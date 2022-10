W Kijowie doszło rano do trzech eksplozji w krótkim odstępie czasu. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że miejscem wybuchu był rejon (dzielnica) szewczenkowski. . Południe Ukrainy zostało ponownie w niedzielę wieczorem zaatakowane przez irańskie drony kamikadze Shahed-136, 11 z nich zostało zestrzelonych - poinformowały siły powietrzne Ukrainy na Telegramie. Rosjanie zaatakowali dronami kamikadze Mikołajów - poinformował w mediach społecznościowych szef władz obwodowych - Vitalij Kim. "Nie ma wątpliwości, po której stronie Izrael powinien stanąć w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również pomoc wojskową, tak jak zapewniają to Stany Zjednoczone i państwa NATO" - napisał w mediach społecznościowych Nahman Shai, izraelski minister ds. diaspory. Najważniejsze informacje z 236. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z poniedziałku 17.10.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Kijów po porannych eksplozjach / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

12:05

Ukraińskie wojsko zniszczyło 37 dronów od niedzieli wieczorem, czyli około 85-86 procent wszystkich bezzałogowców użytych przez wojska rosyjskie w ostatnich atakach - przekazał rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.

"To całkiem niezły wynik jak na pracę naszych sił powietrznych i ta liczba wzrośnie w przyszłości" - powiedział Ihnat w trakcie briefingu.

Rzecznik sił powietrznych dodał, że wszystkie drony przyleciały na Ukrainę z południa. W samym obwodzie kijowskim siły ukraińskie strąciły co najmniej 13 bezzałogowców. Jednak duża liczba dronów może stanowić wyzwanie dla ukraińskich sił powietrznych - ocenił Ihnat.

11:43

Liczba ofiar śmiertelnych porannego ataku rosyjskiego na Kijów przy użyciu irańskich dronów wzrosła do dwóch - poinformował Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (administracji) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Tymoszenko, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina powiedział, że obecnie wiadomo o dwóch osobach zabitych. Zastrzegł, że pod gruzami budynku mieszkalnego pozostaje prawdopodobnie jeszcze jeden człowiek.

Krótko wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko informował, że spod gruzów wydobyto ciało kobiety. Władze przekazały również, że trzy ranne osoby trafiły do szpitala, a około 18 uratowano z budynku.

11:27

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht oświadczyła w związku z rosyjskimi atakami lotniczymi na cele cywilne w Ukrainie, że "obrona powietrzna jest obecnie najważniejszą rzeczą, jaką potrzebuje Ukraina, by bronić się przed tymi atakami terrorystycznymi".

Dostawa z Niemiec pozostałych trzech z łącznie czterech systemów obrony powietrznej Iris-T SLM będzie jednak możliwa dopiero "w ciągu przyszłego roku" - powiedziała Lambrecht w programie telewizji ARD i ZDF.

Minister przyznała, że przemysł zbrojeniowy nie będzie w stanie zapewnić ich wcześniej. Jest to konsekwencja działań oszczędnościowych z ostatnich lat - stwierdziła. Systemów nie ma "w magazynie" - wyjaśniła.

11:24

Władze Kijowa potwierdzają, że w mieście doszło do 5 eksplozji.

10:51

Kijów po porannych ostrzałach.

10:24

Ciało pierwszej ofiary wydobyto spod gruzów w Kijowie.

10:20

Kijów po porannym ostrzale.

10:11

65320 żołnierzy, 2537 czołgów, 5205 wozów bojowych, 1599 systemów artyleryjskich - tak, według strony ukraińskiej, przedstawiają się straty Rosjan od początku inwazji na Ukrainę.

10:07

Konsekwencje ostrzału Kijowa.

09:48

Prezydent Zełenski: "Całą noc i ranek wróg terroryzuje ludność cywilną. Drony i pociski Kamikaze atakują całą Ukrainę. W Kijowie trafiony został budynek mieszkalny.

09:41

Zaporoska Elektrownia Atomowa została odłączona od ukraińskiej sieci energetycznej w wyniku rosyjskiego ostrzału. Uruchomiono awaryjne generatory - poinformował w oświadczeniu ukraiński koncern Enerhoatom.

"Raszystowscy (rosyjscy) terroryści zmienili taktykę i próbują teraz szantażować Ukrainę i cały świat atakami rakietowymi na odległe podstacje zasilające elektrownię jądrową" - podał Enerhoatom.

09:29

"Według stanu na godz. 9 rano (godz. 8 w Polsce) odnotowano cztery uderzenia w Kijowie. Wróg nadal atakuje. Potwierdzono, że trafiony został dom mieszkalny w rejonie szewczenkowskim. Informacja o ofiarach jest na razie uściślana" - poinformowały władze miasta. Zaapelowano do mieszkańców, by pozostawali w schronach.

09:04

Mieszkaniec Kijowa próbuje zestrzelić dron

08:31

08:31

Ukraina musi odzyskać większość obwodów chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego, łącznie z przynajmniej częścią terytorium Donbasu zajętego przez Rosję w 2014 roku, aby zapewnić sobie długotrwałe bezpieczeństwo. Zostałoby ono dodatkowo wzmocnione dzięki wyzwoleniu Krymu, co również przyniosłoby korzyści dla NATO w kontekście zabezpieczenia jego południowo-wschodniej flanki - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



08:23

Po eksplozji, która uszkodziła prowadzący na Krym Most Kerczeński, zwiększyły się problemy logistyczne wojsk rosyjskich na południu Ukrainy i kluczowy wobec tego stał się lądowy szlak zaopatrzeniowy przez obwód zaporoski - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej ministerstwa napisano, że problemy logistyczne, z którymi borykają się siły rosyjskie na południu Ukrainy, po uszkodzeniu Mostu Kerczeńskiego 8 października prawdopodobnie stały się bardziej dotkliwe, a choć trwają prace naprawcze i jest on częściowo otwarty dla ruchu, w pobliżu miejsca przeprawy ciągnie się duża kolejka ciężarówek z ładunkiem.

08:09

Fragment jednego z dronów, którego do ataku na Kijów użyli Rosjanie

08:07

W Kijowie dron produkcji irańskiej uderzył w wielopiętrowy dom mieszkalny - podała agencja Interfax-Ukraina powołując się na doradcę szefa MSW Ukrainy Antona Heraszczenkę.

Wcześniej władze poinformowały o kolejnych wybuchach w centrum ukraińskiej stolicy, a media - o krążących na niebie dronach.

Najnowsze dwa wybuchy, o których powiadomiły władze nastąpiły po pierwszej serii trzech eksplozji w poniedziałek rano. Władze potwierdziły, że Kijów został zaatakowany przez siły rosyjskie przy użyciu dronów kamikadze.

08:05

Drony nad Kijowem

07:46

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o dwóch kolejnych wybuchach w rejonie (dzielnicy) szewczenkowskim w centrum ukraińskiej stolicy. Zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

07:37

W Kijowie słychać kolejne wybuchy - podał portal Suspilne. Na niebie widać drony kamikadze - relacjonuje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na kanały w serwisie Telegram.

Wcześniej w poniedziałek doszło do trzech wybuchów, po których władze poinformowały, iż stolica Ukrainy była obiektem ataku z użyciem dronów kamikadze. W wyniku tego pierwszego ataku w centrum miasta wybuchł pożar w budynku, który nie jest obiektem mieszkalnym; kilka budynków mieszkalnych jest uszkodzonych.

07:26

W obwodzie sumskim, na północnym wschodzie Ukrainy, Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na obiekty infrastruktury krytycznej - powiadomił szef tego regionu Dmytro Żywycki. Atak nastąpił wczesnym rankiem w poniedziałek. Żywycki poinformował, że są poszkodowani, ale nie podał szczegółów.

07:22

W obwodzie dniepropietrowskim, na południu Ukrainy, w następstwie rosyjskiego ostrzału wybuchł duży pożar w obiekcie infrastruktury energetycznej - poinformował w poniedziałek szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko. O ataku na obiekty infrastruktury informują także władze obwodu sumskiego.

"Rosjanie przez całą noc atakowali obwód rakietami, systemami Grad i ciężką artylerią. (...) Jedna z rakiet uderzyła w obiekt infrastruktury energetycznej. Wybuchł duży pożar. Na miejscu pracują wszystkie służby" - przekazał Rezniczenko.

07:08

Zaatakowane zostały też obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie sumskim, w obwodzie dniepropietrowskim po ataku rakietowym wybuchł duży pożar w budynkach sieci energetycznych. Rosjanie cały czas próbują odciąć Ukraińców od źródeł ciepła i gazu.

07:03

Była partnerka ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu usiłuje na drodze sądowej odzyskać pozwolenie na pobyt stały na Litwie. Jego nieślubna córka uzyskała już litewskie obywatelstwo - poinformował wydział śledczy nadawcy publicznego LRT.

Zobacz również: Była kochanka Siergieja Szojgu chce odzyskać pozwolenie na pobyt stały na Litwie

06:59

Dron kamikadze nad Kijowem.

06:50

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów przy użyciu dronów w centrum miasta wybuchł pożar w budynku, który nie jest obiektem mieszkalnym; kilka budynków mieszkalnych jest uszkodzonych - poinformował w poniedziałek rano mer Kijowa Witalij Kliczko.

"Na miejscu są medycy. Sprawdzamy doniesienia na temat poszkodowanych" - napisał Kliczko w serwisie Telegram.

06:31

Stolica Ukrainy została zaatakowana przy użyciu dronów - poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o wybuchach w centrum miasta.

"Wybuchy w Kijowie. Stolicę zaatakowano dronami kamikadze. Rosjanie myślą, że im to coś pomoże, ale takie działania przypominają agonię" - napisał Jermak na serwisie Telegram.

Ukraina potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej - podkreślił Jermak. Zaapelował: "nie ma czasu na powolne działania. Więcej broni do ochrony nieba".





06:28

Dym unoszący się nad Kijowem po eksplozjach.

06:24

W Kijowie doszło rano do trzech eksplozji w krótkim odstępie czasu. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że miejscem wybuchu był rejon (dzielnica) szewczenkowski. Trwa alarm przeciwlotniczy.



Zaapelował do mieszkańców, by pozostawali w schronach.

06:18

Wybuch w Kijowie.

05:47

Rada do spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozpatrzy na swoim posiedzeniu dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji - poinformował w niedzielę na Twitterze szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs.



"Rada do spraw zagranicznych UE będzie apelowała o większe wsparcie dla Ukrainy, prace nad dziewiątym pakietem sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, a także o konfiskatę zamrożonego rosyjskiego majątku państwowego i utworzenie specjalnego trybunału do spraw zbrodni popełnionych przez Rosję" - napisał Rinkeviczs.

05:27

Maroko dąży do zbudowania cywilnej infrastruktury jądrowej, jednak do tego potrzebuje międzynarodowego poparcia politycznego - pisze hiszpański "El Confidencial". Budową elektrowni jądrowej w Maroku "w celach pokojowych" od dawna zainteresowany jest rosyjski koncern państwowy Atomstroyexport.



Rosja w ub. tygodniu ratyfikowała memorandum o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, podpisane w 2017 roku między agencją państwową Rosatom oraz marokańską spółką publiczną CNESTEN - poinformowały media w Rabacie.



Zgodnie z dziennikami marokańskimi, na które powołują się media w Hiszpanii, opublikowane w ub. środę porozumienie obejmuje wsparcie budowy elektrowni jądrowej w Królestwie Maroka. Oprócz tworzenia "infrastruktury energii jądrowej" przewiduje się budowę zakładów odsalania wody, pomoc w eksploatacji złóż uranu w Maroku, dostarczanie paliwa jądrowego dla reaktorów energetycznych i badawczych, zarządzanie odpadami radioaktywnymi oraz szkolenie personelu elektrowni.

05:17

Południe Ukrainy zostało ponownie w niedzielę wieczorem zaatakowane przez irańskie drony kamikadze Shahed-136, 11 z nich zostało zestrzelonych - poinformowały siły powietrzne Ukrainy na Telegramie.



Ukrinform precyzuje, że w ciągu godziny - od 21:30 do 22:30 w niedzielę żołnierze sił powietrznych zniszczyli dziewięć dronów kamikadze Shahed-136. Oddziały Gwardii Narodowej i Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy zniszczyły jeszcze po jedn

05:05

"Washington Post" informował, że władze Iranu przygotowują się do przekazania Rosji rakiet balistycznych, które prawdopodobnie zostaną użyte w wojnie z Ukrainą. Według mediów chodzi o dostawy pocisków ziemia-ziemia, takich jak Fateh-110 i Zolfaghar, zdolnych do rażenia celów na odległości odpowiednio 300 i 700 km.



W sierpniu Rosja zaczęła kupować od Iranu drony szturmowe, których masowe użycie na polu bitwy na Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu.



W reakcji ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy poinformowało tymczasowego charge d'affaires Iranu na Ukrainie o pozbawieniu ambasadora Iranu na Ukrainie akredytacji oraz o znacznym zmniejszeniu liczby personelu dyplomatycznego irańskiej ambasady.

05:03

Minister ds. diaspory Izraela Nachman Szaj opowiedział się za udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej w związku z informacją o dostawach irańskich rakiet balistycznych do Rosji.



"Dzisiaj rano poinformowano, że Iran przekazuje pociski balistyczne do Rosji. Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również od nas pomoc wojskową, taką jak ta, której udzielają jej USA i państwa NATO" - napisał Szaj na Twitterze.