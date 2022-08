Rosjanie przeprowadzili w nocy ataki w obwodach charkowskim i donieckim - są zabici i ranni. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła "kreta" w swojej centrali w Charkowie. Mężczyzna przekazywał plany wojskowe Rosjanom. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak przekazał, że dzienne straty armii są trzykrotnie mniejsze niż na początku czerwca. Ukraińscy dyplomaci informują o kolejnych problemach ze zbożem - tym razem nabywca, który miał odebrać 26 tys. ton kukurydzy w Libanie, odmówił jej przyjęcia. Najważniejsze informacje ze 167. dnia inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z dnia 09.08.2022.

Wzywamy społeczność międzynarodową do ustanowienia reżimu demilitaryzacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy; tę decyzję trzeba podjąć w imię bezpieczeństwa całej ludzkości - zaapelował we wtorek szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Rosjanie wykorzystują elektrownię do prowadzenia ostrzałów terroryzujących ludność cywilną. Jest dla nas istotne, żeby w sprawę (tego obiektu) zaangażowały się instytucje międzynarodowe, a budynek został zdemilitaryzowany - podkreślił gubernator.

W obwodzie chersońskim służby okupacyjne zatrzymały mieszkańca wsi Stepaniwka, który rzekomo należał do grupy biorącej udział w czerwcowym zamachu na szefa lokalnego wydziału penitencjarnego.

W jego garażu znaleziono broń, w tym granatniki, koktajle Mołotowa i domowej roboty ładunki wybuchowe. Według władz okupacyjnych, grupa planowała zamachy na przedstawicieli "nowej" administracji.

Jak przekazał doradca prezydenta Mychajło Podoliak w rozmowie z BBC, dzienne straty armii ukraińskiej zmniejszyły się trzykrotnie w porównaniu z początkiem czerwca. Jak mówił, wtedy to było 100-200 żołnierzy dziennie, a teraz jest to ok. 30-50.

Podoliak podkreślił, że straty wzrosły, gdy Rosjanie przeszli do tzw. drugiego etapu wojny i rozpoczęli masowe ataki artyleryjskie.

Nieoficjalnie mówi się, że straty ukraińskie są znacznie większe i w pewnym momencie mogły sięgać nawet tysiąca żołnierzy dziennie. Chodzi zarówno o zabitych, rannych, zaginionych i wziętych do niewoli.

Ukraiński ruch oporu w okupowanym przez rosyjskie wojska Chersoniu na południu kraju rozpoczął kolportaż podziemnej gazety "Głos Partyzanta"; mieszkańcy miasta otrzymali już 1200 egzemplarzy tego wydawnictwa - powiadomił związany z władzami w Kijowie portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

W pierwszym numerze "Głosu Partyzanta" zapowiedziano rychłą kontrofensywę ukraińskich wojsk, skutkującą "wyzwoleniem wszystkich okupowanych terytoriów".

Wydanie gazety jest dostępne również w wersji elektronicznej - czytamy na łamach Centrum.

SBU poinformowała, że zatrzymała pracownika centrali służby w obwodzie charkowskim, który pracował dla służb specjalnych Federacji Rosyjskiej.

Mężczyzna, były urzędnik rady miejskie Charkowa, dostał pracę w SBU tuż po rosyjskiej inwazji. Przekazywał Rosjanom m.in. plany sił zbrojnych.

Premier Estonii Kaja Kallas wezwała, by kraje europejskie nie wydawały wiz Rosjanom. Tłumaczy, że skoro zawieszone są loty z Rosji, to ciężar logistyczny podróży Rosjan do Europy spoczywa głównie na krajach bałtyckich.

Już wcześniej informowaliśmy o estońskich apelach o rozwiązanie sprawy wiz na poziomie unijnym:

Około 10 tys. obywateli Ukrainy, mieszkających na okupowanych przez rosyjskie wojska terenach na południu i wschodzie kraju oraz w pobliżu linii frontu, otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe dzięki współpracy Kijowa z francuską organizacją ACTED - poinformował ukraiński resort polityki społecznej.

Pomoc w wysokości 2220 hrywien (około 280 zł) miesięcznie będzie wypłacana przez kwartał. Warunkiem jej uzyskania jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem platformy internetowej eDopomoha (ePomoc) - czytamy w komunikacie ministerstwa, opublikowanym przez agencję Interfax-Ukraina.

Jak dodano, w pierwszej fazie programu pomocowego wezmą udział mieszkańcy obwodów donieckiego, charkowskiego, dniepropietrowskiego, chersońskiego i mikołajowskiego.

Finlandia jest kolejnym krajem, który dołączył do kierowanego przez Wielką Brytanię programu szkolenia ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach - poinformował minister obrony Ben Wallace.

Cieszę się, że będę mógł powitać siły zbrojne Finlandii, kolejnego kraju JEF (Wspólnych Sił Ekspedycyjnych, które tworzy 10 państw Europy Północnej - PAP), w Wielkiej Brytanii, aby współpracowały z naszymi zagranicznymi partnerami, przekazując kluczowe doświadczenie i umiejętności potrzebne dzielnym mężczyznom i kobietom z Ukrainy, wysłanym do Wielkiej Brytanii, aby szkolić się do obrony swojego kraju - oświadczył w poniedziałek wieczorem Wallace.

Jedna osoba zginęła w Charkowie, a pięć zostało rannych na terenie obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy, ostrzelanego w poniedziałek przez rosyjskie wojska; ponadto w nocy z poniedziałku na wtorek wróg zaatakował Charków pociskami rakietowymi - poinformował szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow.

Mieszkaniec Charkowa poniósł śmierć w wyniku ostrzału z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Późniejsze nocne ataki na miasto, przeprowadzone przy użyciu pocisków dalszego zasięgu, nie skutkowały ofiarami w ludziach. Agresorzy trafili w kompleks hotelowo-restauracyjny, a także obiekty infrastruktury krytycznej i transportowej - oznajmił Syniehubow.

Ponad połowa Rosjan uważa, że “specjalna operacja wojskowa" (jak Kreml nazywa inwazję) w Ukrainie przeciągnęła się - wynika z sondażu grupy Russian Fields, którego wyniki cytuje “Kommiersant". Jednocześnie prawie 60 proc. poparłoby decyzję o rozpoczęciu “nowej ofensywy przeciwko Kijowowi", a 65 proc. zaaprobowałoby podpisanie porozumienia pokojowego.

Kolejne dwa ukraińskie statki ze zbożem wypłynęły z portu w Czarnomorsku - poinformowało ministerstwo infrastruktury. Wiozą one ok. 70 tys. ton towaru. W większości to kukurydza, która ma trafić do Korei Południowej.

Na kanałach na Telegramie pojawiają się filmiki z "rejsu" polskiej haubicy Krab.

Kopalnie węgla kamiennego w samozwańczej, kontrolowanej przez Kreml Ługańskiej Republice Ludowej funkcjonują na granicy opłacalności; z powodu braku górników, przymusowo mobilizowanych na wojnę z Ukrainą, przedsiębiorstwom grozi nawet zamknięcie - powiadomił lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Prawie wszyscy górnicy, którzy mogli pójść na front, zostali zmobilizowani już w lutym, na początku rosyjskiej inwazji. Teraz każde kolejne wezwanie do wojska to krok w kierunku całkowitego zamknięcia kopalń. Brakuje ludzi (do pracy). Wszyscy wiedzą, że z wojny się nie wraca, więc (pozostali w zakładach górnicy) uczą się nowych specjalności, pracują dorywczo albo na dodatkowych zmianach. Liczba górników z trudem wystarcza do funkcjonowania (przedsiębiorstw) - napisał Hajdaj.

Jak dodał, "sytuacja staje się katastrofalna". Doszło do tego, że zaczęto ściągać do pracy ludzi z sąsiednich regionów Rosji - poinformował gubernator.

Wojska rosyjskie rozpoczęły ataki naziemne na północny zachód od Słowiańska, a także na północny i południowy wschód od Bachmuta - podaje Instytut Badań nad Wojną.

Trzech cywilów zginęło, a 19 osób zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował we wtorek na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

Jak powiadomił, śmierć ponieśli mieszkańcy miejscowości Czasiw Jar, Nowoseliwka Persza i Marjinka.

Ukraińcy powinni uzbroić się w cierpliwość i przygotować na wieloletnią wojnę z Rosją, która może potrwać rok lub dwa, ale może też np. 10 lat; relacje z Moskwą zmienią się dopiero wówczas, gdy dojdzie do transformacji w trzech kolejnych pokoleniach Rosjan - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk w rozmowie z portalem tsn.ua.

Według Czernyka sytuacji nie zmieni ewentualna śmierć Władimira Putina. Kluczowe znaczenie ma mentalność mieszkańców Rosji, a w tym względzie nie należy oczekiwać szybkich przekształceń. Wprost przeciwnie - w przypadku niekorzystnego dla Kremla przebiegu wojny i np. dezintegracji rosyjskiego państwa, trzeba liczyć się z tym, że "spokój ze strony sąsiada" Ukraina uzyska dopiero za około 60 lat.

Ekspert wypowiedział się sceptycznie również na temat planu szybkiej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju i odzyskania w wyniku tej operacji terenów zajętych przez wroga.

Liczba zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy w Ukrainie od początku wojny to ok. 70-80 tys. osób - powiedział zastępca sekretarza obrony USA Colin Kahl.

Kahl określił takie straty jako "znaczące", zwracając uwagę, że Rosja nie osiągnęła żadnego z celów ogłoszonych przez prezydenta Władimira Putina podczas inwazji na Ukrainę. Chodzi m.in. o "demilitaryzację" i "denazyfikację".

Rosjanie ostrzelali Nikopol nad Dnieprem. Jedna osoba została ranna, kilka budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych.

Potrzeba niemal 4,3 mld dol., by odpowiedzieć na pogarszającą się sytuację humanitarną na Ukrainie - przekazało w raporcie Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).

Intensywne działania zbrojne zapoczątkowane 24 lutego rosyjską inwazją na Ukrainę sprawiły, że 17,7 mln osób potrzebuje obecnie pomocy humanitarnej; reprezentuje to wzrost o niemal 2 mln osób w porównaniu z kwietniem br. - podano w raporcie OCHA.

Denise Brown, zajmująca się w tej organizacji pomocą udzielaną Ukrainie, wezwała w poniedziałek społeczność międzynarodową do dalszego wspierania państwa pogrążonego w "bezprecedensowym kryzysie humanitarnym". Kwota 4,3 mld dol. - podniesiona z wcześniej prognozowanych 2,25 mld dol. - miałaby pokryć wystarczyć na umożliwienie działania przebywającym na Ukrainie pracownikom organizacji pomocowych do grudnia 2022 roku.

Lotnictwo Rosji skupia się na atakowaniu obiektów wojskowych na kierunku donieckim - podał sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Ukraińskie lotnictwo, jednostki rakietowe i artyleryjskie nadal skutecznie ostrzeliwują skupiska siły żywej, sprzętu wojskowego rosyjskich okupantów oraz składy amunicji. W wyniku strat ludzkich, wróg w wielu rejonach odmawia udziału w walce i ucieka się do sabotażu - dodał sztab.

W rosyjskim Uljanowsku rekrutuje się nauczycieli do batalionów ochotniczych, które mają być wysłane na Ukrainę - informuje kanał Baza. Do dwóch batalionów szuka się ok. 400 bojowników.

Baza wskazuje, że nauczycielom oferuje się półroczny kontrakt. Interesującym jest, że proponowane miesięczne wynagrodzenie za udział w "operacji specjalnej" (jak Rosjanie nazywają inwazję) jest 10-krotnie wyższe, niż dla innych ochotników z Uljanowska.

Rosja może wykorzystywać jednostki złożone z więźniów do kontrolowania ludności na okupowanych terytoriach Ukrainy - poinformował amerykański Instytut Badań nad Wojną.

Niedawno zmobilizowane rosyjskie bataliony są prawdopodobnie gorzej wyszkolone, mniej profesjonalne i bardziej brutalne wobec okupowanej ludności niż zawodowi rosyjscy żołnierze, a nawet poborowi, którzy przeszli formalne szkolenie wojskowe przed ich rozmieszczeniem - napisano w raporcie.

ISW wskazuje, że wykorzystywanie więźniów może ograniczyć wpływ władz okupacyjnych oraz zwiększyć poparcie dla ruchów oporu wobec Rosjan.

Po wojnie, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie, nie powinien zostać ani tlący się konflikt, ani zamrożony. Ukraina musi odzyskać wszystko, co Rosja tymczasowo zagarnęła, a państwo, które dokonało agresji, musi zostać ukarane za swoją zbrodnię - napisał w poniedziałek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie.

Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości. Jedynie wyraźna porażka agresora, odebranie mu wszelkiej zdobyczy oraz odpowiedzialność prawna na forum międzynarodowym może zapobiec wybuchowi jakiejkolwiek następnej wojny - podkreślił ukraiński prezydent.

To właśnie nad tym pracują nasi dyplomaci, Biuro Prezydenta, członkowie rządu oraz absolutnie wszyscy, którzy działają na rzecz pociągnięcia Rosji do politycznej, gospodarczej i prawnej odpowiedzialności z powodu jej agresji. Broniąc naszego państwa, automatycznie bronimy wszystkich, którym już zagroziło lub może zagrozić terrorystyczne państwo rosyjskie - dodał.

Ambasada Ukrainy w Libanie poinformowała, że ostateczny nabywca odmówił zakupu ukraińskiej kukurydzy, która miała być przetransportowana z Odessy do portu w Trypolisie w Libanie (nie mylić z Trypolisem w Libii).

Statek Razoni przewozi 26 tys. ton kukurydzy. Jak podają dyplomaci, kupujący w Libanie odmówił przyjęcia towaru, powołując się na ponad pięciomiesięczne opóźnienie w dostawie.

Ukraińcy szukają innego odbiorcy. Statek Razoni jest obecnie u wybrzeży Turcji.

Ukraińskie ministerstwo gospodarki opracowało metody ustalania strat poniesionych przez przedsiębiorstwa w wyniku rosyjskiej inwazji. Firmy będą mogły w ten sposób obliczyć wysokość szkód majątkowych czy utracony zysk.

Jak podaje resort, informacje te będą mogły być wykorzystywane w postępowaniach przeciwko Rosji oraz przy składaniu wniosków o odszkodowanie.