Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w czwartek "około 22:38 Rosja wykonała 2 ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru. Według Pentagonu Rosjanom kończy się broń precyzyjna. Dziś prezydent Joe Biden przyleci do Polski. Jak dowiedział się nasz dziennikarz Paweł Żuchowski, prezydent USA spotka się z uchodźcami i amerykańskimi żołnierzami. Najważniejsze wydarzenia dotyczące 29. dnia wojny w Ukrainie znajdziesz w naszej relacji z 25.03.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Tatiana Oleksandrivna trzyma w ręku rodzinne zdjęcie. To jedna z rzeczy, która przetrwała rosyjski ostrzał jej domu w Mikołajewie / EPA/SEDAT SUNA / PAP

Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w czwartek "około 22:38 Rosja wykonała dwa ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru.

W czwartek z ukraińskich miast przez humanitarne korytarze ewakuowano łącznie 3 343 osoby.

Siły ukraińskie skutecznie odparły w czwartek dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim; straty Rosjan to ponad 200 żołnierzy.

Joe Biden przylatuje dziś do Polski. W planie na dziś ma spotkanie z uchodźcami i amerykańskimi żołnierzami.

Podsumowanie wydarzeń z 24.03.2022 znajdziesz >>>TUTAJ<<< .

04:41

W Meksyku zainaugurowano "Komitet przyjaźni Meksysk - Rosja". Podczas wydarzenia ambasador Rosji w Meksyku, Viktor Koronelli powtórzył stanowisko swojego rządu, że prowadzi on "specjalną operację wojskową" w celu "denazyfikacji" Ukrainy, której prezydent jest Żydem. W odpowiedzi ambasador USA w Meksyku wezwał meksykańskich polityków do przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych we wspieraniu Kijowa walczącego z rosyjską inwazją.

04:34

Rosji w wojnie z Ukrainą kończy się precyzyjna amunicja i jest prawdopodobne, że będzie polegać na tak zwanych głupich bombach i artylerii - powiedział wysoki rangą urzędnik Pentagonu - informuje Reuters.

Przytacza on też opinię podsekretarza obrony ds. polityki Colina Kahla, który powiedział, że nie wierzy w to, by prezydent Władimir Putin chciał mieć totalny konflikt z NATO.

03:20

Przywódcy na szczycie UE w konkluzjach przyjętych po pierwszym dniu rozmów wyrazili gotowość do szybkiego nałożenia kolejnych sankcji na Rosję i Białoruś. Należy powstrzymać wszelkie próby obejścia sankcji lub pomocy Rosji w inny sposób - stwierdzili.

W Brukseli w nocy z czwartku na piątek zakończył się pierwszy dzień szczytu UE. Przywódcy przyjęli konkluzje dotyczące rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. Podkreślili w nich, że rażąco narusza ona prawo międzynarodowe i powoduje masowe ofiary śmiertelne.

03:04

Na terenie Polski nie ma obecnie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi - przekazała nad ranem Państwowa Agencja Atomistyki. Dodała, że nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej.

02:43

Japonia w odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą zamrozi aktywa kolejnych 25 Rosjan i zabroni eksportu do 81 rosyjskich firm - poinformowało tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych.

W czwartek premier Fumio Kishida powiedział, że Japonia podejmie kroki, aby pozbawić Rosję statusu najbardziej uprzywilejowanego w handlu z Japonią kraju i uniemożliwić jej unikanie sankcji finansowych przy użyciu zasobów cyfrowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając w środę w japońskim parlamencie za pośrednictwem łącza wideo, wezwał Japonię do wprowadzenia embarga handlowego przeciwko Rosji.

02:18

Ukraińskie ataki na cele o wysokiej wartości na okupowanych terenach i na zasoby logistyczne zmuszą Rosję do zapewnienia im dodatkowej obrony, co tym bardziej osłabi jej potencjał ofensywny - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły ukraińskie przeprowadziły uderzenia na cele o wysokiej wartości na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy, w tym na okręt desantowy i magazyny amunicji w Berdiańsku. Jest prawdopodobne, że Ukraińcy będą nadal atakować zasoby logistyczne na terenach zajętych przez Rosję. Zmusi to wojska rosyjskie do priorytetowego potraktowania obrony ich łańcucha dostaw i pozbawi je tak potrzebnego uzupełniania oddziałów. Ograniczy to zdolność Rosji do prowadzenia operacji ofensywnych i jeszcze bardziej zaszkodzi i tak już słabnącemu morale" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



02:15

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na pięć podmiotów i osób z Rosji, Korei Północnej i Chin za naruszenie amerykańskiego prawa o proliferacji broni i udział w koreańskim programie rakietowym zabronionym przez ONZ - poinformował Departament Stanu USA.

Powrót Korei Północnej do głównych testów broni, które mogą potencjalnie uderzyć w Stany Zjednoczone, stanowi bezpośrednie wyzwanie dla prezydenta USA Joe Bidena zaangażowanego w powstrzymanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę - pisze Reuters.

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Irlandia, Albania i Norwegia poprosiły Radę Bezpieczeństwa ONZ o zorganizowanie dziś publicznego spotkania w celu omówienia ostatniego wystrzelenia rakiety balistycznej przez Koreę Północną.



01:15

Joe Biden z Brukseli poleci do Rzeszowa a nie bezpośrednio do Warszawy - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. O 14:15 na lotnisku Rzeszów Jasionka powita go prezydent Andrzej Duda. Ok. godz. 15 otrzyma informację nt. uchodźców i udzielanej im pomocy. Następnie Biden spotka się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce. Dopiero po tym spotkaniu poleci do stolicy. Air Force One wyląduje w Warszawie około 19:00. W stolicy kolejne spotkania Bidena zaplanowano na sobotę - wtedy spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

00:31

Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w czwartek "około 22:38 Rosja wykonała 2 ataki rakietowe na jedną z jednostek wojskowych na obrzeżach Dniepru. W rezultacie budynki jednostki zostały znacznie zniszczone".

W wyniku trafienia rakiet doszło do 2 pożarów, pisze "Ukraińska Prawda". Państwowe Pogotowie Ratunkowe w obwodzie dniepropietrowskim przekazało, że ustalane są informacje o zabitych i rannych.

Wcześniej Dowództwo Powietrzne "Wschód" Sił Zbrojnych Ukrainy informowało, że w obwodzie dniepropietrowskim wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na obiekt wojskowy.

00:20

Amerykańscy ochotnicy wyzwolili jedną z okupowanych przez Rosjan wiosek pod Kijowem.

00:02

Australia nałożyła sankcje na Alaksandra Łukaszenkę i członków jego rodziny oraz 22 Rosjan - "operatorów propagandy i dezinformacji" - poinformowała minister spraw zagranicznych Marise Payne.

Najnowsze sankcje obejmą "operatorów propagandy i dezinformacji" z takich organizacji jak Russia Today, Strategic Culture Foundation, InfoRos i NewsFront, poinformowała w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Marise Payne.

Sankcje wobec Alaksandra Łukaszenki są wynikiem tego, że Białoruś zapewnia strategiczne wsparcie Rosji i jej siłom zbrojnym "w ich ataku na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy", wyjaśniła Payne.

22:55

W czwartek z ukraińskich miast przez humanitarne korytarze ewakuowano łącznie 3 343 osoby, dzień wcześniej udało się ewakuować 4554 osób - poinformowała wieczorem wicepremier Iryna Wierieszczuk.

22:37

Siły ukraińskie skutecznie odparły w czwartek dziewięć ataków wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim; straty Rosjan to ponad 200 żołnierzy - podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na wpis na Facebooku ukraińskiego wojska.

Jak poinformowano, ukraińscy żołnierze zniszczyli 12 czołgów, około 20 pojazdów opancerzonych, a także dziewięć systemów artyleryjskich.

"Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad Donbasem dwa wrogie samoloty i dwa wrogie bezzałogowe statki powietrzne" - podały siły ukraińskie.

22:11

Największym zaufaniem naród Ukrainy darzy kraje bałtyckie i Polskę - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w Kijowie podczas spotkania z przewodniczącymi parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii. To odpowiada temu, co zrobiliście dla Ukrainy" - oświadczył szef państwa.

Do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy przybyła przewodnicząca Sejmu Litwy Viktorija Czmilyte-Nielsen, szefowa łotewskiego Sejmu Inara Murniece i przewodniczący estońskiego Zgromadzenia Państwowego Juri Ratas.



22:00

W obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, zginęło w wyniku działań wojsk rosyjskich co najmniej sześć osób, w tym dwoje dzieci - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. 11 osób zostało rannych.