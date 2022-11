Są pierwsze doniesienia o wkroczeniu wojsk ukraińskich do Kachowki i Nowej Kachowki czyli miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, które są położone na wschodnim brzegu Dniepru. Tych informacji nie potwierdził jednak jak dotąd sztab generalny ukraińskej armii. Rosyjskie dowództwo - po opuszczeniu części obwodu chersońskiego - przerzuca swoje wojska do obwodu donieckiego. Celem jest zintensyfikowanie działań wokół Bachmutu i Doniecka - wynika z raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Stanów Zjednoczonych i Chin ze spotkania Grupy 20 w sprawie niedopuszczalności gróźb użycia broni jądrowej. USA badają możliwość przekazania Ukrainie zmodyfikowanych nowoczesnych dronów Gray Eagle. Dziś jest 265. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia.

Zniszczenia wojenne, Charków / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

09:30

Ukraińskie wojska wkroczyły do Kachowki i Nowej Kachowki, czyli miejscowości w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, które są położone na wschodnim brzegu Dniepru - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek lojalny wobec Kijowa przedstawiciel rady Chersońszczyny Serhij Chłań. Tych doniesień nie potwierdził jak dotąd sztab generalny ukraińskej armii.

Jesteście gotowi? Kachowka i Nowa Kachowka - ukraińskie. Chwała siłom zbrojnym Ukrainy! - napisał Chłań na Facebooku. We wtorek rano samorządowiec doprecyzował na antenie telewizji Espreso, że "ukraińska flaga zawisła w pobliżu budynku kina w Nowej Kachowce". Jak dodał, podobne wieści docierają również z sąsiedniej Kachowki

Inni przedstawiciele regionalnych władz zareagowali na te wypowiedzi z dystansem, apelując o zachowanie spokoju i oczekiwanie na oficjalne komunikaty ukraińskiej armii. Cisza informacyjna! Dzieją się obecnie bardzo ważne wydarzenia, od których zależy los nie tylko obwodu chersońskiego. Ukraińskie wojska są najlepsze! Armia opowie o swoich sukcesach, gdy sama uzna, że może to uczynić - podkreślił na Telegramie wiceszef władz obwodu chersońskiego Jurij Sobołewski

09:00

"Wspólna deklaracja przywódców USA Joe Bidena i Chin Xi Jinpinga o niedopuszczalności użycia broni jądrowej to bardzo ważny sygnał dla Rosji" - ocenił dr Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych we wtorkowej rozmowie "7 pytań o 7:07" w RMF24.

08:50

Wołodymyr Zełenski wystąpił online na rozpoczętym dziś szczycie G20 na Bali. Prezydent Ukrainy przedstawił plan "ukraińskiej formuły pokoju". Zaznaczył jednak, że Kijów nie zgodzi się na żadne kompromisy.

08:40

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował do przywódcy Chin Xi Jinpinga o "złączenie sił" w sprawie międzynarodowych kryzysów, takich jak wywołana przez Rosję wojna na Ukrainie. Obaj przywódcy spotkali się w kuluarach szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali.

Przywódca Chin wyraził natomiast poparcie dla deeskalacji, zawieszenia broni i negocjacji pokojowych oraz sprzeciw wobec użycia broni nuklearnej - przekazała agencja AFP.



Władze Chin nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę i sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Moskwę. Szef chińskiego MSZ ogłosił niedawno, że Pekin będzie popierał "Rosję pod przewodnictwem prezydenta Putina" w osiąganiu jej "strategicznych celów rozwojowych" i umacnianiu "mocarstwowej pozycji".

08:03

Właśnie teraz trzeba i można zatrzymać niszczycielską wojnę Rosji - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, występując w formie online na rozpoczętym we wtorek szczycie G20. Zaznaczył przy tym, że Kijów nie zgodzi się na żadne kompromisy.

Nie warto proponować Ukrainie kompromisów dotyczących sumienia, suwerenności, terytorium i niepodległości - oznajmił szef ukraińskiego państwa.

Jeśli Rosja chce zakończenia wojny, niech udowodni to działaniami - dodał. Zaznaczył, że jego kraj nie pozwoli na to, by "Rosja przeczekała, wzmocniła siły i później rozpoczęła nową serię terroru i globalnej destabilizacji". Zełenski zapowiedział, że "nie będzie żadnych (umów) Mińsk-3, które Rosja złamie od razu po zawarciu". Odniósł się w ten sposób do wcześniejszych porozumień w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie.

07:30

Polska spodziewa się w zimie nowej fali uchodźców z Ukrainy w związku ze zniszczeniami systemu energetycznego - powiedział podczas spotkania z kanadyjską Polonią sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.



W poniedziałek odbyło się zorganizowane przez Ambasadę RP w Ottawie spotkanie online dotyczące inicjatyw Kancelarii Prezydenta RP w sprawie pomocy humanitarnej wobec wschodniego sąsiedztwa Polski. Goszczący w Ottawie minister Dera odpowiadał na pytania Polonii i organizacji polonijnych, dziękując za dotychczasową pomoc i zwracając przy tym uwagę na niebezpieczeństwo "przyzwyczajenia się do wojny" i ogarniające wszystkich znużenie.

06:50

W miejscowości Nowoajdar w obwodzie ługańskim rosyjscy żołnierze rozdają miejscowym mieszkańcom wezwania do stawienia się w tzw. administracji w celu sprawdzenia danych. W rzeczywistości wojsko chce w ten sposób zweryfikować informacje o pozostawionych przez mieszkańców domach - czytamy w porannym komunikacie.



Sztab ukraiński informuje o potwierdzeniu informacji o ukraińskim uderzeniu na rosyjskie siły w obwodzie ługańskim w ostatnich dniach. W miejscowości Miłuwatka ukraińskie wojsko zniszczyło sztab rosyjskiej jednostki. Wiadomo o 30 zabitych i ponad 20 rannych rosyjskich wojskowych.



Minionej doby ukraińska armia odparła ataki w obwodzie ługańskim i donieckim. Rosjanie prowadzą ofensywę na kierunku bachmuckim, awdijiwskim i nowopawliwskim. Siły rosyjskie poprzedniego dnia przeprowadziły cztery ostrzały rakietowe i 23 ataki lotnicze oraz ponad 70 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

06:30

Na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy armia Rosji poszukuje pustych domów, by zakwaterować w nich wojskowych, którzy przybyli tam, by uzupełnić straty - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:11

ISW zwraca uwagę na komunikat Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które poinformowało, że siły rosyjskie zakończyły 13 listopada zdobywanie Majorska (20 km na południe od Bachmuta) i 14 listopada Pawłówki (45 km na południowy zachód od Doniecka), po kilku tygodniach walk, w których nie odnotowywały zdobyczy terytorialnych.



Rosyjskie Ministerstwo Obrony prawdopodobnie liczy na konkretne zdobycze terytorialne, aby stworzyć warunki informacyjne dla podkreślania rosyjskich sukcesów w obwodzie donieckim i zmniejszyć niezadowolenie ze strat w obwodzie chersońskim — uważają analitycy ISW.

05:53

Rosyjskie dowództwo - po opuszczeniu części obwodu chersońskiego - przerzuca swoje wojska do obwodu donieckiego. Celem jest zintensyfikowanie działań wokół Bachmutu i Doniecka - wynika z raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Siły rosyjskie prawdopodobnie osiągną zyski na tych obszarach w nadchodzących dniach i tygodniach, ale jest mało prawdopodobne, aby miały one znaczenie operacyjne - piszą analitycy ISW.

05:28

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że nie planuje spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem na marginesie szczytu przywódców G20.



Powinniśmy spróbować wykorzystać spotkanie G20, aby przekonać wszystkich partnerów do wywarcia większego nacisku na Rosję - powiedział Michel na konferencji prasowej.



Siergiej Ławrow przewodniczy rosyjskiej delegacji na szczyt G20.

05:22

Brytyjski premier Rishi Sunak ogłosił podpisanie kontraktu na budowę pięciu kolejnych fregat typu 26, co jest reakcją na zwiększone zagrożenie ze strony Rosji. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że nie może być mowy o normalizacji stosunków z Rosją, dopóki nie zakończy ona wojny.



Zgodnie z zawartym przez rząd zamówieniem o wartości 4,2 mld funtów, firma BAE Systems - już budująca dla Royal Navy trzy okręty typu 26 - zbuduje jeszcze pięć kolejnych. Budowa wszystkich ma się zakończyć w połowie lat 30. Jak wyjaśniono, fregata typu 26 jest zaawansowanym okrętem wojennym, którego głównym celem jest walka z okrętami podwodnymi. Będą one używane także do ochrony brytyjskich okrętów podwodnych z ładunkami nuklearnymi oraz lotniskowców.

05:15

USA badają możliwość przekazania Ukrainie zmodyfikowanych nowoczesnych dronów Gray Eagle, z których zostaną usunięte wrażliwe technologie i komponenty - informuje CNN powołując się na urzędników administracji i Kongresu, przekazał w poniedziałek Ukrinform.



Stany Zjednoczone zastanawiają się, jak zmodyfikować śmiercionośnego drona, by ewentualna utrata jego wrażliwej technologii na polu walki była mniej niebezpieczne dla USA. Rozwiązania tego problemu może zwiększyć prawdopodobieństwo, że Ukraina je otrzyma - mówią rozmówcy CNN.



W szczególności rozważana jest możliwość wprowadzenia zmian w ustawieniach technicznych oraz usunięcia poszczególnych wrażliwych elementów. Ale te rzeczy wymagają czasu i są dość skomplikowane - zauważył jeden z rozmówców.

05:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Stanów Zjednoczonych i Chin ze spotkania Grupy 20 w sprawie niedopuszczalności gróźb użycia broni jądrowej.



Szczególnie ważne jest, że Stany Zjednoczone i Chiny wspólnie podkreśliły, że groźby użycia broni jądrowej są niedopuszczalne. Wszyscy rozumieją, do kogo skierowane są te słowa - powiedział prezydent Ukrainy.



Wczoraj prezydent USA Joe Biden i prezydent Chin Xi Jinping zgodzili się, że według Białego Domu nigdy nie wolno toczyć wojny nuklearnej, i sprzeciwili się groźbom użycia broni jądrowej na Ukrainie.