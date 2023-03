Wojska rosyjskie wczesnym rankiem zaatakowały za pomocą dronów irańskiej produkcji miasto Krzywy Róg. W kontrolowanej przez Kijów części obwodu chersońskiego ponad 50 wsi jest prawie całkowicie zniszczonych przez rosyjskie wojska - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W czwartek złożył on wizytę w tym regionie na południu Ukrainy. Uprowadzanie i deportowanie ukraińskich dzieci do Rosji, to zbrodnia wojenna; wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nakaz aresztowania Władimira Putina jest w związku z tym jak najbardziej uzasadniony - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Skutki środowego ataku w Zaporożu / ARSEN DZODZAIEV / PAP/EPA 06:22 Szef administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł poinformował, że wojska rosyjskie wczesnym rankiem zaatakowały za pomocą dronów irańskiej produkcji miasto Krzywy Róg - podał portal "The Kyiv Independent". Ukraiński portal poinformował, że do ataku na miasto użyto dronów irańskiej produkcji typu Shahed. Alarm przeciwlotniczy był aktywny w mieście od 2:50 do 5:07 czasu lokalnego. Wiłkuł nie podał, jakie cele w mieście zostały trafione, ani czy ktoś został poszkodowany. 05:06 Za około 2-3 tygodnie będzie dla Polski kolejne 200 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego, które przeznaczymy na politykę obronną - powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek wieczorem w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia obrad szczytu UE. Szef rządu zadeklarował też, że Polska będzie się starała o większe środki z Unii Europejskiej na wsparcie sprzedaży ukraińskiego zboża. Morawiecki na konferencji zapewniał też, że nie ma żadnego problemu z wypłatami z Funduszu Spójności. Zobacz również: Morawiecki: Będzie kolejne 200 mln euro dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego 05:04 Uprowadzanie i deportowanie ukraińskich dzieci do Rosji, to zbrodnia wojenna; wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nakaz aresztowania Władimira Putina jest w związku z tym jak najbardziej uzasadniony - oświadczyła w czwartek wieczorem na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zobacz również: Szefowa KE: 60 tys. ukraińskich dzieci zostało deportowanych. Nakaz aresztowania Putina uzasadniony 05:02 W kontrolowanej przez Kijów części obwodu chersońskiego ponad 50 wsi jest prawie całkowicie zniszczonych przez rosyjskie wojska - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W czwartek złożył on wizytę w tym regionie na południu Ukrainy. Zełenski podkreślił na opublikowanym wieczorem nagraniu, że w przypadku niektórych wsi zniszczonych jest ponad 90 proc. budynków. Mimo to - jak dodał - nawet do takich miejscowości wracają ludzie. To dowód, że życie zwycięża - oznajmił prezydent. Szef państwa podziękował wszystkim, którzy pomagają w "przywróceniu normalnego życia po rosyjskim źle", w tym m.in. osobom biorącym udział w rozminowywaniu terenu. Tak przyjemnie widzieć, kiedy oczyszczone z rosyjskich min i pocisków pola obwodu chersońskiego znowu są uprawiane, znowu żyją. Oczywiście na razie tych ziem jest jeszcze niewiele i nasi saperzy mają dużo pracy... Ale jestem przekonany, że oczyścimy naszą ziemię ze wszystkich śmiercionośnych przejawów Rosji. Cała Ukraina będzie żyć - podsumował.

Magdalena Partyła