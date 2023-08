Nocne ataki rosyjskich dronów spowodowały "poważne" szkody w ukraińskim porcie Izmail nad Dunajem. W nocy Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę dronami. Kijowem wstrząsnęła serię wybuchów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza przystąpiła do akcji - poinformował na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko. Nie ma ofiar. Rosjanie przeprowadzili też atak na port w Odessie. Przed godziną 7:00 (czasu polskiego) na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy związany ze startem rosyjskiego MiG-a 31K. Środa, 2 sierpnia to 525. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

13:16

Władze Ukrainy przygotowały plany na szczyt dotyczący ukraińskiej formuły pokojowej zakończenia rosyjskiej inwazji - oświadczył w środę na Facebooku Ihor Żowkwa, zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkanie, w którym ma nie brać udziału Rosja, odbędzie się w sobotę i niedzielę w Arabii Saudyjskiej.

Ważne, by były to nie tylko konsultacje, tylko wyraźny postęp na drodze do celu: realizacji ukraińskiej formuły pokojowej i jej kluczowych zadań - oznajmił Żowkwa.

12:47

Ukraińskie Ministerstwo Obrony zaktualizowało informacje o stratach rosyjskich wojsk.