To 23. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Jak podaje brytyjski wywiad, rosyjskie wojska poczyniły minimalny postęp w tym tygodniu. Ukraińsko-polską granicę od początku wojny przekroczyło już ponad 2 miliony osób. O poranku rakiety spadły na zabudowania zlokalizowane niedaleko lotniska we Lwowie. Nikt nie został ranny. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 18.03.2022 r.

Zniszczenia po bombardowaniu Charkowa / DSNS / PAP

11:36

Ukraina upokarza Rosję na polu walki - ocenił w piątek prof. Michael Clarke na antenie radia BBC 4. Rosjanie popełniają niemal wszystkie możliwe błędy taktyczne, podczas gdy Ukraina prowadzi działania na polu walki "w standardzie NATO" - skomentował.

11:29

Omówiłem z szefem dyplomacji Unii Europejskiej Josepem Borrellem przygotowywanie piątego pakietu sankcji UE na Rosję - przekazał w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Presja będzie rosła tak długo, jak jest to potrzebne, by zatrzymać rosyjskie barbarzyństwo. Rozmawialiśmy również o ochronie i pomocy dla Ukraińców, którzy uciekli do UE przed rosyjskimi bombami" - napisał Kułeba na Twitterze.

11:20

Ukraińskie wojsko pokazuje kolejne czołgi porzucone przez Rosjan.

11:14

Unia Europejska w obliczu wojny na Ukrainie dała dowód zjednoczenia, ale jest "nieobecna pod względem decyzyjnym" - uważa były przewodniczący Komisji Europejskiej i były premier Włoch Romano Prodi. Jego zdaniem Unia jest "siłą, która nie ma znaczenia".

11:10

Na najbliższym szczycie NATO propozycja dotycząca misji pokojowej na Ukrainie zostanie formalnie złożona - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak zauważył, szef MON Mariusz Błaszczak mówił o tej propozycji na spotkaniu z ministrami obrony Paktu Północnoatlantyckiego.

11:04

11:02

10:50

Ambasador Rosji w Izraelu Anatolij Wiktorow w środę zaproponował izraelskiemu parlamentowi, Knesetowi, zaprezentowanie perspektywy Kremla przed zaplanowanym na niedzielę wystąpieniem w Knesecie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

10:44

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem. Scholz wezwał Putina do zawieszenia broni na Ukrainie. Stwierdził też, że sytuacja humanitarna wymaga natychmiastowej poprawy i jest potrzebne znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Rozmowa trwała prawie godzinę.

10:35

Z punktu recepcyjnego w Hrubieszowie (Lubelskie) skorzystało co najmniej 40 tys. uchodźców. Kolejnych pięciuset zatrzymało się w domach mieszkańców. Wśród uchodźców są osoby, które - jak mówią - już drugi raz uciekają przed wojną na Ukrainie - z Donbasu w 2014 r. i teraz.

10:26

10:24

Po porannym ostrzale Charkowa wiadomo o jednej zabitej osobie i 11 rannych - poinformowali ratownicy. Władze obwodu donieckiego podały natomiast informację o dwóch ofiarach śmiertelnych ataku na Kramatorsk.

10:18

Sankcje nałożone przez kraje Zachodu na Rosję zaczynają na nią działać - oświadczył w piątek rzecznik rządu Francji Gabriel Attal. Zaczynamy już widzieć ich realny wpływ - dodał podczas porannej rozmowy w telewizji BFM TV.

10:15

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak skrytykował w piątek "niezdecydowanie" kanclerza Niemiec Olafa Scholza wobec Rosji. Przypomniał, że 71 proc. Rosjan popiera inwazję na Ukrainę.

10:10

"Kiev Independent" podaje, że w trakcie walk zabity został pułkownik Siergiej Sucharjew, dowódca 331. pułku powietrznodesantowego. Był on bezpośrednio odpowiedzialny za masakrę Iłowajska w Donbasie w 2014 roku.

10:08

Straty rosyjskich wojsk przedstawiane przez ukraińską armię.

10:02

Od rozpoczęcia działania korytarzy humanitarnych, czyli nieco ponad dwóch dni, Mariupol zdołało opuścić ok. 35 tys. ludzi - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na szefa władz obwodu donieckiego Pawła Kyryłenkę.

10:00

Rosyjski samolot myśliwsko-bombowy Su-34 został zestrzelony nad Buczą w obwodzie kijowskim - poinformował w piątek szef władz obwodowych generał Ołeksandr Pawluk.



09:54

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odbędzie w piątek o godz. 14 czasu polskiego (godz. 9 czasu waszyngtońskiego) rozmowę z przywódcą Chin Xi Jinpingiem - informuje agencja Reutera powołująca się na Biały Dom.

09:52

Mimo embarga nałożonego na Rosję po aneksji Krymu w 2014 r. co najmniej 10 państw UE sprzedało jej w latach 2015-20 sprzęt wojskowy za 346 mln euro - informuje portal Investigate Europe. Sprzedaż uzbrojenia, w której przodowała Francja i Niemcy, była możliwa dzięki luce w zapisach sankcji.



09:48

Liczba uchodźców, którzy wjechali do Polski od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę przekroczyła 2 mln osób - poinformowała w piątek na Twitterze straż graniczna.