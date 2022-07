Kraje UE zamroziły rosyjskie aktywa o łącznej wartości 13,8 mld euro. Do 34 wzrosła liczba ofiar, które zginęły w ostrzelanym w sobotę przez sił rosyjskie bloku mieszkalnym w mieście Czasiw Jar. Jedną z nich jest 9-letni chłopiec. Po dzisiejszych ostrzałach Mikołajowa rannych zostało 12 osób. Dziś jest 139. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

12:58

Osiem zagranicznych statków handlowych przybyło przez Dunaj do Ukrainy, aby odebrać transporty zboża z tego kraju - poinformowały rumuński dziennik “Adevarul" i ukraińska agencja Ukrinform. To pierwsza od wybuchu wojny wyprawa zagranicznych statków do ukraińskich portów, a umożliwiło ją niedawne odbicie przez siły Ukrainy strategicznie położonej Wyspy Węży na Morzu Czarnym - zauważa gazeta.

12:32

W ukraińskim ataku pod Szachtarskiem w samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę Donieckiej Republice Ludowej (DRL) na wschodzie Ukrainy zginęli niemal wszyscy zastępcy dowódcy rosyjskiej 106. dywizji powietrznodesantowej; jedyny, który przeżył, jest ciężko ranny - poinformował Wydział Komunikacji Strategicznej armii Ukrainy.

Ostrzał został przeprowadzony z amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS.

Ukraińskie media informowały w ostatnich dniach, że w ciągu minionych dwóch tygodni wojska Ukrainy zniszczyły co najmniej kilkanaście budynków koszarowych i magazynów amunicji przeciwnika na południu i wschodzie kraju, a także w samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej.

7 lipca dziennik "Wall Street Journal" ocenił, że ten sukces został osiągnięty dzięki dostawom na Ukrainę wyrzutni HIMARS. Wcześniej nie było bowiem możliwe precyzyjne ostrzeliwanie rosyjskich celów na tyłach frontu.

12:22

Komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział, że kraje UE zamroziły rosyjskie aktywa o łącznej wartości 13,8 mld euro, z czego 12 mld zostało zablokowanych przez pięć państw.

Nie sprecyzował, w których krajach zabezpieczono najwięcej aktywów. Zapowiedział, że będzie namawiać inne kraje członkowskie do podobnego postępowania.

11:55

Rosyjskie ostrzały Mikołajowa były zemstą za śmierć licznych dowódców wroga zabitych przez ukraińskie wojska, a także za zniszczone składy amunicji - ocenił szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

"Przyłożyli nam zdrowo o godzinie 4 rano. Dotychczas zidentyfikowano 19 rakiet wroga, w tym (wystrzelonych z systemów) Smiercz, Tornado-S. Łącznie mamy w mieście 24 ślady uderzeń. (Rosjanie) działają na zasadzie odwetu, (ponieważ) boją się, że ukraińskie wojska precyzyjnie ich (ostrzeliwują) i niszczą nie tylko składy z amunicją, ale też punkty dowodzenia razem z generałami" - ocenił Kim.

10:24

Do 12 wzrosła liczba rannych we wtorkowych rosyjskich ostrzałach Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Nie ma danych o ofiarach śmiertelnych. Jak dodał, wstępnie wiadomo o trafieniu w dwie placówki medyczne i budynki mieszkalne.

09:40

W ruinach zniszczonego w rosyjskim ostrzale budynku mieszkalnego w mieście Czasiw Jar znaleziono już 34 martwe osoby. Wśród zabitych jest dziewięcioletni chłopczyk.

Atak przeżyło co najmniej dziewięcioro mieszkańców bloku.

09:38

Ukraińskie siły przeprowadziły atak na rosyjski magazyn uzbrojenia w okupowanej Nowej Kachowce na południu kraju; w wyniku skutecznego ostrzału zginęło 52 żołnierzy wroga, zniszczono też skład amunicji - poinformowało dowództwo operacyjne Południe armii Ukrainy.

09:36

Rosyjskie wojska na Ukrainie mają coraz większy problem z zastąpieniem zabitych i rannych żołnierzy, co może zmusić ministerstwo obrony do sięgania do nietradycyjnych źródeł rekrutacji, jak personelu więziennego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:21

Zmasowany atak rakietowy na Mikołajów na południu Ukrainy. Z informacji napływających z tego miasta wynika, że wczesnym rankiem Rosjanie wystrzeli co najmniej kilka pocisków. Świadkowie mówią o co najmniej siedmiu eksplozjach. Rakiety miały spaść na domy mieszkalne i dwie placówki medyczne. Na razie wiadomo o 4 osobach rannych.

08:01

Ukraińscy partyzanci atakują władze okupacyjne na zajętych przez Rosję terenach; źródła ukraińskie potwierdzają, że zabito kolaborującego z Rosją zarządcę miasta w obwodzie charkowskim - napisano w raporcie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Mężczyzna zginął w wybuchu bomby, podłożonej w jego samochodzie. Według ISW był on powołanym przez Rosjan zarządcą miasta Wełykyj Burłuk. O jego śmierci informowały też rosyjskie media.

07:36

Około 150 żołnierzy kontraktowych z Buriacji zwolniło się ze służby na Ukrainie i wróciło do domów - poinformowało Radio Swoboda, powołując się na organizację Wolna Buriacja. Przed wyjazdem wojskowym grożono sprawami karnymi i przetrzymywano ich przez kilka dni na zamkniętym terenie - dodano.

Wcześniej - jak pisze Radio Swoboda - pojawiły się doniesienia o odmowie walki na Ukrainie pracowników Rosgwardii z Kabardo-Bałkarii i pracowników SOBR (sił specjalnych milicji) z Chakasji i obwodu kemerowskiego.

07:10

Ukraińskie siły "ostro zdławiły" próbę szturmu rosyjskiej armii w kierunku Dementijiwki w obwodzie charkowskim - pisze Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Strona ukraińska również odparła siły rosyjskie na kierunku słowiańskim. Jak czytamy w porannym komunikacie sztabu, rosyjska armia kontynuowała szturmowe działania, by polepszyć taktyczną pozycję w okolicach miejscowości Mazaniwka, Iwaniwka i Dołyna. "Wszystkie działania wroga w kierunkach wymienionych miejscowości były nieudane. Nasze wojska odepchnęły okupantów" - podkreślił sztab.