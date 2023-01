„Armia ta dopuszcza się okrucieństw, zabija, gwałci i grabi. To właśnie ją ignoranci MKOl chcą umieścić pod białą flagą, która pozwala Rosjanom na rywalizację” – podkreślił ukraiński minister.

Pomimo wielokrotnych apeli Ukrainy o zakazanie rosyjskim i białoruskim sportowcom udziału w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapowiedział w ub. tygodniu, że "bada" możliwość dopuszczenia ich do udziału pod neutralną flagą.

14:40

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Danii Mette Frederiksen odwiedzili w poniedziałek rannych żołnierzy w szpitalu w Mikołajowie. Latem ubiegłego roku Dania zadeklarowała swój udział w odbudowie tego portowego miasta na południu Ukrainy.

Prezydent podziękował Danii za pomoc okazywaną Ukrainie, w tym konkretnie miastu Mikołajów, które od początku wojny jest ostrzeliwane przez rosyjską armię i poniosło duże straty.

Na załączonym nagraniu widać m.in. zniszczone przez rosyjskie rakiety i drony zbiorniki na ropę naftową.





14:33

Prezydent Chorwacji Zoran Milanović powiedział, że jest przeciwny wysyłaniu Ukrainie jakiejkolwiek broni, ponieważ - jego zdaniem - to jedynie przedłuża wojnę z Rosją.

"Jaki jest tego cel? Rozpad Rosji, zmiana tamtejszej władzy? Mówi się nawet o rozczłonkowaniu Rosji; to szaleństwo" - oświadczył chorwacki prezydent, komentując plan wysłania Ukrainie czołgów produkcji zachodniej.

Prezydent dodał, że "Ukraińcy patologicznie nienawidzą Rosjan". "Nawet Chorwaci nie nienawidzili Serbów tak, jak tam nienawidzi się Rosjan" - stwierdził.

14:13

"Obecne warunki pogodowe mogą skomplikować użycie przez Rosję dronów kamikadze - informuje The Kyiv Independent. Według rzeczniczki dowództwa operacyjnego Południe armii Ukrainy Natalii Humeniuk - Rosjanie nie użyją dronów w ciągu dnia bo w Ukrainie wieje porywisty wiatr, sytuacja może się zmienić w nocy.