Co najmniej 500 budynków zostało uszkodzonych podczas działań zbrojnych w przylegającym do Ukrainy rosyjskim obwodzie biełgorodzkim - informują miejscowe władze. Walczący u boku Ukraińców Rosjanie - przedwczoraj - weszli do przygranicznej części obwodu. "Dopóki trwa wojna, dopóty Ukraina nie będzie mogła przystąpić do NATO" - oświadczył w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Powtórzył jednocześnie, że przyszłość tego kraju jest w NATO. "Ukraina ma już minimalną ilość broni, niezbędną do rozpoczęcia kontrofensywy" - powiedział szef wywiadu wojskowego tego kraju (HUR) Kyryło Budanow. "Wielu cywilów wciąż znajduje się pod rosyjską okupacją i nie możemy tracić więcej czasu. Mamy już minimum broni i innego sprzętu. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wkrótce się zacznie" - zaznaczył. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie znajdziecie w artykule poniżej.

16:35 Dopóki trwa wojna, dopóty Ukraina nie będzie mogła przystąpić do NATO - oświadczył w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Powtórzył jednocześnie, że przyszłość tego kraju jest w NATO.



Decyzje w NATO podejmuje się na zasadzie konsensusu. Cały czas trwają konsultacje w jaki sposób odpowiedzieć na ukraińskie aspiracje do członkostwa w NATO. (...) Wszyscy zgadamy się, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu. Wszyscy zgadzamy się, że drzwi NATO są otwarte. (...) Zgadzamy się też, że najważniejszym zadaniem na teraz, jest by Ukraina przeważyła jako niepodległe, suwerenne państwo - powiedział Stoltenberg na konferencji zorganizowanej przez amerykański think-tank German Marshall Fund w Brukseli.

Zobacz również: Stoltenberg: Ukraina nie wejdzie do NATO, dopóki trwa wojna 16:00 Co najmniej 500 budynków zostało uszkodzonych podczas działań zbrojnych w przylegającym do Ukrainy rosyjskim obwodzie biełgorodzkim - informują miejscowe władze.

Walczący u boku Ukraińców Rosjanie - przedwczoraj - weszli do przygranicznej części obwodu. Najwięcej zniszczeń jest we wsi Kozinka - tam atakujący wjechali ciężkim sprzętem i się okopywali - oraz w liczącym ponad 6 tysięcy mieszkańców Grajworonie - tylko tam uszkodzonych bądź zniszczonych jest około 200 budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych czy administracyjnych. Z okien niektórych z nich - jak informują lokalni samorządowcy - wystają pozostałości rakiet typu Huragan. Oficjalne dane mówią o śmierci jednego cywila i 13 osobach rannych w wyniku działań bojowych. Jedna kobieta miała umrzeć w trakcie ewakuacji. Resort obrony w Moskwie twierdzi natomiast, że zlikwidowano "70 sabotażystów", a operację antyterrorystyczną już zakończono. Według informacji zachodnich wywiadów, duża część wojskowych z Legionu "Wolność Rosji" oraz Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego wycofała się do Ukrainy.

15:20 Rosyjscy okupanci w zajętym obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy powiesili mężczyznę z powodu jego proukraińskich poglądów - poinformował Artem Łysohor, szef władz tego regionu lojalnych wobec Kijowa.



Rosyjscy nieludzie ciągle naciskali na niego i zabierali na przesłuchania. Chcieli go złamać - napisał gubernator w komunikatorze Telegram.



Mieszkaniec obwodu nie zmieniał jednak poglądów i czekał na wyzwolenie ziem przez ukraińskich obrońców - dodał Łysohor. 14:21 Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie "znacjonalizowały" mieszkanie należące do żony prezydenta Ukrainy Ołeny Zełenskiej i sklepy byłego premiera Arsenija Jaceniuka - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na mianowanego przez Rosjan gubernatora okupowanego półwyspu.



Oprócz znajdującego się w Jałcie mieszkania pierwszej damy Ukrainy okupanci przywłaszczyli sobie 57 innych nieruchomości, które według rosyjskich mediów należą do "ukraińskich oligarchów". Są wśród nich między innymi powierzchnie handlowe w galerii Sky Plaza w Jałcie należące do byłego premiera Arsenija Jaceniuka i winiarnia należąca do biznesmena Wadyma Jermołajewa.

13:58 Dwudniowy najazd przeprowadzony z terytorium Ukrainy na rosyjski obwód biełgorodzki może zmusić Kreml do przegrupowania swoich oddziałów wzdłuż linii frontu w czasie, gdy Kijów szykuje się do kontrofensywy - oceniają analitycy cytowani przez agencję Reutera.



Chociaż władze w Kijowie temu zaprzeczają, przeprowadzony w poniedziałek i wtorek przez oddziały przedstawiające się jako rosyjskie siły opozycyjne najazd był niemal na pewno koordynowany z ukraińskim wojskiem, które przygotowuje się do odbicia zajętych terenów - zaznaczają eksperci, z którymi rozmawiał Reuters.



Ukraińcy próbują skierować uwagę Rosjan na różne kierunki, by utworzyć luki w liniach obrony i zmusić ich do wysłania posiłków - mówi Neil Melvin, analityk brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI). Rosjanie będą musieli zareagować na te ataki i rozmieścić wiele oddziałów wzdłuż całej granicy, nawet jeżeli nie będzie to kierunek ukraińskiego natarcia - dodaje ekspert.

13:33 Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace przyjechał z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem. Władimir Putin powinien zrozumieć, że nie może wygrać nielegalnej wojny, którą wszczął - bez względu na to, ilu rosyjskich żołnierzy posłał na śmierć dla realizacji swoich imperialnych ambicji. Nie odniesie sukcesu, a wspólnota międzynarodowa stanie się jedynie silniejsza w stawianiu oporu wobec tej agresji - powiedział brytyjski polityk. 13:05 Rosyjski okręt zwiadowczy Iwan Churs został zaatakowany na Morzu Czarnym przez "morskie drony" - przekazał ukraiński portal wojskowy Defense Express. Do ataku miało dojść nad ranem 74 km na północ od cieśniny Bosfor i 400 km od terytoriów kontrolowanych przez Ukrainę.



O ataku poinformowali sami rosyjscy żołnierze, ale informacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez władze tego kraju - zaznacza portal. Według wstępnych doniesień przeprowadzony przez trzy drony atak został odparty, a okrętu nie uszkodzono. Iwan Churs to jeden z dwóch rosyjskich okrętów zwiadowczych typu 18280 i jedyna jednostka tego rodzaju we Flocie Czarnomorskiej. Został zwodowany w 2017 r. i wprowadzony do służby w 2018 r. Okręt jest wyposażony w sprzęt służący do wywiadu radioelektronicznego oraz środki łączności i według opisów jest przeznaczony do monitorowania systemów obrony powietrznej. 12:00 Sekretarz obrony USA Lloyd Austin rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem przed czwartkowym wirtualnym spotkaniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, znanej również jako grupa Ramstein. Tematem posiedzenia będzie wzmocnienie ukraińskich sił pancernych i obrony powietrznej - przekazał rzecznik Pentagonu, gen. Pat Ryder.

"Tak jak podczas poprzednich spotkań grupy, Ukraina przedstawi obecną sytuację i swoje najpilniejsze potrzeby; myślę, że wśród najważniejszych punktów rozmów znów znajdzie się temat obrony powietrznej oraz dostaw amunicji - zaznaczył Ryder. "Będziemy również dyskutowali o szkoleniach na F-16" - dodał. 11:00 W ciągu ostatniej doby ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52, a także cztery drony uderzeniowe Shahed oraz jeden dron rozpoznawczy typu "Zela" - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w środę rano. W Bachmucie i Marjince trwają ciężkie walki - dodano. Wróg nadal koncentruje swoje ataki na odcinkach kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marijnskim, na których doszło do 26 starć - wyliczono w porannym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. 10:30 28 rosyjskich żołnierzy, którzy pod Awdijiwką zostali wzięci do niewoli, nagrało apel do Putina, w którym skarżą się na swoich dowódców - poinformował w środę na swoim kanale w Telegramie redaktor naczelny portalu Censor.net, ukraiński dziennikarz wojskowy Jurij Butusow.

W nagraniu w imieniu żołnierzy przemawia ich dowódca w stopniu kapitana. Rosjanie poddali się wraz z trzema oficerami, najstarszym rangą jest właśnie kapitan. Ich oddział "Burza" 110. Brygady rosyjskich sił zbrojnych został w niedzielę rozgromiony pod Awdijiwką przez 59. Brygadę Piechoty Zmotoryzowanej Ukraińskich Sił Zbrojnych. Ci, którzy przeżyli bitwę, poddali się - wyjaśnił Jurij Butusow. 10:11 Szef najemniczej rosyjskiej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ostrzega rosyjskie elity przed lekceważeniem "operacji specjalnej". O ukraińskiej armii mówi, że jest najsilniejsza na świecie i wyśmiewa przezwisko, które do niego przylgnęło: Kucharza Putina. Zobacz również: Prigożyn chwali ukraińską armię: Najsilniejsza na świecie 10:00 Ukraińscy wojskowi nie brali udziału w operacji na terenie obwodu biełgorodzkiego, prowadzonej przez rosyjskich ochotników - pisze "New York Times", powołując się na ukraińskie źródło. Anonimowy przedstawiciel ukraińskich władz zapewnił amerykański dziennik, że "ani jeden ukraiński wojskowy nie wkroczył na terytorium Rosji". Jak mówił, siły ukraińskie miały pełnić "rolę wspierającą", polegającą na obronie granicy w przypadku ewentualnego rosyjskiego kontrataku. 09:00 Dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne w wyniku ostrzałów Chersonia i obwodu chersońskiego - poinformowały lokalne władze. O rannych poinformowały także władze obwodów donieckiego, charkowskiego i mikołajowskiego. W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy w ciągu minionej doby zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne - powiadomił szef władz regionu Ołeksandr Prokudin. Rosjanie, którzy zajmują w obwodzie chersońskim lewy brzeg Dniepru, kontynuują ostrzały regionu m.in. z wyrzutni Grad, czołgów i dronów, atakując m.in. cele cywilne - dzielnice mieszkalne, infrastrukturę. 07:16 Radość Rosjan, którzy ogłosili zajęcie Bachmutu, jest przedwczesna. Wojska ukraińskie wciąż kontrolują część miasta i starają się otoczyć siły przeciwnika, by ostatecznie go tam wykończyć - powiedział Iwan Kyryczewski, ekspert ukraińskiego serwisu Defence Express. Jak dodał, wojska ukraińskie kontrolują pewne obiekty infrastruktury i osiedle domów jednorodzinnych w Bachmucie. Według wiceminister obrony Ukrainy Hanny Malar jest to południowo-zachodnia część miasta. "Radość Rosjan jest przedwczesna" - powtórzył analityk. 07:00 Międzynarodowy rejestr szkód spowodowanych agresją Rosji na Ukrainie zacznie działać w sierpniu - poinformowała wiceminister sprawiedliwości Ukrainy Iryna Mudra. "Przeszliśmy już od deklaracji politycznych do prawnie wiążących dokumentów. W rzeczywistości umowa podpisana w Reykjaviku jest dokumentem nakładającym pewne obowiązki na kraje sygnatariuszy" - zaznaczyła w ukraińskiej telewizji.



05:33 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że najważniejsze zadanie organów państwa i sens wszystkich kontaktów międzynarodowych polega na wzmacnianiu Ukrainy i jej obrony przed rosyjską inwazją. "Musimy zdawać sobie sprawę, że najważniejsze zadanie naszego państwa i sens wszystkich kontaktów międzynarodowych ma na celu wzmocnienie Ukrainy i jej obrony, zwiększenie możliwości naszych żołnierzy i państwa w całości" - zaznaczył. 05:12 Ukraina użyje wszelkich dostępnych sił i środków, aby wypędzić Rosję z terytoriów ukraińskich - tłumaczył szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow. Jak podkreślił, do pomyślnej operacji potrzebne będą "znaczne dostawy broni i amunicji", a także myśliwców. W kwietniu Budanow mówił, że Ukraina zbliża się do przełomowej bitwy w najnowszej historii, która miała ruszyć wiosną.