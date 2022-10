W wyniku ataku wojsk ukraińskich w ogniu stanął magazyn ropy w rosyjskim Biełgorodzie. Dwójka Rosjan, kobieta związana z FSB i mężczyzna współpracujący z grupą Wagnera, poprosiła o azyl polityczny we Francji. Rosjanie przeprowadzili nad ranem atak rakietowy na jedną z miejscowości obwodu kijowskiego - poinformował szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksij Kułeba, nie wymieniając jej nazwy. Pod ostrzałem znalazło się jeszcze Zaporoże i obwód nikopolski. Białoruś przekazała Rosji w ciągu tygodnia co najmniej 67 czołgów T-72A - szacują blogerzy z projektu Biełaruski Hajun. Pentagon poinformował w piątek o kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy wartej 725 mln dolarów. W zestawie znalazło się m.in. ponad 200 pojazdów Humvee (HMMWV), rakiety przeciwradarowe HARM i amunicja do systemów HIMARS. Najważniejsze informacje z 234. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z soboty 15.10.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia wojenne w centrum Kupiańska, na zdjęciu z 14 października / Viacheslav Ratynskyi / PAP

14:55

Nagranie z białoruskiego miasta Orsza. Przez miasto przejeżdża prawdopodobnie kolejny eszelon z białoruskimi czołgami do Rosji.

14:45

Płonie magazyn ropy w rosyjskim Biełgorodzie. Wcześniej w rejonie aktywowana została obrona przeciwlotnicza.

14:36

W piątek do milionów obywateli Węgier zostały wysłane formularze w ramach zorganizowanych przez rząd narodowych konsultacji. Tym razem poproszono ich o wyrażenie opinii na temat sankcji nakładanych przez Unię Europejską na Rosję w związku z wojną na Ukrainie.

14:21

Wskutek rosyjskiej agresji w piątek na Ukrainie zginęło pięciu cywilów, a 11 zostało rannych - poinformował w sobotę Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy. Znaleziono też zwłoki sześciu osób, które zginęły wcześniej.

W obwodzie dniepropietrowskim ranne zostały dwie osoby, w zaporoskim dwie zginęły, a jedna została ranna, w charkowskim zginęła jedna osoba i jedna została ranna, jedna osoba została też ranna w obwodzie chersońskim - przekazał Tymoszenko.

W obwodzie donieckim w Donbasie zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych; znaleziono tam też zwłoki sześciu osób, które zginęły wcześniej - uzupełnił.

14:10

Stowarzyszenie Heinrich Heine Kreis z niemieckiego Düsseldorfu przyznało braciom Kliczko tegoroczną nagrodę za odwagę cywilną. Witalij i Wołodymyr prezentują "odważne wspólne działanie na rzecz utrzymania codziennego życia ludzi na Ukrainie, nie zważając na zagrożenie własnego życia" - napisano w uzasadnieniu wyróżnienia.

14:02

Aktywna obrona przeciwlotnicza nad rosyjskim obwodem biełgorodzkim przy granicy z Ukrainą.

13:44

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow powiedział, że od początku wojny armia rosyjska nie jest w stanie niczym zaskoczyć Ukraińców. "Wszystkie działania okupantów były przewidywalne" - zaznaczył Budanow.

13:30

W rejonie Sewastopola na Krymie aktywowany został dziś mobilny rakietowy system obrony wybrzeża K300P Bastion-P.

13:08

We wsi Kozacza Łopań w obwodzie charkowskim, która przez pół roku była okupowana przez wojska rosyjskie, znaleziono ciała dwóch mężczyzn ze śladami tortur - podała w sobotę prokuratura. Według wstępnej oceny, są to ofiary rosyjskich żołnierzy.

Ciała noszące ślady złamania kości czaszek i żeber znajdowały się w jednym grobie na lokalnym cmentarzu.

12:49

Po prawie ośmiu latach pełnienia funkcji ambasadora Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk wyjechał w sobotę z Berlina do Kijowa, gdzie ma objąć nowe stanowisko w ministerstwie spraw zagranicznych. Jego następca, Ołeksij Makejew, spodziewany jest w Berlinie w poniedziałek - pisze agencja dpa.

12:44

12:35

O azyl polityczny we Francji poprosiła dwójka Rosjan: kobieta związana z Federalną Służbą Bezpieczeństwa i mężczyzna współpracujący z firmą najemniczą zwaną grupą Wagnera. Oboje składają zeznania przed śledczymi - podał niezależny portal rosyjski Insider.

11:43

Ze względu na rosnącą liczbę ataków, Rosgwardia wzmocniła bezpieczeństwo komisariatów wojskowych w Moskwie i wielu innych miastach - donosi NEXTA.

Od początku wojny w Rosji podpalono około 70 komisariatów wojskowych i budynków administracyjnych.

11:37

W Kijowie ponownie rozległ się alarm przeciwlotniczy.

11:18

Rosyjscy żołnierze docierają na Białoruś. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oznajmił w poniedziałek, że Rosja i Białoruś zgodziły się na rozmieszczenie wspólnej regionalnej grupy wojsk. Decyzja ta ma mieć związek z "zaostrzeniem sytuacji na zachodnich granicach państwa".

10:54

Rakieta V2 była nazywana przez niemieckich nazistów podczas II wojny światowej "wunderwaffe" (cudowną bronią - przyp. red.) - szef Urzędu Kanclerskiego Wolfgang Schmidt użył teraz tego określenia podczas debaty na temat ewentualnej dostawy niemieckich czołgów na Ukrainę. Wzbudziło to oburzenie nie tylko w kręgach polityków opozycji.

Opozycyjna chadecka Unia CDU/CSU ostro skrytykowała wypowiedź szefa Urzędu Kanclerskiego. To bardzo przerażające wypowiedzi, które - mam nadzieję - nie mogą być oficjalnym stanowiskiem rządu Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ świadczą o przerażającej ignorancji - powiedział berlińskiemu dziennikowi "Tagesspiegel" ekspert CDU ds. polityki zagranicznej Roderich Kiesewetter.

Używanie terminu broń V (Vergeltungswaffe), czyli broń odwetowa, "świadczy o fatalnej ignorancji historycznej" - zaznaczył Kiesewetter. V2 była używana przez nazistowski reżim Hitlera przeciwko cywilnym celom w dużych miastach, takich jak Londyn czy Antwerpia, jako broń terroru - podkreślił.

Czołgi Leopard mogłyby natomiast zostać użyte zgodnie z prawem i legalnie, jako wspólna europejska inicjatywa "przeciwko rosyjskiej agresji wymierzonej głównie w cywilne cele na Ukrainie, która jest sprzeczna z prawem międzynarodowym" - uzupełnił Kiesewetter.

10:37

Białoruś przekazała Rosji w ciągu tygodnia co najmniej 67 czołgów T-72A - szacują blogerzy z projektu Biełaruski Hajun, monitorującego ruchy wojsk i uzbrojenia na terytorium Białorusi. Według informacji z piątku transport 22 czołgów widziano pod Mohylewem.

Zobacz również: Mińsk przekazał Rosji w ostatnim tygodniu 67 czołgów

10:25

Rosyjskie kanały na Telegramie donoszą, że znany komentator przebiegu konfliktu oraz stanu rosyjskiej armii Igor Girkin udał się na front z oddziałem ochotniczym.

10:21

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy odkryła w obwodzie chersońskim budynek, w którym mieściło się rosyjskie dowództwo. Oprócz materiałów propagandowych znaleziono dużą partię odzieży dziecięcej w stylu rosyjskich mundurów wojskowych.

10:06

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy świadczą o tym, że Rosja tak naprawdę już przegrała na polu bitwy dyplomatycznej; to ogromny sukces dyplomacji ukraińskiej i naszych partnerów, w tym Polski - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało w środę przeważającą liczbą głosów rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy. Za rezolucją opowiedziały się 143 kraje, przeciwko były Rosja, Syria, Korea Północna, Białoruś i Nikaragua. W czwartek rezolucję potępiającą działania Rosji przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

09:59

Moment poddania się rosyjskiego żołnierza w obwodzie chersońskim.

09:50

W obwodzie chersońskim ponownie rozgorzały ciężkie walki. Ukraińcy próbują przedostać się w kierunku miejscowości Myłowe.

09:33

Ukraiński operator przesyłu energii elektrycznej Ukrenergo poinformował, że poranny atak rakietowy wojsk rosyjskich poważnie uszkodził infrastrukturę energetyczną w obwodzie kijowskim. W związku z planowanymi przerwami w dostawie prądu, operator apeluje, by mieszkańcy ograniczyli zużycie energii, szczególnie w godzinach 17:00-23:00.

09:27

Zgodnie z danymi ukraińskiej armii, już 64 700 Rosjan zostało wyeliminowanych podczas walk. W bilans wliczają się zarówno zabici, jak i ranni oraz pojmani przez wojska ukraińskie.

08:58

Głęboko zakorzeniona korupcja i słaby system logistyczną są jednymi z głównych przyczyn słabych wyników rosyjskich wojsk w walkach na Ukrainie - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. Dodano, że wyposażenie zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy jest jeszcze gorsze niż sprzęt poprzednio wysłanych jednostek.

"Przez ostatnie dwa tygodnie na Ukrainę wysyłane są oddziały zmobilizowanych rosyjskich rezerwistów. Poziom ich sprzętu osobistego jest prawie na pewno niższy niż i tak słabe wyposażenie wcześniej rozmieszczonych jednostek" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Wielu rezerwistów będzie prawdopodobnie musiało samodzielnie zakupić kamizelki kuloodporne, zwłaszcza nowoczesny model 6B45, cena takiej kamizelki w rosyjskich sklepach internetowych wynosi obecnie równowartość 640 dolarów, w kwietniu - ok. 200 dolarów - dodano w komunikacie.

8:32

"Według naszych informacji do placówek medycznych na terenach okupowanych przyjmowanych jest wielu rannych. Np. do jednego ze szpitali w Doniecku w tym tygodniu przyjęto ok. 100 rannych. Szpitale są przepełnione w mieście Tokmak w obwodzie zaporoskim. Według informacji uzyskanych od mieszkańców, cywile nie są przyjmowani do szpitali z powodu braku miejsc i nadmiernego obciążenia pracą lekarzy" - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w sobotnim komunikacie.

Dodano, że "z powodu niskiej jakości opieki medycznej i braku pozwolenia dowództwa rosyjskich sił okupacyjnych na ewakuację na terytorium Rosji, śmiertelność wśród ciężko rannych przekracza tam 50 proc.".

"Wróg nie ustaje w atakach na infrastrukturę krytyczną i cywilną naszego kraju" - dodano w komunikacie. Według Sztabu, w ciągu ostatniej doby siły rosyjskie przeprowadziły sześć ostrzałów rakietowych, 30 lotniczych i 48 przy użyciu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Wojska ukraińskie z sukcesem odparły ataki sił rosyjskich w obwodzie donieckim; przeprowadziły także ok. 30 uderzeń, niszcząc 25 punktów koncentracji uzbrojenia wroga i trzy systemy przeciwlotnicze. Uzupełniono, że ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła też dziewięć dronów.



08:10

Nad ranem wojska rosyjskie ostrzelały z systemów rakietowych S-300 Zaporoże. Na miasto spadło około 10 rakiet. Wybuchły pożary po atakach używanych przez Rosjan irańskich dronów Shahed-136, ale zostały już ugaszone.

Szef administracji obwodowej Ołeksandr Staruch poinformował, że w wyniku ostrzałów doszło do zniszczeń obiektów infrastruktury energetycznej i przemysłowej. Trwa ustalanie danych o osobach poszkodowanych.

Telegram

08:07

"Rosjanie przez całą noc terroryzowali obwód nikopolski" - napisał na serwisie Telegram szef administracji obwodowej Wałentyn Rezniczenko. Jak poinformował, pod ostrzałami z systemów Grad, Uragan i ciężkiej artylerii znalazły się gminy: Nikopol, Marhanec i Czerwonohryhoriwka.

Na Nikopol spadło w nocy 50 pocisków, uszkodzonych jest ponad 10 bloków wielopiętrowych i domów prywatnych, sklepy, biura i samochody - dodał szef obwodu.

Telegram

08:04

Rosjanie przeprowadzili nad ranem atak rakietowy na jedną z miejscowości obwodu kijowskiego - poinformował szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksij Kułeba, nie wymieniając jej nazwy.

Kułeba zaznaczył, że według wstępnych danych nie ma ofiar. Zaapelował o pozostanie w schronach oraz niezamieszczanie w sieci zdjęć z miejsca ataku.

07:57

Zapowiedziane przez Kreml zawieszenie mobilizacji w Rosji wynika prawdopodobnie z potrzeby odciążenia komisji uzupełnień, tak by mogły się one zająć jesiennym poborem w Rosji - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:55

Od początku br. na Podkarpaciu legalną pracę podjęło 16 tys. 662 obywateli Ukrainy - podał Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Ponad 800 firm chce zatrudniać m.in. obywateli Ukrainy. Poszukiwani są głównie kierowcy, operatorzy koparko-ładowarek i wózków widłowych.

07:45

Z wojskowego punktu widzenia Rosja więcej korzyści ma z używania Białorusi jako zaplecza w wojnie przeciwko Ukrainie - ocenia Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie możemy jednak wykluczyć, że czysto psychologicznie Putin chce większego zaangażowania Łukaszenki, by podzielić z kimś odium agresora - dodaje.

Strona ukraińska nie widzi na razie sygnałów o tworzeniu na Białorusi zgrupowania uderzeniowego. Obiektywnie, co podkreślają rozmówcy Polskiej Agencji Prasowej, "nie widać takich działań", a ewentualne przygotowanie potrzebnego zgrupowania musiałoby zająć do kilku miesięcy i nie pozostałoby niezauważone.

07:16

Dzień, który minął, piątek 14 października to nasze święto, Dzień Obrońców Ojczyzny, święto naszej patronki Najświętszej Bogurodzicy i Dzień Kozaków - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu w piątek wieczorem. Podkreślił, że Ukraina pamięta o wszystkich swoich obrońcach i i nie zostawi żadnego z nich na pastwę wroga.

Chcę podziękować wszystkim, którzy składali dzisiaj życzenia sobie nawzajem i naszej armii, wszystkim naszym żołnierzom. Chcę podziękować wszystkim, którzy spędzili ten dzień tak jak wiele innych, na polu walki i na służbie - mówił ukraiński prezydent na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Zełenski przekazał ponadto, że podczas piątkowego święta odznaczył żołnierzy medalami, a także odwiedził rannych w szpitalu i podziękował personelowi medycznemu za ratowanie życia ukraińskich obrońców.

07:06

Firma Microsoft poinformowała w piątek o wykryciu nowej kampanii cyberataków ransomware przeciwko firmom transportowym i logistycznym w Polsce i na Ukrainie. Eksperci koncernu zauważyli podobieństwa do innych ataków grup powiązanych z rosyjskimi władzami.

07:04

Pentagon poinformował w piątek o kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy wartej 725 mln dolarów. W zestawie znalazło się m.in. ponad 200 pojazdów Humvee (HMMWV), rakiety przeciwradarowe HARM i amunicja do systemów HIMARS.

Ogłoszony pakiet jest już 23. transzą broni przekazanej Ukrainie z zasobów USA. W skład nowego weszły rakiety GMLRS do systemów artylerii rakietowej HIMARS, 23 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej 155mm, 500 sztuk naprowadzanych satelitarnie pocisków artyleryjskich Excalibur, 5 tys. pocisków RAAM zawierających miny przeciwpancerne, 5 tys. sztuk broni przeciwpancernej, rakiety przeciwradarowe powietrze-ziemia HARM oraz ponad dwieście pojazdów Humvee.

Opiewający na 725 mln dolarów zestaw broni oznacza, że od 24 lutego USA zadeklarowały się dostarczyć Ukrainie broń o łącznej wartości 17,5 mld dol.

Będziemy dalej wspierać naród Ukrainy, który broni swojej wolności i niepodległości z niezwykłą odwagą i nieskończoną determinacją. Zdolności, które dostarczamy, są pieczołowicie skalibrowane, by zrobić jak największą różnicę na polu walki na korzyść Ukrainy - oznajmił sekretarz stanu USA Antony Blinken.

07:02

300 czołgów i 1000 bojowych wozów piechoty znajduje się na szczycie "listy życzeń" uzbrojenia, o które ubiega się Ukraina - podał w piątek portal Politico, powołując się na dokument.

Według portalu, USA zamierzają skupić się na dostarczaniu artylerii, zostawiając kwestię obrony powietrznej Europejczykom.

07:01

07:00

Arabia Saudyjska przekaże Ukrainie 400 milionów dolarów na pomoc humanitarną, podała saudyjska państwowa agencja informacyjna SPA, dodając, że książę koronny Mohammed bin Salman zadzwonił w piątek w tej sprawie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Książę koronny wyraził gotowość królestwa do kontynuowania wysiłków mediacyjnych i wspierania wszystkiego, co przyczynia się do deeskalacji konfliktu, dodała SPA.