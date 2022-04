Do minimum obniżono poziom mocy największej w Europie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Powodem jest uszkodzenie linii wysokiego napięcia. W nocy lokalne media poinformowały o potężnym wybuchu nad Chersoniem. Rakietą została trafiona wieża telewizyjna. Chersoń jest miastem całkowicie kontrolowanym przez Rosjan. Od początku wojny w Ukrainie straż graniczna na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski odprawiła 3 mln osób. Wydarzenia związane z 64. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.04.2022 r.

Ukraińskie dzieci bawiące się w zniszczonym czołgu we wsi koło Czernichowa / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Do minimum obniżono poziom mocy największej w Europie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Powodem jest uszkodzenie linii wysokiego napięcia.

W Chersoniu rakieta uderzyła w wieżę telewizyjną.

Od początku wojny w Ukrainie straż graniczna na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski odprawiła 3 mln osób.

Ukraina rozpoczęła już przygotowania do odbudowy miast, osiedli i infrastruktury zniszczonych przez rosyjskich okupantów - powiedział prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski .

09:05

Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby mieszkańcy Łeby i obiekty turystyczne tuż przed majówką zostały pozbawione gazu - mówi RMF FM Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby. Miasto od wczorajszego popołudnia nie ma gazu, bo spółka, która go tam dostarczała, wstrzymała dostawy. W podobnej sytuacji są dwie gminy w Wielkopolsce: Mieścisko w powiecie wągrowieckim i Zagórów w powiecie słupeckim oraz mazowiecka gmina Cegłów.

09:01

Rosjanie przerzucili do 500 sztuk sprzętu oraz jednostki spadochroniarzy w rejon miasta Izium, chcąc wzmocnić swoje zdolności ofensywne w obwodzie charkowskim - poinformował ukraiński sztab generalny.

Rosyjskie wojska przyspieszają rano tempo ofensywy na wschodzie i południu Ukrainy. Prowadzą intensywny ostrzał niemal na wszystkich frontach - podały ukraińskie siły zbrojne. Wojska napastników są najaktywniejsze w rejonie na północnym zachodzie obwodu charkowskiego oraz z kierunku Doniecka i próbują rozpoczynać nowe natarcia - ocenił sztab.

Według ukraińskich wojskowych celem rosyjskich działań ofensywnych jest przejęcie całkowitej kontroli nad regionami donieckim i ługańskim oraz utrzymanie korytarza lądowego łączącego je z okupowanym Krymem.

08:57

W wyniku ostrzału przez Rosjan szpitala w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim zginęła jedna osoba, a w placówce nie ma prądu i bieżącej wody - poinformował szef władz obwodowych w komunikatorze Telegram Serhij Hajdaj.

"Rosjanie ostrzelali placówkę medyczną 27 kwietnia około godziny 11.00. (...) W różnym stopniu zniszczeń doznały trzy piętra. Na jednym z nich pocisk trafił bezpośrednio w oddział. Kobieta, która tam się znajdowała, zginęła na miejscu. Była hospitalizowana w ubiegłym tygodniu w związku z odłamkowymi ranami nóg. Uszkodzona została również kotłownia i magazyny na terenie placówki medycznej. Po ostrzale w szpitalu zniknęło światło i woda" - napisał Hajdaj.

08:35

Otrzymaliśmy wiarygodne informacje, że rosyjska jednostka wojskowa działająca w pobliżu Doniecka dokonała egzekucji ukraińskich żołnierzy, którzy próbowali się poddać - poinformowała ambasador USA ds. światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Beth Van Schaack.

08:31

Do minimum obniżono poziom mocy największej w Europie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej (ZEJ) - podał w komunikatorze Telegram ukraiński koncern państwowy skupiający wszystkie cztery elektrownie atomowe tego kraju, Enerhoatom. Powodem jest uszkodzenie linii wysokiego napięcia.

"Aby zapewnić stabilną pracę systemu energetycznego, ZEJ została przestawiona na poziom mocy, przy którym dostarczane jest tylko zasilanie na potrzeby własne" - czytamy w oświadczeniu.



08:16

Od początku wojny w Ukrainie straż graniczna na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski odprawiła 3 mln osób.

08:13

Na Morzu Czarnym przebywa ok. 20 rosyjskich okrętów, a mimo utraty okrętu desantowego Saratow i krążownika Moskwa, rosyjska Flota Czarnomorska zachowuje zdolność do rażenia celów ukraińskich - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"W strefie operacyjnej Morza Czarnego przebywa obecnie około 20 okrętów rosyjskiej marynarki wojennej, w tym okręty podwodne. Cieśnina Bosfor pozostaje zamknięta dla wszystkich nietureckich okrętów wojennych, przez co Rosja nie jest w stanie zastąpić na Morzu Czarnym utraconego krążownika Moskwa. Pomimo kompromitujących strat okrętu desantowego Saratow i krążownika Moskwa, rosyjska Flota Czarnomorska zachowuje zdolność do rażenia celów ukraińskich i przybrzeżnych" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:12

Cztery osoby zginęły i cztery odniosły obrażenia w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie miejscowości w obwodzie ługańskim - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

W mieście Hirske zginął 58-letni mężczyzna, który wyszedł na podwórze swojego domu i nie zdążył się schować, w Siewierodoniecku 85-letnia kobieta, a w Nowodrużesku u Lisiczańsku - dwóch mężczyzn.

"Po 10 razy wróg ostrzelał Popasną i Lisiczańsk, cztery razy, ale długotrwale - hromadę hirską. Rano dowiedzieliśmy się o zniszczeniu kolejnych 10 budynków w Popasnej" - napisał Hajdaj.



07:36

Rosja umieściła dwa wytresowane delfiny w porcie w Sewastopolu - wynika ze zdjęć satelitarnych. Ssaki zostały tam przewiezione już w lutym, na początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

07:31

49 żołnierzy oraz 14 sztuk sprzętu straciła w środę rosyjska armia na południu Ukrainy - podało ukraińskie regionalne dowództwo operacyjne.

Dowództwo Operacyjne "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało na Facebooku, że straty przeciwnika obejmują sześć wozów opancerzonych, trzy inne pojazdy, trzy zestawy rakietowe i artyleryjskie, broń przeciwlotniczą oraz sprzęt logistyczny. W obwodach chersońskim i mikołajowskim Rosjanie podjęli nieskuteczną próbę marszu w stronę Mikołajowa i zajęcia tam lepszych pozycji taktycznych - poinformowało ukraińskie dowództwo.

"Ukraińscy obrońcy z użyciem artylerii odparli atak wroga w okolicy miejscowości Nowohryhoriwka i dwa ataki w rejonie wsi Ołeksandriwka" - podaje agencja Ukrinform.



07:30

Komisja Europejska ma wyjaśnić sprawę płacenia rublami za rosyjski gaz - ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli. W zeszłym miesiącu Władimir Putin ogłosił dekret, na mocy którego firmy z tak zwanych nieprzyjaznych państw mają płacić za błękitne paliwo w rosyjskiej walucie. Teraz pojawiają się doniesienia, że niektóre kraje Unii już to zrobiły.

07:27

W obwodach donieckim i ługańskim w ciągu ostatnich 24 godzin siły ukraińskie odparły sześć ataków nieprzyjaciela, niszcząc m.in. pięć czołgów, jeden system artyleryjski i 22 pojazdy opancerzone - podał sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"W ciągu poprzedniego dnia jednostki rakietowe Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych trafiły osiem celów powietrznych: jeden samolot, jeden pocisk manewrujący i sześć bezzałogowców" - dodało ukraińskie dowództwo.

Jednocześnie zauważa, że nieprzyjaciel zwiększa tempo operacji ofensywnej i niemal na wszystkich kierunkach działań prowadzi intensywny ostrzał. "Największą aktywność obserwuje się na kierunkach słobodzkim (charkowskim) i donieckim" - podał sztab.



07:20

Ponad 20 pocisków manewrujących strącono w obwodzie lwowskim od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformowałaagencja Ukrinform, powołując się na wypowiedź szefa władz obwodowych Maksyma Kozyckiego na briefingu.



06:20

Jeżeli Polska będzie potrzebowała gazu, to do Polski on popłynie - oznajmił litewski minister energetyki Dainius Kreivys w reakcji na działania rosyjskiego Gazpromu, który całkowicie wstrzymał dostawy gazu dla Polski i Bułgarii.

Jeśli będziemy widzieli, że na Łotwie i w Estonii nie jest skomplikowana sytuacja, to zapewne pomożemy i Polsce. Patrząc z perspektywy solidarności, jeśli Polsce gaz będzie potrzebny, to do Polski będzie płynął — powiedział dziennikarzom Kreivys.

05:49

O poranku syreny alarmowe zawyły w Krzywym Rogu i Pawłohradzie. To południowa oraz wschodnia Ukraina.



W nocy lokalne media poinformowały o potężnym wybuchu nad Chersoniem. Rakietą została trafiona wieża telewizyjna.

Chersoń jest miastem całkowicie kontrolowanym przez Rosjan, a ci poinformowali, że Ukraińcy wystrzelili w nocy 3 rakiety, jedna uderzyła w wieżę telewizyjną i teraz nie działają tam rosyjskie kanały telewizyjne. Dziś najeźdźcy planowali przeprowadzić w Chersoniu rzekome referendum, którego celem miałoby być powołanie nowej republiki, na wzór tych w Donbasie.



05:30

Egzekwowaniu odpowiedzialności za okrucieństwa na Ukrainie poświęcono posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak mówił ambasador Krzysztof Szczerski sposobem zapobieżenia cierpieniom może być wdrożenie rezolucji "Agresja przeciwko Ukrainie".

Wszystkie organy systemu ONZ powinny traktować jej postanowienia jako wytyczne i zobowiązanie. Taki jest głos społeczności międzynarodowej wyrażony w tej rezolucji - mówił polski dyplomata.

05:05

Naszą relację z 64. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych informacji z nocy:

- Ukraina rozpoczęła już przygotowania do odbudowy miast, osiedli i infrastruktury zniszczonych przez rosyjskich okupantów - powiedział prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na Zjeździe Władz Lokalnych i Regionalnych. Zełenski podkreślił, że według wstępnych szacunków straty Ukrainy w rezultacie wojny z Rosją przekroczyły dotychczas 600 mld dolarów.

- Wielka Brytania i inne państwa zachodnie powinny dostarczyć Ukrainie w ramach długoterminowego wsparcia militarnego samoloty bojowe - oświadczyła brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss. W wygłoszonym w Londynie przemówieniu na temat wyzwań w polityce zagranicznej Truss powiedziała, że w wojnie na Ukrainie Zachód "musi być przygotowany na długą drogę i musi podwoić wsparcie" dla tego kraju. Podkreśliła, że "los Ukrainy wciąż jest niepewny" i Zachód "nie może popaść w samozadowolenie".



- Izba Gmin parlamentu Kanady jednogłośnie przyjęła uchwałę uznającą działania Rosji na terenie Ukrainy za ludobójstwo . Kanada uczestniczy w dokumentowaniu tych zbrodni.



- W obliczu konfliktów z użyciem przemocy wysiłki ONZ na rzecz budowania pokoju wydają się bardziej istotne niż kiedykolwiek - mówił ambasador Krzysztof Szczerski na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Odniósł się do agresji Rosji na Ukrainę.