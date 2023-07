Siły ukraińskie, jak informuje amerykański Instytut Badań nad Wojną, przeprowadziły poważną operację z udziałem wojsk zmechanizowanych na zachodzie obwodu zaporoskiego. Według ISW Ukraina najprawdopodobniej zdołała też przerwać pierwszą linię rosyjskiej obrony na południe od miejscowości Orichiw. Rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, potwierdził z kolei, że wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunkach bachmuckim, berdiańskim i melitopolskim. „Osiąnęliśmy sukcesy w rejonie miejscowości Staromajorske w obwodzie donieckim” – przekazał Andrij Kowalow. Czwartek 27 lipca 2023 r. jest 519. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze wykonują ćwiczenia strzeleckie podczas szkolenia dowódców plutonów jednostek wojskowych Wschodniej Dyrekcji Administracyjno-Terytorialnej Gwardii Narodowej Ukrainy w obwodzie charkowskim. / Mykola Kalyeniak / PAP

11:35

Wojska ukraińskie przeszły do głównego natarcia prowadzonej na południowym wschodzie kraju kontrofensywy przeciwko rosyjskim agresorom, koncentrując swoje siły na odcinku melitopolskim - informuje "New York Times", opierając się na źródłach w amerykańskim i ukraińskim rządzie. Z kolei amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) twierdzi, że siły ukraińskie przeprowadziły poważną operację z udziałem wojsk zmechanizowanych na zachodzie obwodu zaporoskiego i najprawdopodobniej zdołały przerwać pierwszą linię rosyjskiej obrony na południe od miejscowości Orichiw.

11:25

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunkach bachmuckim, berdiańskim i melitopolskim; osiąnęliśmy sukcesy w rejonie miejscowości Staromajorske w obwodzie donieckim; atakujemy na północ i południe od Bachmutu - przekazał w czwartek Andrij Kowalow, rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:59

Rosja wzmocniła swoje siły na południu Ukrainy nową, ulepszoną wersją śmigłowca szturmowego Ka-52 (oznaczonego w kodzie NATO jako Hokum), który odgrywa kluczową rolę w walkach w tym obszarze - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

10:32

Siły ukraińskie przeprowadziły poważną operację z udziałem wojsk zmechanizowanych na zachodzie obwodu zaporoskiego i najprawdopodobniej zdołały przerwać pierwszą linię rosyjskiej obrony na południe od miejscowości Orichiw - informuje amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

09:55

W nocy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na infrastrukturę portową Odessy. "Pracownik cywilny zginął w wyniku uderzenia w jeden z budynków administracyjnych portu. Sprzęt produkcyjny jednego z terminali cargo został uszkodzony" - informuje portal Ukraińska Prawda.

09:17

We środę z Ukrainy do Polski odprawiono ponad 31,4 tys. osób. Z Polski na Ukrainę wyjechało prawie 32,5 tys - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę SG zanotowała ponad 13,93 mln wjazdów do Polski i ponad 12,13 mln wyjazdów na Ukrainę.