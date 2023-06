Rosji, w postaci "demilitaryzacji" Ukrainy, został w "znacznej mierze osiągnięty" - relacjonuje portal Ukrinform powołując się na agencję TASS. Rosyjskie agencje prasowe twierdzą, że w wyniku ukraińskiego ostrzału w obwodzie zaporoskim zginęły dwie osoby. Po sobotniej wizycie afrykańskiej delegacji prezydent Rosji Władimir Putin przekazał politykom, że ich propozycje dotyczące mediacji między Moskwą a Kijowem są niezrozumiałe. Wcześniej afrykański plan odrzucił Wołodymyr Zełenski. Premier Wielkiej Brytanii na konferencji, która odbędzie się w przyszłym tygodniu ma poprosi brytyjskich biznesmenów o to, by inwestowali w Ukrainie. Niedziela, 18 czerwca to 480. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ukraiński żołnierz w obwodzie donieckim / STRINGER / PAP/EPA 06:45 Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w sobotę w wywiadzie dla RT Arabic, że jeden z celów Rosji, w postaci "demilitaryzacji" Ukrainy, został w "znacznej mierze osiągnięty" - relacjonuje portal Ukrinform powołując się na agencję TASS. Pieskow oświadczył, według tych źródeł, że na początku "specjalnej operacji wojskowej", jak Rosja nazywa swoją agresję na Ukrainę przypomina Ukrinform, kraj ten był "wysoce zmilitaryzowany". "W istocie cel ten (w postaci "demilitaryzacji") został w znacznej mierze osiągnięty. Ukraina coraz mniej używa swojej broni a coraz więcej systemów broni dostarczonych przez kraje Zachodu" - cytuje Ukrinform słowa Pieskowa. Nicole Makarewicz