Rosjanie wypuścili nad Ukrainę balony napełnione helem, by prowokowały ukraińską obronę powietrzną. W niektórych regionach ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Pod atakowanym przez Rosjan Bachmutem trwają ciężkie walki. Według doniesień mediów ukraińskich Rosjanie próbują teraz otoczyć miasto z trzech kierunków. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow pozostanie na stanowisku. Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego zwiększają produkcję amunicji 155 mm, aby móc dalej wspierać Ukrainę w jej walce przeciwko Rosji i przekazać jej te pociski. Rosja gromadzi samoloty i śmigłowce w pobliżu granicy z Ukrainą, co wskazuje, że przygotowuje się do rzucenia ich do walki, aby wesprzeć zacinającą się ofensywę lądową – podaje „Financial Times”. Pod Ługańskiem, na okupowanym przez siły rosyjskie terytorium na wschodzie Ukrainy, znaleziono dziesiątki świeżo wykopanych grobów, w których najpewniej pochowani są najemnicy z rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej tzw. Grupy Wagnera. To 357. dzień wojny rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Witalij Hanczew, który po zajęciu przez Rosjan obwodu charkowskiego kierował tamtejszą administracją okupacyjną utrzymuje, że Rosjanie planują znów zająć miejscowości tego regionu wyzwolone przez Ukraińców podczas kontrofensywy w 2022 r. - podał portal Meduza. - Ukraińcy w ciągu ostatniej doby uderzyli punkt kontrolny Rosjan, sześć magazynów amunicji i dwie stacje komunikacyjne - wynika z podsumowania ukraińskiego sztabu generalnego. Z kolei w ciągu doby Rosjanie ostrzelali dziewięć ukraińskich regionów. - Obrona Bachmutu ma sens strategiczny mimo kosztów, jakie ponosi Ukraina, Kreml bowiem został zmuszony do zaangażowania tam najemników z Grupy Wagnera i wartościowych sił powietrznodesantowych - ocenia Instytut Studiów nad Wojną. - Naukowcy z Yale opublikowali raport, który przedstawia szeroko zakrojoną, systematyczną i zaplanowaną akcję polegającą na wywozie dzieci w głąb Rosji, "reedukacji" oraz przymusowych adopcjach i przydzielaniu do rodzin zastępczych. 21:53 Za 6-8 tygodni skończą się zagraniczne szkolenia ukraińskich żołnierzy - poinformował Mykoła Sałamcha, podpułkownik rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińcy szkolą się z obsługi wozów piechoty i czołgów. Ćwiczenia odbywają się między innymi w Polsce. 21:05 Pod Ługańskiem, na okupowanym przez siły rosyjskie terytorium na wschodzie Ukrainy, znaleziono dziesiątki świeżo wykopanych grobów, w których najpewniej pochowani są najemnicy z rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej tzw. Grupy Wagnera - pisze w środę rosyjska redakcja BBC. W miejscowości Kirowka pod Ługańskiem na początku lutego na cmentarzu zauważono 42 świeżo wykopane groby. Lokalni mieszkańcy powiedzieli, że groby nie są przez nikogo odwiedzane, nie znali też żadnego z pochowanych tam mężczyzn. Pomyśleliśmy - a co jeśli ci ludzie tu leżą, a ich bliscy nawet o tym nie wiedzą. Zrobiliśmy zdjęcia wszystkich grobów, zaczęliśmy je udostępniać w grupach poświęconych poszukiwaniu osób zaginionych. I już dziewięć osób mi odpowiedziało. Nawet nie wiedzieli, że ich bliscy nie żyją. Szukali ich, czekali na jakieś informacje - powiedziała BBC jedna z kobiet, które znalazły pochówki. BBC wyszukała w źródłach informacje o 37 mężczyznach, których dane pokrywają się z tymi z tabliczek na grobach. 35 z nich to Rosjanie, jeden był obywatelem Białorusi i jeden urodził się w Uzbekistanie. Serwis znalazł wyroki sądowe wobec 20 z nich. Z dokumentów wynika, że mężczyźni powinni obecnie odbywać karę więzienia. 20:43 W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy wojny na Ukrainie Rosja straciła prawie 40 proc. posiadanej przed inwazją floty czołgów, przy czym w przypadku tych bardziej zaawansowanych ten odsetek sięga 50 proc. - ocenił Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS). IISS szacuje, że liczba rosyjskich czołgów będących w stanie gotowości bojowej, czyli bez tych w magazynach, spadła z ok. 3800 do ok. 2350, czyli o 38 proc., przy czym szczególnie dotkliwe straty dotyczą czołgów T-72B3 i T-72B3M, będących zmodernizowaną wersją T-72. W tym przypadku straty oceniane są na nawet 50 proc. przedwojennego stanu posiadania Rosji. Według ocen IISS Ukraina straciła nie więcej niż 700 czołgów, ale liczba czołgów, które są w jej posiadaniu, zwiększyła się - z 858 do 953, co wynika z tego, że około 500 czołgów zdobyła na polu bitwy od wojsk rosyjskich, a ponadto otrzymała znaczącą liczbę starych sowieckich czołgów od Polski, Czech i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nadal jednak, jak wskazano, Rosja ma ponad dwukrotnie większą liczbę czołgów, przy czym ta różnica nie uwzględnia starych czołgów znajdujących się w rosyjskich magazynach, których liczbę ocenia się obecnie na 5000. 20:37 W niektórych oddziałach rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera straty na Ukrainie sięgają 80 procent - poinformowała rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk. Ewakuacja zabitych i rannych jest ograniczona albo nie jest wcale prowadzona - dodała. 19:41 Analiza zdjęć satelitarnych prowadzi do wniosku, że umocnienia wojskowe w obwodzie briańskim w Rosji powstają już na terenach oddalonych o 60 km od granicy z Ukrainą; jest to nowość, ponieważ takie konstrukcje obserwowano dotychczas w odległości 10-20 km od granicy - powiadomiło Radio Swoboda. Okopy powstały nieopodal miejscowości Alionowka, położonej kilka kilometrów na południe od linii kolejowej wiodącej do miasta Klińce. Właśnie m.in. tam rosyjska armia zgromadziła swoje oddziały i sprzęt wojskowy tuż przed inwazją na Ukrainę, rozpoczętą w lutym ubiegłego roku. Jak podkreśla Radio Swoboda, w Alionowce nie zaobserwowano żadnych obiektów militarnych ani rozmieszczonego tam uzbrojenia. Okopy wykopano w szczerym polu, a wieś, która systematycznie się wyludnia i obecnie liczy około 100 mieszkańców, była dotąd znana głównie ze składowiska radioaktywnego torfu. Niebezpieczne odpady zostały tam przywiezione w 1986 roku po katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu. 18:19 W mieście Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy znaleziono w różnych miejscach ciała 27 osób zabitych podczas rosyjskiej okupacji - informuje portal Ukrainska Prawda, cytując lokalne media. Na znalezionych zwłokach są oznaki nienaturalnej śmierci, takie jak rany postrzałowe czy urazy spowodowane wybuchami amunicji. Snihuriwka została odbita z rąk rosyjskich przez ukraińską armię w listopadzie. Lokalne media później informowały, że rosyjskie siły okupacyjne zorganizowały w mieście katownie, do których trafiała miejscowa ludność. 16:40 "Państwo rosyjskie stworzyło przyspieszoną ścieżkę adopcyjną ukraińskich dzieci. Cel jest oczywisty - to indoktrynacja. W gruncie rzeczy niczym się to nie różni od praktyk stosowanych przez III Rzeszę" - mówił w internetowym Radiu RMF24 Michał Potocki, reporter "Dziennika. Gazety Prawnej" i autor książek o sytuacji w Ukrainie. Jak podkreślał rozmówca Tomasza Terlikowskiego, za akcją wywozu i indoktrynacji ukraińskich dzieci stoi Maria Lwowa-Biełowa, pełnomocniczka prezydenta Rosji ds. praw dzieci. Zobacz również: Rosjanie wywożą ukraińskie dzieci. "Cel jest oczywisty" 15:38 Ukraina ma "naprawdę duże szanse" na przejęcie inicjatywy na polu bitwy - powiedział w Brukseli sekretarz obrony USA Lloyd Austin po spotkaniu ministrów obrony państw NATO. 15:35 Pod atakowanym przez Rosjan Bachmutem trwają ciężkie walki. W ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili 119 ludzi, kolejnych 163 zostało rannych - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty. Jak dodał, na kierunku Bachmutu doszło do 25 starć bojowych. Rosjanie przeprowadzili 103 ostrzały z różnego typu uzbrojenia, artylerii i systemów rakietowych. Według doniesień mediów ukraińskich z wtorku Rosjanie próbują teraz otoczyć Bachmut z trzech kierunków. Walki toczą się na terenie dacz podmiejskich. Kontyngent ukraiński w mieście wciąż otrzymuje dostawy, w tym trasą Kostiantyniwka-Bachmut, biegnącą na zachód od Bachmutu. Według niektórych doniesień Rosjanie zyskali kontrolę ogniową nad tą trasą, ale siły ukraińskie korzystają z objazdów. 15:31 Licząca 192 cywilów grupa obywateli Ukrainy zakończyła szkolenia w bazie wojskowej w Toledo. Osoby te zostaną teraz włączone do ukraińskich sił zbrojnych walczących z rosyjską inwazją. Podczas pobytu w hiszpańskiej bazie Ukraińcy przeszli m.in. ćwiczenia strzeleckie, z zakresu cyberbezpieczeństwa, ratowania ofiar wypadków bojowych, a także rozminowywania terenu. Niektórzy uczyli się też obsługi systemu przeciwrakietowego Hawk, który Kijów otrzymał od armii Hiszpanii. W najbliższych dniach, jak podają hiszpańskie media, należy spodziewać się przybycia drugiej około 200-osobowej grupy Ukraińców na szkolenia wojskowe w bazie treningowej hiszpańskiej armii w Toledo. Ukraińcy na szkoleniu w Toledo / Ismael Herrero / PAP/EPA 15:29 Rząd Szwajcarii uznał konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów i przekazanie ich Ukrainie na poczet reparacji za sprzeczną z konstytucją. Przeciwko konfiskacie opowiedziały się też szwajcarskie banki. 15:27 "Rozmawialiśmy na temat koalicji donatorów czołgów Leopard 2. Chcę powiedzieć, że skompletowaliśmy batalion Leopardów 2A4; to było zadanie, które sobie postawiłem, i zakończyło się ono sukcesem" - ogłosił szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Jak podał, do koalicji dołączyły m.in. Norwegia, Kanada i Hiszpania. Zobacz również: Batalion leopardów dla Ukrainy skompletowany. Ile maszyn przekażą poszczególne kraje? 15:21 Rosjanie wypuścili nad Ukrainę balony napełnione helem, by prowokowały ukraińską obronę powietrzną. Jak poinformował rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat, w związku z pojawieniem się takich balonów nad obwodem kijowskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Zobacz również: Balony nad Ukrainą. Rosjanie prowokują 15:16 Zjednoczone Emiraty Arabskie to plac zabaw dla bogatych Rosjan, którzy kupują w Dubaju już więcej nieruchomości niż Brytyjczycy i Hindusi. Dubaj przekształcił się "Dubajgrad", napisał holenderski dziennik "De Telegraaf". Emiraty często korzystają na międzynarodowych kryzysach, które przyczyniają się do wzrostu ich zamożności. Zobacz również: "Dubajgrad" - plac zabaw dla bogatych Rosjan 15:15 Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił mnie o pozostanie na dotychczasowym stanowisku - poinformował w rozmowie z agencją Reutera minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. W ostatnich tygodniach niektórzy przedstawiciele władz w Kijowie zapowiadali rychłą dymisję tego polityka i powierzenie mu innej funkcji w rządzie. Zobacz również: Reznikow zostaje na stanowisku ministra obrony Ukrainy 14:40 Kraje sojusznicze NATO zwiększają produkcję amunicji 155 mm, aby móc dalej wspierać Ukrainę w jej walce przeciwko Rosji i przekazać jej te pociski - oświadczył na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. 14:23 Alarmy przeciwlotnicze w niektórych regionach Ukrainy. 14:04 Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w Kijowie. Mieszkańcy powinni skierować się do schronów. 13:50 Na kierunku miasta Kreminna, gdzie przebiega front w obwodzie ługańskim, a także koło Biłohoriwki, Rosjanie nasilili ataki - poinformował szef regionu Serhij Hajdaj. Zapewnił, że Rosjanom nie udało się przedrzeć do granicy administracyjnej obwodu. Dodał następnie, że pojawiły się doniesienia, że Rosjanie odepchnęli oddziały ukraińskie za granicę obwodu ługańskiego. "Nie jest to zgodne z rzeczywistością" - zapewnił szef obwodu. 13:46 Donieck po rosyjskim ostrzale. 13:21 Ukraina potrzebuje kilku miesięcy, by w pełni przygotować się do wyzwolenia jej terytoriów znajdujących się pod okupacją rosyjską - powiedział minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla agencji Ukrinform. Odnosząc się do zadeklarowanego przez partnerów Ukrainy wsparcia jej obrony przeciwlotniczej Reznikow powiedział, że "radary, które Ukraina ma otrzymać" nadejdą w miesiącach wiosennych. 12:58 Federalne Biuro Sprawiedliwości Szwajcarii wydało oświadczenie, w którym wskazuje, że przejęcie rosyjskich aktywów naruszałoby szwajcarską konstytucję. 12:52 Z atakowanego przez rosyjskie wojska, zniszczonego Wuhłedaru w obwodzie donieckim ewakuowano ostatnie dziecko - 15-letniego syna miejscowego duchownego; w mieście wciąż pozostaje ponad 300 dorosłych, którzy kategorycznie odmawiają wyjazdu - poinformowała ukraińska policja. 12:46 "Rosja wysyła ciężki sprzęt i żołnierzy z mobilizacji do obwodu Ługańskiego, ale siły ukraińskie nadal bronią regionu"- napisał na Telegramie szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Wcześniej biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oceniła, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest trudna. 12:10 "Jeśli chodzi o wysłanie czołgów na Ukrainę, robimy, co możemy" - stwierdził w rozmowie z gazetą "Die Zeit" wicekanclerz Niemiec Robert Habeck. "Dostawy są opóźnione, ale pewne. Wszyscy się spodziewają potwornej ofensywy Rosji. Jesteśmy pod presją czasu" - dodał. Jednocześnie przyznał, że Niemcy nie będą dyskutować o wysłaniu na Ukrainę samolotów bojowych. 11:25 Unia Europejska i państwa członkowskie łącznie udzieliły Ukrainie pomocy militarnej na poziomie 12 miliardów euro - podkreślił wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell w środę w Parlamencie Europejskim. 11:18 Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że dziennikarze z nieprzyjaznych państw nie otrzymają akredytacji na orędzie Władimira Putina. Prezydent Rosji ma przemówić przed Zgromadzeniem Federalnym 21 lutego. 11:00 Zachodni sojusznicy mogą szybciej pomóc Ukrainie, wspierając ich pozycję na ziemi, a nie skupiając się na dostarczaniu odrzutowców, które wymagałyby miesięcy szkoleń i pokaźnej obsługi naziemnej - powiedział w środę brytyjski minister obrony Ben Wallace. 10:55 W rosyjskiej Dumie Siergiej Ławrow znów przekonuje, że zachodnie próby izolacji Rosji się nie powiodły. 10:38 To okrutne, że irańskie drony zabijają ukraińskich cywilów; po raz pierwszy proponujemy nałożenie sankcji na podmioty irańskie, w tym powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej - powiedziała podczas debaty w PE w Strasburgu szefowa KE Ursula von der Leyen. Przewodnicząca KE powiedziała, że Rosja wykorzystuje setki irańskich dronów na polach bitew na Ukrainie. 10:32 Obrona Bachmutu ma sens strategiczny mimo kosztów, jakie ponosi Ukraina, Kreml bowiem został zmuszony do zaangażowania tam najemników z Grupy Wagnera i wartościowych sił powietrznodesantowych - ocenia w środę amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). 09:50 We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 19,1 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 16,8 tys. osób - podała w środę Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,835 mln wjazdów do Polski i ponad 7,967 mln wyjazdów do Ukrainy. 09:40 Pentagon złożył zamówienie na produkcję amunicji 155 mm dla sił zbrojnych Ukrainy; pierwsze dostawy spodziewane są w marcu - poinformował w komunikacie amerykański departament obrony, na który we wtorek wieczorem powołała się agencja AFP. Francja i Australia zwiększą produkcję takich pocisków dla armii ukraińskiej.

09:31 Alarm przeciwlotniczy w obwodzie zaporoskim. 09:15 Amerykańska administracja rozważa przekazanie Ukrainie irańskiej broni, która miała trafić do wspieranych przez Teheran rebeliantów w Jemenie - poinformował w środę "Wall Street Journal".

Mowa jest o wysłaniu na Ukrainę ponad 5 tys. karabinów szturmowych, 1,6 mln sztuk amunicji, niewielkiej liczby pocisków przeciwpancernych i ponad 7 tys. zapalników zbliżeniowych przechwyconych w ostatnich miesiącach u wybrzeży Jemenu od przemytników współpracujących z Iranem. Byłby to bezprecedensowy krok, który pomógłby Kijowowi w walce z siłami rosyjskimi - donosi "WSJ". 09:00 Rosyjska armia planuje odzyskać wszystkie miejscowości w obwodzie charkowskim, z których w ubiegłym roku się wycofała - przekazał przedstawiciel wiernej Moskwie administracji obwodu. 08:30 Rano Rosjanie ostrzelali Kupiańsk. "Dzisiaj o godzinie 7:00 Kupyańsk znów znalazł się pod ostrzałem. Uszkodzone zostały trzy prywatne budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. Były pożary" - napisał Oleg Sinegubow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. 08:20 9 lutego podczas wizyty w zakładach w Omsku wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew wezwał do zwiększenia rosyjskiej produkcji czołgów. Później, 12 lutego Władimir Putin skrytykował wicepremiera odpowiedzialnego za przemysł zbrojeniowy. Putin w transmitowanym w telewizji spotkaniu zarzucił Denisowi Manturowi "wygłupianie się" i zażądał zwiększenia wysiłków na rzecz wspierania "specjalnej operacji wojskowej". Wysocy rangą przywódcy wojskowi są prawdopodobnie świadomi, że rosyjski przemysł zbrojeniowy staje się słabym punktem w związku z błędnymi założeniami dotyczącymi działań na Ukrainie. Produkcja militarna niemal na pewno nie dostarcza takiej ilości sprzętu dla ministerstwa obrony, która mogłaby uzupełnić braki w uzbrojeniu wynikające z potrzeb Rosji - czytamy w najnowszym raporcie brytyjskiego wywiadu. 08:00 Starając się ukryć swoje straty w wojnie z Ukrainą, Rosjanie palą ciała poległych w krematorium na anektowanym Krymie koło miejscowości Krasna Horka; działa ono przez całą dobę, spalane są tam ciała zabitych żołnierzy i najemników - podał ukraiński Sztab Generalny. "W rejonie miejscowości Krasna Horka w rejonie (odpowiednik powiatu - przyp. RMF FM) symferopolskim, na terenie tymczasowo okupowanego Krymu, przeciwnik ucieka się do spalania ciał, by ukryć liczbę zabitych" - podał sztab w porannym raporcie w środę. Jak opisuje, ciała zabitych żołnierzy i najemników przywożone są ciężarówkami i "kremacja prowadzona jest całodobowo".

07:35 O doniesieniach "Financial Times" dotyczących ruchów Moskwy, piszemy tutaj: Zobacz również: Rosja przerzuca samoloty i śmigłowce w pobliże granicy z Ukrainą 07:26 Na 22 lutego zwołano nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Federalnego (izba wyższa rosyjskiego parlamentu). 07:10 Od 24 lutego 2022 do 15 lutego 2023 wojsko Ukrainy zlikwidowało około 139 770 rosyjskich żołnierzy, a tylko w ciągu ostatniej doby - 690 Rosjan. 06:36 Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w obwodach donieckim i charkowskim. 06:31 Więcej o ukraińskich dzieciach wywożonych do Rosji piszemy w artykule: Zobacz również: Wstrząsający raport na temat ukraińskich dzieci. Rosja jak III Rzesza 06:16 "Rakiety i artylerzyści Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniego dnia uderzyli w punkt kontrolny wroga, dwa obszary koncentracji siły roboczej, sześć magazynów amunicji i dwie stacje komunikacyjne" - przekazało ukraińskie wojsko. 06:08 "Wróg, próbując przejąć pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim, nadal koncentruje swoje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach Kupiańsk, Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Szachtar" - przekazał sztab generalny ukraińskich wojsk. 05:43 Naukowcy z Yale opublikowali raport, z którego wynika, że w 43 obozach filtracyjnych Rosjanie przetrzymują i reedukują co najmniej 6000 ukraińskich dzieci. Wśród dzieci, które przetrzymuje Rosja są najmłodsi, którzy mają rodziców lub opiekuna prawnego, ci, których Rosja uznała za sieroty, i inni, którzy przebywali w ukraińskich instytucjach państwowych przed inwazją. Są też dzieci, których status prawny był niejasny z powodu wojny.

