się udało po 1989 r. A dziś Putin chce odkręcić tamte koła historii, nie możemy mu na to pozwolić. To nasze wspólne europejskie zadanie - podkreślił.