Najbardziej zacięte walki trwają obecnie w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rosyjskie atakują m.in. w kierunku Popasnej i Siewierodoniecka – poinformował dowódca sił obrony Ukrainy Serhij Najew. Dwóch obywateli Ukrainy pochodzących z okupowanego przez Rosję Krymu, którzy w 2014 roku zdradzili ojczyznę, a w lutym zaatakowali ją w szeregach rosyjskiej armii, zostało skazanych na 13 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą majątku - poinformowała na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna. Najważniejsze wydarzenia 106. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

09:31

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 263 dzieci a 488 zostało rannych.

09:25

Najbardziej zacięte walki trwają obecnie w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rosyjskie atakują m.in. w kierunku Popasnej i Siewierodoniecka - poinformował dowódca sił obrony Ukrainy Serhij Najew.

Podkreślił, że obrońcy codziennie i co noc odpierają liczne ataki rosyjskie mające na celu zdobycie nowych terenów lub otoczenie wojsk ukraińskich.

09:11

Rosjanie kontynuują ataki na Siewierodonieck. W ciągu ostatnich dwóch dni wzmocnili także swoją ofensywę na południe od Iziumu na wschodzie Ukrainy - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

Rosjanie zwiększają aktywność w regionie, by wzmocnić swoje ataki na Siewierodonieck i wejść głębiej w obwód doniecki na wschodzie Ukrainy - oceniło brytyjskie ministerstwo.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że Rosjanie podjęli próbę przegrupowania walczących na wschodzie Ukrainy oddziałów, jednak ich zdolności nadal są mocno osłabione.

09:02

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 31,7 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według ukraińskiego sztabu łączne straty Rosji od 24 lutego do 9 czerwca wynoszą: 1398 czołgów, 3438 pojazdów opancerzonych, 212 samolotów, 178 helikopterów, 711 systemów artylerii, 213 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 96 systemów przeciwlotniczych, 2421 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 562 drony.

08:53

08:49

Dostarczane Ukrainie przez Zachód systemy artyleryjskie już robią różnicę na froncie, dlatego wyzwolenie znaczących obszarów na południu kraju jest kwestią czasu - ocenił szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, cytowany przez agencję Reutera.

W ocenie Kima wyzwolenie południa kraju wymaga jednak zaangażowania większej liczby żołnierzy, co można osiągnąć dzięki dodatkowej mobilizacji lub przesunięciu części oddziałów z Donbasu, gdzie obecnie toczą się najbardziej intensywne walki.

08:37

Dwie osoby zginęły, a cztery odniosły obrażenia w pożarze, który wybuchł w środę późnym wieczorem w Charkowie na wschodzie Ukrainy na skutek rosyjskiego ostrzału - poinformowała w czwartek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu charkowskiego na Facebooku.

Pożar wybuchł około godz. 23 (22 czasu polskiego). Płomienie ogarnęły kawiarnię, sklep spożywczy i bibliotekę szkolną - w sumie powierzchnię 500 m kw. Pożar ugaszono po ponad czterech godzinach.

W środę wieczorem w Charkowie zniknął sygnał telewizyjny - podał przedstawiciel państwowego nadawcy Dmytro Chorkin.

08:32

Trzy osoby zginęły w środę w obwodzie ługańskim na skutek rosyjskich ostrzałów, a sześć odniosło obrażenia w ciągu ostatnich dwóch dni - poinformował w czwartek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

W Lisiczańsku zginął w środę jeden mężczyzna i dwie kobiety, zaś obrażenia odniosła córka jednej z nich. W sumie w ciągu ostatnich 2 dni rannych zostało sześcioro mieszkańców Lisiczańska, przy czym czworo z nich jest hospitalizowanych.

Hajdaj poinformował, że w środę siły rosyjskie dwukrotnie ostrzelały zakład chemiczny Azot w Siewierodoniecku, w wyniku czego uszkodzono dwie hale, w tym produkcji amoniaku.

Telegram

08:12

Rosja przywróciła dostawy słodkiej wody na okupowany Krym, wykorzystując w tym celu Kanał Północnokrymski, który pozostawał nieczynny od 2014 roku - poinformował w czwartek amerykański dziennik "New York Times", powołując się na dane ze zdjęć satelitarnych.

Władze na Kremlu twierdzą również, że wyremontowały około 1200 km linii kolejowych i umożliwiły transport pomiędzy Krymem i zachodnią Rosją. Pojawiają się też doniesienia o przywróceniu ruchu samochodowego z obwodu rostowskiego na okupowany półwysep przez zajęte tereny południowej Ukrainy, lecz tych doniesień nie udało się w obiektywny sposób zweryfikować - podkreślono w analizie "New York Timesa".

08:04

W obwodzie charkowskim (na północny zachód od Donbasu) Rosjanie starali się umocnić swoje pozycje i prowadzili intensywny ostrzał jednostek ukraińskich oraz cywilnej infrastruktury. Ostrzały miejscowości odnotowano również na południu Ukrainy.

Według ukraińskiego sztabu Rosjanie planują wzmocnienie oddziałów piechoty kompaniami czołgów T-62. Rozmieścili też jednostki artylerii lufowej i rakietowej oraz zestawy rakietowe 9K79 Toczka-U.

07:58

Rosjanie ostrzeliwali również pozycje ukraińskie i miejscowości w obwodzie donieckim i szykują się do dalszej ofensywy na Słowiańsk i Barwinkowe.

Łącznie w obwodach ługańskim i donieckim Ukraińcy odparli minionej doby siedem rosyjskich ataków, niszcząc przy tym trzy czołgi, dwa pojazdy opancerzone i cztery inne pojazdy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła sześć rosyjskich dronów zwiadowczych typu Orłan-10 - podał sztab.

07:53

Wojska rosyjskie wciąż ostrzeliwują cywilną infrastrukturę na wschodzie Ukrainy i bezskutecznie starają się znaleźć słabe punkty w obronie Siewierodoniecka. W okolicach wsi Kateryniwka ponieśli straty i wycofali się - podał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W obwodzie ługańskim Rosjanie ostrzeliwali jednostki ukraińskie z artylerii i moździerzy. Ostrzelali również infrastrukturę cywilną w Siewierodoniecku, Lisiczańsku i innych miejscowościach - napisano w porannym sprawozdaniu ukraińskiego sztabu.

07:32

Rosyjskie siły nasiliły działania psychologiczne i dezinformacyjne, aby zaszkodzić morale ukraińskich żołnierzy. Kontynuują też ataki na ukraińskie pozycje w Siewierodoniecku - pisze Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie.

07:25

Trzydzieści czołgów T-62 przemieściły siły rosyjskie do Wasylówki w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk, cytowany przez portal Armija Inform.

Zdaniem amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) Rosjanie prawdopodobnie usiłują wzmocnić kontrolę nad trasą T0812 w rejonach orichiwskim i wasylowskim, na granicy obwodów zaporoskiego i donieckiego, w celu wspierania operacji na północnym wschodzie obwodu zaporoskiego.

07:17

Dodatkowy pociąg ewakuacyjny odjedzie z Pokrowska do Lwowa - informuje Ukrinform.

07:11

Studia w języku ukraińskim, dodatkowe limity miejsc, bezpłatne kierunki - polskie uczelnie przygotowały dla ukraińskich kandydatów specjalną ofertę. Aby się dostać, wystarczy np. świadectwo szkoły średniej lub ukraińska matura - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

"Wśród nowości w ofercie polskich uczelni znalazły się studia w języku ukraińskim, m.in. na takich kierunkach, które mają pomóc odbudować zniszczony wojną kraj. Przykład? Od roku akademickiego 2022/2023 Politechnika Krakowska planuje uruchomić bezpłatne studia inżynierskie na budownictwie oraz transporcie" - czytamy.

06:53

Na Ukrainę mają trafić amerykańskie wyrzutnie HIMARS i brytyjskie M270. Ukraińska armia ma je dostać w wersji, która strzela kierowanymi pociskami na odległość ponad 70 km z błędem do kilku metrów. "Amerykanie nazywają HIMARS karabinem snajperskim ze 100-kg głowicą" - mówi PAP Marek Świerczyński z Polityki Insight.

Na razie USA zapowiedziały dostarczenie na Ukrainę czterech systemów HIMARS. Brytyjczycy potwierdzili dostawę systemów M270 MLRS, a cztery wyrzutnie Mars II (zmodernizowaną wersję M270) mają przekazać Niemcy. Wiadomo, że pierwsze ukraińskie załogi już zaczęły ok. trzytygodniowe szkolenie na HIMARS-ach poza Ukrainą

06:33

Już 44 parafie obwodu żytomirskiego przeszły do Cerkwi Prawosławnej Ukraińskiego Patriatchatu. Wcześniej należały do patriarchatu moskiewskiego.

05:57

Agencja AFP opublikowała nagranie z Siewierdoniecka, gdzie trwają najostrzejsze obecnie walki.

05:44

Potężny ogień był widoczny nocą w Pisoczynie w obwodzie charkowskim.

05:29

Pierwszy miliard dolarów amerykańskiej pomocy dla Ukrainy trafił już do Kijowa.

05:12

Pośrednie skutki wojny w Ukrainie spowodowały już znaczny wzrost kosztów utrzymania, których nie uniknie żaden kraj, ani lokalna społeczność - powiedział w środę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Dodał, że wojna powoduje kryzys światowy w trzech dziedzinach - bezpieczeństwa żywnościowego, energii i finansów.



05:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapelował do zagranicznych biznesmenów aby zaprzestali działalności w Rosji i nie finansowali swoimi podatkami jej wojny z Ukrainą. Zaprosił ich aby rozpoczęli działalność na Ukrainie - informuje agencja Ukrinform.

Zełenski zadeklarował, że Ukraina jest gotowa do współpracy z zagranicznym biznesem w wielu dziedzinach - od cyfryzacji do odnawialnych źródeł energii - oraz do omówienia warunków tej współpracy.

05:00