Wojska Rosji na Ukrainie mają przerwę operacyjną, ale wciąż prowadzą działania ofensywne na ograniczoną skalę i mogą się szykować do równoległego ataku na Słowiańsk i Kramatorsk w obwodzie donieckim – ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. "Papież Franciszek może przyjechać na Ukrainę każdego dnia, to byłby silny moment inspiracji i wsparcia, pozwoliłby mu lepiej zrozumieć przyczyny wojny" - napisał na Telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Niech każdy rosyjski kapitan, na pokładzie statku czy samolotu, ujrzy ukraińską flagę na Wyspie Węży i pojmie, że nasz kraj nie zostanie złamany - powiedział Wołodymyr Zełenski, komentując wypowiedź Władimira Putina, odgrażającego się, że obecne rosyjskie działania na Ukrainie to dopiero początek kampanii. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z dnia 08.07.2022.

14:25

W niewoli przebywają wciąż 163 osoby z 393 uprowadzonych w obwodzie zaporoskim przez władze i wojska okupacyjne Rosji - powiadomiły w piątek władze tego regionu na południu Ukrainy. Dzień wcześniej poinformowano o uwolnieniu 16-letniego syna lokalnego urzędnika.

Przedstawiciele Rosji nie dzielą Ukraińców na cywili i wojskowych, dlatego od ciągłego terroru cierpią obywatele wszystkich kategorii, niezależnie od wieku, płci, zawodu, statusu społecznego - podano.

Wśród porwanych było, według regionalnej administracji, 46 przedstawicieli władz, 32 przedsiębiorców, 32 osoby zajmujących kierownicze stanowiska, czterech adwokatów, dwóch dziennikarzy i pięcioro dzieci.

14:23

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził pozycje wojsk w obwodzie dniepropietrowskim i odznaczył tamtejszy personel - poinformowano na oficjalnym kanale w Telegramie.

13:54

Mikołajów został ostrzelany przez rakiety wystrzelone z systemu Smiercz - poinformowało dowództwo operacyjne "Południe". Nie ma informacji o poszkodowanych.

13:51

Parlament samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej zniósł moratorium na karę śmierci.

Na separatystycznych terenach Brytyjczycy Sean Pinner i Aiden Eslin oraz Marokańczyk Brahim Saadoun, którzy służyli w armii ukraińskiej, zostali skazany na śmierć za rzekomą działalność najemniczą.

13:15

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w piątek, że ośmiu członków formacji zbrojnych z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej skazano na 15 lat więzienia.

Jeden z nich, mieszkaniec Doniecka "zaciągnął się" się w szeregi rosyjskie pierwszego dnia wojny, przeszedł tygodniowe przeszkolenie w rosyjskim Biełgorodzie. Został wzięty do niewoli w obwodzie charkowskim. Siedmiu pozostałych poddało się w obwodzie sumskim. Pod nadzorem armii rosyjskiej zajmowali się ochroną zajętych miejscowości, wyposażeniem punktów kontrolnych (tzw. blokpostów), odbywali na nich dyżury bojowe, sprawdzali przejeżdżające transporty i ludzi, monitorowali przestrzeń powietrzną - poinformowała SBU.

12:51

Ukraińscy przedsiębiorcy po 24 lutego stracili w obwodzie ługańskim - obecnie niemal całkowicie okupowanym przez Rosję - ponad 300 mln dol. - pisze ukraińskie wydanie "Forbes". Wśród tych, którzy ponieśli największe straty, są m.in. oligarcha Dmytro Firtasz, Mykoła Złoczewski i Rinat Achmetow.

12:37

W mediach społecznościowych pojawiają się informacje o tym, że płonie rosyjski skład amunicji w okupowanej Nowej Kachowce.

12:34

Bundestag zdecydowaną większością głosów dał zielone światło Szwecji i Finlandii do wstąpienia do NATO. "Siła Europy rośnie" - powiedziała na sesji plenarnej minister obrony Christine Lambrecht, cytowana przez telewizję ARD. Stwierdziła, że "Niemcy wysyłają ważny sygnał solidarności i wiarygodności".

12:25

NEXTA informuje o ostrzale zakładów Topaz w obwodzie donieckim.

11:40

Jewhen Kornijczuk, ambasador Ukrainy w Izraelu, zwrócił się do ortodoksyjnych Żydów, by w tym roku nie przyjeżdżali na obchody święta Rosz Haszana do położonego na Ukrainie Humania.

Opublikował oświadczenie na profilu ambasady Ukrainy w Izraelu na Facebooku: "Ze względu na obawy o życie odwiedzających Ukrainę oraz w świetle jawnej rosyjskiej agresji na nasz kraj, mimo wszelkich starań, nie możemy zagwarantować pielgrzymom bezpieczeństwa i w chwili obecnej nie zezwalamy turystom i gościom na wjazd na Ukrainę. Przy tej okazji zwracamy się do was, bo wasze modlitwy są dla nas ważne. Prosimy o modlitwę, aby przed Rosz Haszana wojna na Ukrainie (...) dobiegła końca" - napisał ambasador.

"Mamy nadzieję, że modlitwy zostaną spełnione, a Ukraina znów będzie krajem, który wielkodusznie przyjmuje gości z Izraela, a zwłaszcza Żydów, którzy przyjeżdżają na Ukrainę, aby odwiedzić groby sprawiedliwych. Oczekujemy, że nasi pozostali partnerzy, w tym Izrael, pomogą przybliżyć pokój swoim zdecydowanym poparciem dla Ukrainy" - dodał.

11:00

Niech każdy rosyjski kapitan, na pokładzie statku czy samolotu, ujrzy ukraińską flagę na Wyspie Węży i pojmie, że nasz kraj nie zostanie złamany - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując wypowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina, odgrażającego się, że obecne rosyjskie działania na Ukrainie to dopiero początek kampanii.

10:33

Wniosek partii CDU i CSU, by w krótkim czasie dostarczyć Ukrainie 200 transporterów opancerzonych Fuchs, nie znalazł większości w Bundestagu. W nocy parlament zagłosował przeciwko propozycji grupy parlamentarnej chadecji.

10:20

Szefowie dyplomacji państw grupy G20 rozpoczęli na wyspie Bali rozmowy na temat wzrostów cen żywności i energii związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Z powodu niechęci do Kremla zrezygnowano ze wspólnego zdjęcia - przekazała agencja Kyodo, powołując się na anonimowe źródła. Ministrowie mieli także zbojkotować wspólną kolację.

10:08

Rosyjscy żołnierze są świadomi, że wojna przeciwko Ukrainie może potrwać dłużej. Jak wynika z rozmowy przechwyconej przez Agencję Wywiadu Rosjanom to nie przeszkadza, dopóki wojna przynosi im zyski.

09:54

Rosja prawdopodobnie koncentruje sprzęt na linii frontu w kierunku Siwerska, który prawdopodobnie będzie jej najbliższym celem taktycznym - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:52

NASA ostro skrytykowała w oficjalnym oświadczeniu zachowanie trzech rosyjskich kosmonautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), którzy pozowali z flagami samozwańczej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, co zostało odebrane jako antyukraińska propaganda.

"NASA silnie potępia Rosję za wykorzystywanie ISS dla celów politycznych, aby wesprzeć swoją wojnę przeciwko Ukrainie, co jest zasadniczo sprzeczne z głównym zadaniem stacji - rozwojem nauki i technologii w celach pokojowych, w którym uczestniczy 15 krajów świata" - napisał rzecznik prasowy NASA Jackie McGuiness.

09:50

W ciągu minionej doby przeciwnik stracił w działaniach bojowych 250 żołnierzy, 35 czołgów, 14 wozów opancerzonych i 13 systemów artyleryjskich - powiadomił Sztab Generalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Największe straty Rosjanie ponieśli na kierunku kramatorskim w obwodzie donieckim - przekazał sztab w komunikacie na Facebooku.

08:26

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,619 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 23,1 tys. osób.

Wczoraj z Polski na Ukrainę odprawiono 22 tys. osób, a od początku wojny to 2,684 mln osób.

08:18

Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał pozycji ukraińskich i działania ofensywne w Donbasie - podał rano sztab generalny armii ukraińskiej. Na zachód od Lisiczańska - w okolicach miejscowości Wierchniokamianske - przeciwnik przeprowadził udany szturm.

Trwają działania bojowe w okolicach miejscowości Weseła Dołyna i w rejonie Spirnego na wschód od Słowiańska.

Siły ukraińskie odparły natomiast szturm w rejonie Bohorodycznego na północ od Słowiańska, zadając przeciwnikowi znaczne straty - podał sztab w komunikacie na Facebooku.

08:16

Sześciu cywilów zginęło, a 21 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef obwodowych władz Pawło Kyryłenko.

07:34

"Rosjanie przy użyciu artylerii niszczą wsie w obwodzie ługańskim, dążąc do zajęcia całego jego terytorium" - powiadomił Serhij Hajdaj, szef obwodowej administracji wojskowej.

Urzędnik zaznaczył, że ostrzał prowadzony jest ze wszystkich rodzajów ciężkiego uzbrojenia, z artylerii lufowej i rakietowej, niszczone są po kolei wszystkie budynki. Ostrzeliwane są również miejscowości w obwodzie donieckim przy granicy z obwodem ługańskim.

07:23

Wojska rosyjskie ostrzelały też miejscowości na południe od Barwinkowego. Zdaniem ISW sugeruje to, że przygotowują grunt pod ofensywę w kierunku Słowiańska lub Kramatorska. "Siły rosyjskie mogą przygotowywać warunki dla ewentualnego ataku na Kramatorsk, który prowadzony byłby równolegle do podejścia w kierunku Słowiańska" - informuje ISW.

Wojska Rosji mają przerwę operacyjną, która ma na celu regenerację wyczerpanych sił. W czwartek prowadziły jednak ataki lądowe, powietrzne, rakietowe lub artyleryjskie na ograniczoną skalę na wszystkich kierunkach. Siły rosyjskie będą prawdopodobnie ograniczały się do działań ofensywnych na małą skalę, szykując się do bardziej znaczącej ofensywy w najbliższych tygodniach lub miesiącach - ocenił ISW.

07:21

Wojska Rosji na Ukrainie mają przerwę operacyjną, ale wciąż prowadzą działania ofensywne na ograniczoną skalę i mogą się szykować do równoległego ataku na Słowiańsk i Kramatorsk w obwodzie donieckim - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według informacji ukraińskiego sztabu generalnego Rosjanie przeprowadzili w czwartek nieskuteczny szturm na Bohorodyczne, około 20 km od Słowiańska, oraz ostrzeliwali kilka innych miejscowości w pobliżu tego miasta. Przeprowadzili również atak rakietowy bezpośrednio na Kramatorsk.

07:19

Gotowość do podjęcia pracy jest wśród Ukraińców w Polsce większa niż w Czechach i Rumunii. Sprzyja im też otwartość pracodawców, którą może jednak stłamsić spowolnienie gospodarcze - pisze "Rzeczpospolita".

06:52

Nie można dążyć do zakończenia wojny poprzez ustępstwa terytorialne po stronie Ukrainy. Gdyby do tego doszło, tylko by to utwierdziło Putina w przekonaniu o słuszności własnej polityki - mówi w wywiadzie dla "Magazynu Polska Times.pl" wiceminister obrony Marcin Ociepa.

06:49

Dzięki zbiórkom i darowiznom ludzi z całego świata sprowadziłem dotąd dla ukraińskiej armii ponad 30 samochodów. Dziś ponad połowa z nich już nie istnieje - mówi PAP prezenter radiowy i telewizyjny Jurij Rychlik.

05:15

Papież Franciszek może przyjechać na Ukrainę każdego dnia, to byłby silny moment inspiracji i wsparcia, pozwoliłby mu lepiej zrozumieć przyczyny wojny - napisał na Telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że papież ma na terytorium Ukrainy miliony wiernych i byłby to silny moment inspiracji i wsparcia z jego strony dla walczących Ukraińców.

"Po drugie, Papież zachowuje wielką rolę jako rozjemca w polityce międzynarodowej i myślę, że lepiej zrozumiałby przyczyny tej wojny, widząc cierpienie na własne oczy. Umożliwiłoby to znalezienie dodatkowych sposobów zaangażowania go w zakończenie tej wojny lub rozwiązanie pewnych problemów humanitarnych, wywołanych tą wojną" - podkreślił minister.

05:14

"Demokratyczne zmiany w brytyjskim rządzie nie wpłyną na specjalny sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, a także na poparcie Ukrainy przez zachodnich sojuszników w jej wojnie z Rosją" - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre podczas briefingu w Waszyngtonie.

05:13

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wyraził przekonanie, że dymisja premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona nie zmieni polityki Londynu wobec Ukrainy.

"Niewątpliwie podczas tej wojny Boris Johnson pokazał się jako osoba odważna i osoba, która nie boi się podejmować ryzyka. Pamiętamy jego wizytę w Kijowie w kwietniu. Jest kimś takim, kogo bardzo trudno zastąpić. Ale jestem przekonany, że ktokolwiek zostanie premierem Wielkiej Brytanii, polityka i wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy pozostaną niezmienione. Będziemy z nimi współpracować, a oni udzielą nam pomocy" - napisał Kułeba na Telegramie.

05:12

Premier Rumunii Nicolae Ciuca powiedział, że po uruchomieniu wczoraj gazowego interkonektora Grecja - Bułgaria jego kraj będzie mógł dostarczać gaz ziemny do Mołdawii i Ukrainy - poinformowała rumuńska telewizja Digi24.

05:10

Rząd Kanady zamierza w porozumieniu z Niemcami zatwierdzić decyzję o odstępstwie od reżimu sankcji wobec Rosji i chce przekazać Gazpromowi naprawiane w Kanadzie turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 - poinformował portal "Ukraińska Prawda", powołując się na źródła w ukraińskim ministerstwie energetyki.

Według portalu decyzję tę ma podjąć Kanada na wniosek Niemiec. Formalnym powodem zniesienia sankcji w tym zakresie ma być argument, że przekazanie Gazpromowi turbin da Rosji techniczną możliwość przywrócenia pełnego wolumenu przesyłu gazu do UE.