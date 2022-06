Ukraińcy ponieśli duże straty na frontach w Donbasie i obwodzie charkowskim na wschodzie kraju - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Wiceminister obrony Anna Maliar stwierdziła z kolei, że Ukraina otrzymała zaledwie 10 proc. wnioskowanej pomocy wojskowej od Zachodu. Najważniejsze wydarzenia ze 112. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

07:39

Po ponad miesiącu ciężkich walk siły rosyjskie kontrolują obecnie większość Siewierodoniecka. Rosyjska taktyka wojny miejskiej, polegająca na intensywnym użyciu artylerii, spowodowała duże straty uboczne w całym mieście. Oddziały ukraińskich sił zbrojnych wraz z kilkuset cywilami schroniły się w podziemnych bunkrach na terenie zakładów chemicznych Azot w strefie przemysłowej miasta. Siły rosyjskie prawdopodobnie pozostaną w Azocie i okolicach, dopóki ukraińscy bojownicy będą przebywali pod ziemią. To prawdopodobnie tymczasowo uniemożliwi Rosji ponowne skierowanie tych jednostek do działań w innych miejscach. Jest bardzo mało prawdopodobne, by podczas pierwotnego planowania inwazji Rosja spodziewała się tak silnego oporu lub tak powolnego, wyniszczającego konfliktu - napisał brytyjski resort obrony.

07:38

Ukraińscy żołnierze w ciągu ostatniej doby zmusili Rosjan do odwrotu na dwóch kierunkach działań zbrojnych w obwodzie donieckim na południowym wschodzie kraju - podał sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

W okolicach miejscowości Nowopawliwka i Bachmut Ukraińcy odparli natarcie nieprzyjaciela i zmusili go do wycofania się na wcześniejsze pozycje - podał sztab.

W Donbasie trwają walki w miastach Siewierodonieck i Toszkiwka - dodało ukraińskie dowództwo.

06:57

W ciągu zaledwie jednego dnia na kierunku południowym najeźdźcy stracili ponad 70 żołnierzy i oficerów, a także ponad 60 sztuk sprzętu, w tym śmigłowiec, działo samobieżne Pion, wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową Grad, trzy haubice, a także 19 pojazdów opancerzonych i 33 pojazdy kołowe - podało Dowództwo Operacyjne Południe ukraińskiej armii.

06:54

Na obecnym etapie wojny jakiekolwiek negocjacje z Rosją są niemożliwe - powiedział doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak.

Dla nas każdy obecny proces pokojowy, który byłby podobny do porozumienia z lat 2014-2015, grozi odroczoną wojną. Trzeba jasno zrozumieć, jeśli zatrzymamy się tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, to nie będzie pieniędzy, inwestycji. Ukraina zgnije gospodarczo. Nikt nie zainwestuje w kraj z odroczoną wojną - powiedział.

Jeśli Rosja przegra, to rozpocznie się proces transformacji, będzie okazja do dialogu partnerskiego. Dialog z obecną elitą możliwy jest tylko z pozycji siły - powiedział.

Wideo youtube

06:43

Rosja rozważa zwiększenie liczby zmobilizowanych w celu zrekompensowania utraty żołnierzy na froncie w Ukrainie - wynika z raportu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Według analityków Moskwa może uprościć wymagania dla rekrutów.

06:30

Litwa dostarczy Ukrainie amunicję do drona Bayraktar. Wilno uzgodniło proces z producentem uzbrojenia.

Pod koniec maja Litwini uruchomili zbiórkę na zakup drona dla Ukraińców. Turecka firma Baykar postanowiła więc przekazać uzbrojenie za darmo.

05:53

Rosyjskie ministerstw obrony zaproponowało ukraińskim żołnierzom w zakładach Azot w Siewierodoniecku złożenie broni.

Moskwa zadeklarowała także, że w środę otworzy korytarz humanitarny dla znajdujących się w zakładach cywilów. Będą mogli oni wyjechać do miasta Swatowo w tzw. Ługańskiej Republice Ludowej. Strona ukraińska chce, by obywateli ewakuowano do Lisiczańska, będące pod kontrolą Kijowa.

05:49

Ukraina otrzymała od krajów zachodnich tylko 10 proc. wnioskowanej pomocy wojskowej - poinformowała wiceminister obrony kraju Anna Maliar. Stwierdziła, że konieczne jest przyspieszenie działań i wyznaczenie terminów jej dostarczenia.

Niestety, nie możemy czekać zbyt długo, bo sytuacja jest bardzo trudna - powiedziała.

05:21

W rejonie dniepropietrowskim w nocy rosyjskie wojska ostrzelało z wyrzutni Uragan miasto Apostołowo - poinformował mer Andrij Osa. Zginęły cztery osoby.

05:18

Armia ukraińska prowadzi ofensywę w kierunku Chersonia. Jej celem jest zdobycie Czornobajiwki oraz Tomyny Bałki.

05:14

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły skład amunicji i zakład napraw rosyjskiego sprzętu wojskowego w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim - poinformował doradca gubernatora Serhij Chlan.

05:12

Zełenski polecił dowództwu Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzenie kontroli w armii po doniesieniach, że żołnierzom brakuje środków ochrony osobistej.

05:00

Ponieśliśmy bolesne straty w Donbasie - oświadczył we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Niestety są straty. Są one bolesne. Ale trzeba się trzymać. To nasze państwo - oznajmił.

Zełenski dodał, że donbaski kierunek jest kluczowy pod względem tego, kto będzie dominować w najbliższych tygodniach.

Mamy też bolesne straty w obwodzie charkowskim, gdzie rosyjska armia próbuje umocnić swoje pozycje. Walki o ten kierunek trwają i trzeba jeszcze walczyć - ostro bić się o pełne bezpieczeństwo dla Charkowa i obwodu - przekazał prezydent.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Zełenski mówił, że Ukraina traci na froncie 100-200 żołnierzy dziennie.