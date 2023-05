Doradca Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że ukraińska kontrofensywa trwa już od kilku dni. Jewgienij Prigożyn szef najemniczej rosyjskiej Grupy Wagnera w najnowszym nagraniu ogłosił, że wycofuje swoje siły z ukraińskiego Bachmutu. W czwartek Rosjanie przeprowadzili zmasowany nalot na Kijów przy użyciu dronów Shahed. Atak został odparty - poinformowały lokalne władze. Był to już dwunasty atak na stolicę od początku maja. W tym artykule zbieramy najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie

Kontrofensywa nie może rozpocząć się o konkretnej godzinie, wcześniej wybranego dnia przez "przecięcie wstęgi" - "ogranicza nas biurokracja" - tłumaczy Mychajło Podolak w rozmowie z włoską telewizją RAI. Doradca Zełenskiego przyznał oprócz tego:

"Kontrofensywa trwa od kilku dni, to intensywne działania wojenne na 1500 km granicy, ale one już się już rozpoczęły. Nie chcemy uderzyć na terytorium Rosji, użyjemy broni, którą nam daliście, do zniszczenia rosyjskich pozycji na terytoriach okupowanych przez Moskwę, w tym w Donbasie i Krymie".