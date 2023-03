Kanada przekaże Ukrainie kolejne dostawy uzbrojenia, w tym pociski artyleryjskie i rakiety dla obrony przeciwlotniczej. Choć od kilku miesięcy trwa bitwa o Bachmut, miasto jest zrujnowane, to wciąż pozostają w nim ok. 3 tysiące cywilów - przekazał szef donieckich władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Według ukraińskich danych od początku inwazji wojska rosyjskie przeprowadziły prawie 5000 ataków rakietowych i 3500 nalotów, odnotowano też 1100 ataków dronów. Czwartek, 16 marca 2023 r. to 386. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Ukraiński saper podczas patrolu we wsi Prochody w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA 06:14 "Wróg koncentruje swoje siły na kierunkach Łyman, Bachmut, Awdijiwka, Marjinka, Szachtarsk. W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 75 ataków we wskazanych kierunkach" - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 05:55 Od początku inwazji wojska rosyjskie przeprowadziły na terytorium Ukrainy prawie 5000 ataków rakietowych i 3500 nalotów, odnotowano też 1100 ataków dronów - poinformował w środę podczas spotkania Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa pierwszy sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Danyło Kubai. W sumie od początku wojny Federacja Rosyjska przeprowadziła prawie 5000 ataków rakietowych, prawie 3500 nalotów i prawie 1100 ataków dronów. Bez żadnego wojskowego sensu wojska rosyjskie kontynuują strategię bezsensownego niszczenia, obracając całe miasta w ruiny i zabijając niewinnych cywilów - powiedział Kubai, cytowany przez agencję Ukrinform.

05:45 Około 3 tysiące cywilów, w tym 33 dzieci, pozostaje w Bachmucie w obwodzie donieckim na Ukrainie, gdzie od miesięcy toczą się zaciekłe walki - poinformował w czwartek nad ranem szef donieckich władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Kyryłenko wyjaśnił, że cywile, którzy pozostają w Bachmucie, kategorycznie odmawiają ewakuacji. W związku z tym, jak podkreślił, przeprowadzana jest obowiązkowa ewakuacja dzieci i przynajmniej jednego z rodziców. "Ewakuacja obejmuje nie tylko Bachmut, ale całą linię frontu" - wyjaśnił. Przypomniał, że tydzień temu w Awdijiwce było 42 dzieci, a obecnie jest ich tam tylko 13.

05:30 Kanada przekaże Ukrainie kolejne dostawy uzbrojenia, w tym pociski artyleryjskie i rakiety dla obrony przeciwlotniczej - poinformowała w komunikacie w środę minister obrony Anita Anand po spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy. Ukraina otrzyma od Kanady ok. 8 tys. pocisków kalibru 155 mm i 12 rakiet przeciwlotniczych z zapasów kanadyjskiej armii, które mają wesprzeć siły obrony przeciwlotniczej. Kanada przekaże też ponad 1800 sztuk pocisków ćwiczebnych kalibru 105 mm, dla czołgów Leopard 1 przekazywanych Ukrainie przez Danię, Holandię i Niemcy.