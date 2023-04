W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy, doszło do potężnego wybuchu w rejonie linii kolejowej - poinformował lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow. Jak dodał, Rosjanie w tym miejscu naprawiali sprzęt wojskowy. "Być może na Krymie doszło do testowania nowych rodzajów broni. Nie wykluczam tego" - powiedział ukraińskim mediom Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy po tym jak mieszkańcy półwyspu słyszeli wybuchy. FBI aresztowała Jacka Teixeirę, który według służb odpowiada za wyciek tajnych danych dotyczących m.in. wojny w Ukrainie. Na froncie na wschodzie Ukrainy wciąż trwają ciężkie walki o Bachmut; siły ukraińskie odparły w ciągu minionej doby liczne ataki rosyjskie w rejonie innego miasta w obwodzie donieckim, Marjinki - oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Piątek, 14.04.2023 r. to 415. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wybuch miny w pobliżu Buczy / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA 08:57 Władze obwodu sumskiego poinformowały, że o poranku Rosjanie ostrzelali dwie miejscowości z moździerzy. Odnotowano 18 wystrzałów. 08:37 Stanowisko Chin w sprawie Ukrainy sprowadza się do promowania rozmów pokojowych; nie zrobimy nic, aby dolewać oliwy do ognia - przekonywał w piątek szef chińskiego MSZ Qin Gang.

08:35 Unii Europejskiej będzie bardzo trudno dalej ufać Chinom, jeśli nie przyczynią się one do poszukiwań politycznego rozwiązania wojny na Ukrainie w oparciu o wycofanie rosyjskich wojsk z ukraińskiego terytorium - przestrzegł w piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

08:22 "Wybuch nastąpił w pobliżu linii kolejowej i lokomotywowni. O szczegółach poinformujemy później, ale tam wróg koncentruje sprzęt i amunicję. Na terenie lokomotywowni zrobił bazę remontową, która już ucierpiała w wyniku eksplozji, ale nie została całkiem zniszczona" - oznajmił mer Melitopola, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Iwan Fedorow zapewnił, że eksplozja była na tyle silna, że słychać ją było w okolicznych wsiach. W ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło kilkakrotnie do eksplozji w okupowanym Melitopolu, gdzie znajduje się węzeł transportu kolejowego dla sił rosyjskich na południu Ukrainy i który jest częścią korytarza lądowego łączącego Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim. Południowa część obwodu zaporoskiego, w tym m.in. Melitopol, została zajęta w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może wkrótce dojść do ukraińskiej kontrofensywy. 08:20 W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy, doszło do potężnego wybuchu w rejonie linii kolejowej - poinformował w piątek lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow. Jak dodał, Rosjanie w tym miejscu naprawiali sprzęt wojskowy. 08:02 Żaden kraj nie ma większego wpływu na Rosję niż Chiny i dlatego chcemy, by Pekin wpłynął na Moskwę, aby przerwała wojnę przeciwko Ukrainie - oświadczyła szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock w czasie wizyty w ChRL. Baerbock wypowiedziała się w ten sposób na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Chin Qin Gangiem. 07:49 Wojska rosyjskie poczyniły nieduże postępy terytorialne w Bachmucie, na wschodzie Ukrainy, przesuwając się nieco na zachód w centralnej części miasta i nieznacznie dalej na południu i południowym zachodzie - podał w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Raport think tanku, opublikowany w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, powołuje się na twierdzenia rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera, iż jej siły opanowały szkołę rolniczą i dworzec kolejowy w Bachmucie. Przy czym, założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn dementował twierdzenia, że wojska rosyjskie są bliskie okrążenia sił ukraińskich w Bachmucie. 07:40 Według danych przekazanych przez ukraińską armię, od początku inwazji w Ukrainie zginęło 81090 Rosjan. Ukraińcy twierdzą, że w ciągu doby zlikwidowali 500 rosyjskich żołnierzy. 07:14 To, jak zakończy się spodziewana ukraińska ofensywa, będzie miało wielkie znaczenie dla dalszego przebiegu wojny; jeśli się nie powiedzie, będzie presja, by zakończyć wojnę - przewiduje w rozmowie z PAP Daniel Fried, były ambasador USA w Warszawie, a obecnie analityk, a także konsultant Białego Domu. Jak jednak dodaje, powodzenie ukraińskiego ataku może radykalnie zmienić sytuację, łącznie ze zmianą władzy na Kremlu. 06:55 Ukraiński sztab generalny poinformował, że w ciągu ostatniej doby wojska uderzyły w trzy punkty kontrolne armii rosyjskiej. 06:20 Ukraiński sztab generalny informuje, że Rosjanie przyspieszają wydawanie rosyjskich paszportów dla mieszkańców obwodu donieckiego. Władze okupacyjne zmuszają ludzi do rejestracji samochodów zgodnie z rosyjskimi przepisami. Aby to zrobić, konieczne jest posiadanie rosyjskiego paszportu. 05:32 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow nie zaprzeczył, że ukraińskie wojsko przeprowadza na Krymie ćwiczenia z wykorzystaniem nowych rodzajów broni. W ostatnich dniach mieszkańcy Krymu informowali, że słyszeli eksplozje niedaleko miejsc, w których przechowywany jest rosyjski sprzęt wojskowy. Krym to nasze terytorium. Testujemy nowe rodzaje broni. Dziś prezydent mówił o nowych rodzajach broni, które produkuje nasz kompleks obronno-przemysłowy. Jeśli jest konieczność przetestowania nowego rodzaju broni, robimy to na naszym terytorium. Być może na Krymie doszło do testowania nowych rodzajów tej broni. Nie wykluczam tego - powiedział Daniłow cytowany przez Ukrinform. 05:15 Rząd Kanady zauważa nasilenie cyberataków przeprowadzanych przez związane z Rosją grupy i skierowanych przeciwko sojusznikom Ukrainy -.oświadczyła w czwartek minister obrony Kanady Anita Anand. Kanada nie jest wyjątkiem. Te działania są bezpośrednią reakcją na nasze nieustające poparcie dla narodu i rządu Ukrainy - i nie zmniejszą wsparcia Kanady dla Ukrainy - podkreśliła Anand. Zwróciła uwagę, że cyberataki, w tym ataki DDoS (distributed-denial-of-service), blokujące dostęp do stron internetowych instytucji rządowych i firm, są często wymierzone przeciwko infrastrukturze krytycznej i technologiom używanym do zarządzania istotnymi dla życia sektorami.